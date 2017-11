Giá vàng hôm nay quay đầu tăng mạnh, bứt phá lên mốc mới

Đầu phiên sáng nay 9/11 (giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1280,8 – 1281,8 USD/ounce (mua vào – bán ra). Đêm qua, có lúc giá vàng tăng cao đến 1287,8 USD/ounce, lúc thấp nhất là 1275,6 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.282 USD/ounce. Hiện giá vàng cao hơn 11,2% (+129 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh. Ảnh minh họa: Internet.

Lý giải cú tăng ngoạn mục chạm đỉnh 3 tuần của giá vàng là do đồng USD sụt giảm trước thông tin nhiều khả năng việc cải cách thuế tại Mỹ sẽ bị chậm lại so với dự kiến. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm 0,1 % so với 6 đồng tiền khác trong giỏ tiền tệ và đang hướng tới mức đáy 3,5 tháng.

Chuyên gia Robin Bhar của Societe Generale nói rằng sự chậm trễ trong cải cách thuế có được dự báo sẽ dẫn tới việc điều chỉnh của lãi suất sẽ tăng trong năm tới. Thông tin này thúc đẩy sự hấp dẫn đối với vàng.

Vàng vốn nhạy cảm với lãi suất nhạy cảm, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nếu lãi suất tăng sẽ đẩy giá kim loại quý lao dốc. Do đó, các chuyên gia phân tích dự báo giá vàng thế giới sẽ dao động trong khoảng 1280 – 1285 USD/ounce trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: “Giá vàng tăng bất thường, người dân nên bình tĩnh!”. Nguồn ANTV:

Ăn theo giá vàng thế giới , giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng 10.000 đồng so với phiên liền trước.

Cụ thể, tại phiên giao dịch lúc 8h sáng nay, giá mua - bán vàng của Công ty SJC tại thị trường Hà Nội niêm yết ở mức 36,45 - 36,67 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mức giá cuối phiên ngày hôm qua là 36,35 - 36,57 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 220.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại thị trường TP HCM cũng tăng tương tự, niêm yết ở mức 36,45 - 36,65 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC của tập đoàn DOJI ở thị trường Hà Nội niêm yết ở mức 36,52 - 36,60 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mức giá cuối phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 80.000 đồng/lượng.

Cũng như thị trường Hà Nội, giá vàng SJC của tập đoàn DOJI ở TP HCM niêm yết ở mức 36,53 - 36,60 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 70.000 đồng/lượng.

Giá bán vàng SJC tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 36,50 - 36,58 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá cuối phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 80.000 đồng/lượng.