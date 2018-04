Được khen lố trên "Tình khúc bạch dương" nhưng VPBank từng dính nhiều "phốt"

VPBank "ép vay", khách bỗng nhiên thành "con nợ" Theo phapluatnet.vn, ngày 14/2/2017, ông Nguyễn Trọng Tấn (SN 1976, trú tại Thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) phản ánh, do bị bệnh hiểm nghèo nên đã đến ngân hàng VPBank vay tiền và được ngân hàng cho vay 110 triệu đồng với lãi suất 27%/năm theo hình thức vay tín chấp, các thủ tục vay được ký theo đúng quy định của ngân hàng. Sau 2 năm chữa bệnh, được người thân và bạn bè cho vay, bản thân ông cũng vay thêm Ngân hàng MB để đáo trước hạn vào ngân hàng VPBank với số tiền vay còn lại. Sau đó một thời gian, ông được chào mời vay tín chấp ở VPBank với lãi suất 26%/năm. Tìm hiểu thấy một số ngân hàng khác cho vay với lãi suất thấp hơn nên ông quyết định không vay ở VPBank nữa. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà VPBank lại tự động giải ngân và ông nhận được số tiền 132 triệu đồng trong tài khoản. Ông Nguyễn Trọng Tấn - người "được" ngân hàng VPBank ép vay hơn 100 triệu đồng. Ảnh: phapluatnet.vn. Cụ thể, ngày 19/12/2016 ông Tấn nhận được tin nhắn qua điện thoại từ VPBank với nội dung: "Quý khách được phê duyệt hạn mức vay tín chấp 132 triệu... Nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 2/1/2017". Đến ngày 28/12/2016, ông Tấn lại nhận được tin nhắn VPBank với nội dung: "VPBank đã nhận hồ sơ cấp tín dụng của Quý khách (QK) và sẽ liên hệ với QK trong vài giờ. QK vui lòng chuẩn bị sẵn hồ sơ, thông tin cá nhân". Lo lắng phải trả lãi hàng tháng cho hợp đồng tín dụng không hề được ký kết với VPBank, ông Tấn đã rất nhiều lần chủ động liên hệ qua điện thoại, làm đơn khiếu nại đến ngân hàng này, yêu cầu thu hồi lại số tiền mà phía hàng hàng đã giải ngân vào tài khoản của mình, cũng như yêu cầu phía VPBank làm rõ về quy trình thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng. Sau đó, ngân hàng VPBank đã có công văn trả lời ông Tấn và đồng ý thu hồi lại khoản vay và miễn toàn bộ chi phí cho ông.

Nhân viên VPBank câu kết với kẻ xấu, 26 tỷ của khách "bốc hơi"

Tháng 8/2016, bà Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân cho biết, công ty bà có trụ sở ở Củ Chi, TP HCM chuyên mua bán nông sản. Từ cuối tháng 3/2015, công ty có mở tài khoản tại ngân hàng VPBank. Trong mùa mua bán nông sản, khách hàng thanh toán tiền vào tài khoản này cho bà Xuân ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Tháng 7/2015, bà Xuân đến rút tiền thì nhận thấy 26 tỷ trong tài khoản nêu trên đã biến mất, chỉ còn lại vài trăm nghìn đồng. Khi yêu cầu kiểm tra tài khoản, bà được nhân viên ngân hàng yêu cầu làm thủ tục đổi chữ ký, vì cho rằng chữ ký của bà không giống với các giao dịch trước đây.

Xem sao kê tài khoản sau đó, bà thấy xuất hiện các giao dịch "rút, chuyển" liên tục từ số tiền khách thanh toán chuyển vào. Việc ký séc, chi séc cũng diễn ra liên tiếp trong khi bà chưa hề mua séc lần nào.

Sau khi kiểm tra lại thì thấy trong bản sao kê ghi rõ người mua séc của công ty bà là một nhân viên VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng. Theo bà Xuân, bà Hằng đã thông đồng với một số cá nhân khác tại công ty Quang Huân để rút ruột tài sản.

Bà Xuân phản ánh đã yêu cầu ngân hàng làm rõ việc nhân viên nhà băng Đoàn Thị Thúy Hằng đứng tên mua séc của công ty bà và tiếp tay cho các giao dịch nêu trên nhưng không được hợp tác với lý do nhân viên đã nghỉ việc. Do đó, vị giám đốc này đã gửi đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM từ tháng 9/2015 nhờ can thiệp.

Trao đổi với báo chí về vụ việc, đại diện VPBank xác nhận đã mở tài khoản thanh toán nêu trên cho Công ty Quang Huân ngày 28/3/2015.

Đến ngày 19/10/2015, nhà băng đã nhận được đơn tố cáo của cá nhân bà Trần Thị Thanh Xuân với nội dung cho rằng ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại của công ty số tiền 11,3 tỷ đồng, (khác với con số khoảng 26 tỷ mà bà Xuân phản ánh).

Nhà băng này cho rằng qua kiểm tra, các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân như chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được đăng ký mẫu với VPBank tại đơn đăng ký mở tài khoản của công ty.

VPBank nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự và cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ. Mặc dù vậy, sự việc này đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của VPBank.

VPBank bị "tố" đòi nợ kiểu “chợ đen”

Theo BizLIVE, năm 2014, do hoàn cảnh gia đình gặp hỏa hoạn nghiêm trọng, chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản nên bà Mai Thị Anh trú tại số 51A đường 25 Tháng 4, tổ 10 khu 3 phường Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh đã gửi đơn đến 3 ngân hàng VPBank, MHB, DongABank để xin gia hạn nợ trong vòng 1 năm.

Nhưng theo như bà Anh cho biết, trong 3 ngân hàng gửi đơn xin gia hạn, chỉ có mỗi MHB là có văn bản trả lời, còn 2 ngân hàng VPBank, DongABank không có văn bản trả lời mà thay vào đó là những cuộc điện thoại đe dọa.

Cụ thể, bà Anh đã gửi 2 lần đơn xin gia hạn nợ đến VPBank nhưng “Số điện thoại 0982xxxxxx gọi đến cho tôi, xưng là giám đốc chi nhánh ngân hàng, yêu cầu tôi trả nợ với thái độ khó chịu và đe dọa nếu không trả nợ thì sẽ có cách xử lý”, bà Anh cho hay.

Rất nhiều cuộc điện thoại tương tự cũng đã được thực hiện sau đó tự xưng là cán bộ xử lý nợ xấu trên Hà Nội. “Họ nói với giọng rất trịnh thượng, khó nghe và áp đặt tôi phải làm theo lời họ chứ không có văn bản giấy tờ gì. Họ ép tôi phải bán nhà để trả nợ theo kiểu giang hồ, đe dọa tinh thần tôi và được củng cố thêm bằng rất nhiều số điện thoại lạ khác”, bà Anh cho biết.

Phản hồi trên báo chí về vụ việc này, đại diện ngân hàng VPBank cho biết, bà Mai Thị Anh có tổng dư nợ tính đến đầu tháng 9/2014 tại VPBank là khoảng 811 triệu đồng, số ngày quá hạn tính đến thời điểm đầu tháng 9 là 135 ngày.

Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Trung tâm thông tin và truyền thông VPBank, cho biết, để có phương án xử lý khoản nợ, cán bộ ngân hàng đã nhiều lần liên hệ và đề nghị khách hàng bố trí làm việc nhưng khách hàng không đồng ý tiếp xúc.

Không đồng tình với câu trả lời này, bà Anh khẳng định, tính đến thời điểm đó, bà vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía VPBank về vấn đề liên quan đến khoản nợ mà bà đã làm đơn xin gia hạn. Bà Anh cũng xác nhận phía VPBank có gọi điện hẹn gặp nhưng không phải ở trụ sở ngân hàng và ép buộc bà phải bán ngôi nhà đang ở để trả nợ.

Sau khi bị dư luận lên tiếng phản ứng về vấn đề này, phía VPBank đã liên hệ với bà Anh và thông báo sẽ gia hạn nợ 1 năm cho bà như trong đơn yêu cầu nhưng với điều kiện sau 1 năm khách không trả được nợ, ngân hàng sẽ được toàn quyền xử lý tài sản mà bà thế chấp. Ngân hàng này cũng chính thức nói lời xin lỗi bà Anh về cách hành xử của những cán bộ chi nhánh VPBank Quảng Ninh về việc “đe dọa” bà để đòi nợ.