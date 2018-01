Bonsai chanh Úc vàng ươm lần đầu xuất hiện ở Hà Nội

Những ngày này, trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), nhiều người không khỏi tò mò xen lẫn thích thú khi nhìn thấy những chậu chanh vàng ươm, sai trĩu quả được lên chậu cảnh bắt mắt. Theo tìm hiểu, đây là chanh phú quý giống Úc, được hợp tác xã Phú Quý - Hưng Yên mang giống về trồng, chăm sóc và tạo dáng độc lạ. Đây là những chậu cảnh đầu tiên được nhà vườn đưa ra thị trường Tết. 90 chậu bonsai chanh phú quý được bày bán, với nhiều kiểu dáng và mức giá khác nhau. Theo anh Văn Toàn (một nhân viên nhà vườn): "Trung bình giá mỗi chậu cảnh dao động từ 2-5 triệu đồng. Những chậu cảnh lớn hơn, cầu kỳ hơn có giá từ 15-17 triệu đồng. Đắt nhất là chậu bonsai có giá 60 triệu đồng". Theo các nhân viên nhà vườn, trung bình cần từ 4-7 năm để trồng, chăm sóc và lên chậu cho cây chanh. Các cành chanh sẽ được uốn từ dây thép, để tạo nhiều dáng uyển chuyển, mềm mại. So với các giống chanh thông thường, chanh phú quý có ưu điểm trái to, căng mọng, khi chín quả vàng ươm, mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Không chỉ vậy, chanh phú quý có hoa và lá rất thơm. Trên mỗi chậu cảnh, ngoài quả vàng sai trĩu, nhà vườn để lại hoa để chanh tiếp tục ra trái chơi sau Tết. "Chanh phú quý có thể được tươi rất lâu, khoảng vài tuần", anh Thức (nhân viên nhà vườn) tiết lộ. Trong quá trình vận chuyển, nhà vườn phải hết sức cẩn thận để những chùm chanh không bị rụng quả. Nhiều vị khách Hà Thành tò mò đến xem và mua chanh phú quý. Anh Thái An (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ cho hay: "Tôi mua một chậu cảnh về chơi Tết, so với quất hay phật thủ, thì chanh lạ hơn rất nhiều". Theo tiết lộ của nhà vườn, đã có vị khách đặt mua một chậu chanh phú quý với giá 60 triệu đồng. Những chậu chanh nhỏ hơn được trồng trong bình gốm. Ngoài điểm bán tại Lạc Long Quân, nhà vườn tăng cường thêm điểm bán ở Long Biên để phục vụ đủ cho nhu cầu của khách hàng.

