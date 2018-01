10 nữ tỷ phú thừa kế giàu nhất tại Mỹ

1. Alice Walton - Tài sản ròng: 38,2 tỷ USD

Alice Walton, sở hữu tài sản 38,2 tỷ USD, là nữ thừa kế của đế chế bán lẻ Wal-Mart do cha bà Sam Walton sáng lập. Gia đình Walton cũng là gia đình giàu nhất thế giới. Cũng giống như các thành viên khác trong già đình, bà Alice điều hành Tổ chức từ thiện Walton Family Foundation. Ở tuổi 68, nữ tỷ phú thừa kế này sống tại Texas và nổi tiếng với các bộ sưu tập nghệ thuật đắt tiền và trang trại nuôi ngựa. Sau cái chế của nữ thừa kế đế chế L’Oreal của Pháp Liliane Bettencourt năm ngoái, bà Alice là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới, theo sau là con gái của bà Bettencourt - Francoise Bettencourt Meyers. 2. Jacqueline Mars - Tài sản ròng: 25,5 tỷ USD

Cũng như Alice Walton, Jacqueline Mars sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất tại Mỹ và thừa kế khối tài sản lớn từ đế chế Mars Inc. của gia đình. Ra đời năm 1991, Mars Inc. là nhà sản xuất kẹo lớn nhất thế giới với nhiều thương hiệu nổi tiếng như M&M, Snickers và Skittles. Công ty này cũng mở rộng bán thực phẩm dành cho thú cưng. Ở tuổi 78, Jacqueline Mars nắm giữ 1/3 cổ phần công ty, phần còn lại thuộc về hai anh em trai. 3. Laurene Powell Jobs – Tài sản ròng: 19,4 tỷ USD

Là vợ của nhà đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs, Laurene Powell cũng là một nữ doanh nhân và sở hữu tài sản khoảng 19,4 tỷ USD, theo Forbes. Trước khi Steve Jobs qua đời năm 2011, bà đã có tài sản khoảng 11 tỷ USD, Motley Fool cho biết. Powell Jobs, 54 tuổi, là nhà sáng lập, chủ tịch của Emerson Collective – tổ chức làm việc với các nhà hoạch định chính sách để đưa ra giải pháp cải cách giáo dục, nhập cư cũng như các vấn đề xã hội khác. Bà cũng là nhà sáng lập của nhiều tổ chức từ thiện khác, trong đó có College Track chuyên giúp những học sinh nghèo theo học đại học. Gần đây, bà cũng mua lại cổ phần lớn của tạp chí Atlantic. 4. Abigail Johnson – Tài sản ròng: 16 tỷ USD

Abigail Johnson là chủ tịch, CEO của công ty đầu tư Fidelity Investments do ông nội bà thành lập vào năm 1946. Nằm trong top phụ nữ quyền lực của Tạp chí Fortune, bà hiện sở hữu tài sản khoảng 16 tỷ USD, nắm giữ 24,5 cổ phần tại Fidelity Investments, theo Forbes. Johnson, 56 tuổi, được bổ nhiệm làm CEO của công ty vào năm 2014 và lên giữ chức chủ tịch vào năm 2016. Bà có bằng cử nhân kinh doanh trường Đại học Harvard và gia nhập Fidelity Investments với vị trí phân tích tài chính sau khi tốt nghiệp năm 1988. 5. Blair Parry-Okeden – Tài sản ròng: 12 tỷ USD

Nữ thừa kế của Cox Enterprises - Blair Parry-Okeden hiện sở hữu tài sản khoảng 12 tỷ USD, theo Forbes. Sau khi mẹ của bà - Barbara Cox Anthony - con gái của nhà sáng lập Cox Enterprises, qua đời vào năm 2007, Parry-Okeden được thừa kế 25% cổ phần công ty. Cox Enterprises là công ty dịch vụ truyền thông khổng lồ có trụ sở tại Atlanta do ông ngoại của bà Parry-Okeden thành lập vào năm 1989. Hiện tại, bà sống tại Australia cùng với chồng. Hình ảnh của bà chưa từng được tiết lộ với truyền thông. 6. Katharine Rayner – Tài sản ròng: 8 tỷ USD

Katharine Rayner là một nữ thừa kế khác của Cox Enterprises, cũng là cháu ngoại của nhà sáng lập công ty James M. Cox. Bà được thừa hưởng một phần trong số 49% cổ phần của mẹ tại Cox Enterprises cùng với anh chị Margaretta Taylor và James Cox Chambers (mỗi người 17%). Nữ tỷ phú 72 tuổi là một nhà từ thiện lớn, từng quyên góp 15 triệu USD cho Thư viện New York vào năm 2017. 7. Margaretta Taylor – Tài sản ròng: 8 tỷ USD

Giống như em gái Rayner, Margaretta Taylor, 73 tuổi, sở hữu tài sản khoảng 8 tỷ USD nhờ thừa kế 17% cổ phần Cox Enterprises từ mẹ. 8. Pauline MacMillan Keinath – Tài sản ròng: 7,4 tỷ USD

Pauline MacMillan Keinath là người thừa kế của đế chế thực phẩm lớn nhất thế giới Cargill. Đặt trụ sở tại Minnesota, Cargill Inc. hiện có mặt tại 70 quốc gia với 155.000 nhân viên và được thành lập bởi cụ cố của bà Pauline MacMillan Keinath vào năm 1856. Gia đình Cargill nắm giữ khoảng 90% công ty, trong đó bà sở hữu 12%. Theo Forbes, ở tuổi 83, bà "được tin là cổ đông lớn nhất của công ty". 9. Christy Walton – Tài sản ròng: 7 tỷ USD

Christy Walton được thừa kế khối tài sản trị giá 7 tỷ USD từ chồng John T. Walton – một trong các con trai của nhà sáng lập Wal-mart, sau khi ông qua đời trong một tai nạn máy bay vào năm 2005. Cũng giống như chị dâu Alice Walton, Christy Walton tham gia nhiều dự án từ thiện. Bà nằm trong ban giám đốc của quỹ Học bổng Trẻ em do chồng đồng sáng lập. Theo Forbes, con trai của bà - Lukas Walton, cũng được thừa kế một phần tài sản từ cha và là một trong 5 tỷ phú trẻ nhất tại Mỹ. 10. Ann Walton Kroenke – Tài sản ròng: 6,6 tỷ USD

Một tỷ phú khác nhà Walton là Ann Walton Kroenke, được thừa kế tài sản từ cha James "Bud" Walton – nhà đồng sáng lập của Wal-mart (em trai của Sam Walton). Khi cha qua đời vào năm 1995, bà Kroenke được thừa hưởng cổ phần tại Wal-mart. Nữ tỷ phú 69 tuổi cũng là một y tá và đã kết hôn với tỷ phú bất động sản Stan Kroenke – người sở hữu tài sản khoảng 8 tỷ USD, theo Forbes.

