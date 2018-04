Ngoài Đặng Lê Nguyên Vũ, đại gia Việt nào từng ồn ào ly hôn?

Vụ tranh chấp quyền lực và cuộc ly hôn giữa vợ chồng "ông vua cà phê" Việt Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Vietnamnet. Cuộc ly hôn gây ồn ào bởi đan xen nhiều vụ kiện tranh giành pháp lý, quyền lực kéo dài suốt 3 năm qua mà chưa có hồi kết. Ảnh: Doisongphaply. Đây không khải là vụ ly hôn ầm ĩ đầu tiên trong giới đại gia Việt. Năm 2011, vụ ly hôn giữ ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cũng được dư luận quan tâm bởi khối tài sản tranh chấp lên tới 500 triệu USD. Ảnh: ANTT. Theo ông Minh, số tài sản trên được xây dựng trong thời gian ông và bà Thủy là vợ chồng, nhưng phần lớn cổ phần đứng tên bà Thủy. Ông yêu cầu phải được chia số cổ phần tăng thêm đứng tên bà Thủy tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn và một số công ty khác. Ảnh: Vietnamnet. Tuy nhiên, khi vụ việc chưa được giải quyết thì đầu năm 2012 ông Minh bất ngờ bị công an Hà Nội bắt để điều tra về hành vi vu khống. Ảnh: Vntrip. Vụ kiện tranh chấp nhà của đại gia Lê Ân với người vợ cũ là bà Lê Ngọc Lan cũng gây ồn ào do kéo dài suốt gần 30 năm. Ảnh: Baophapluat. Năm 1965, ông Lê Ân và bà Lan kết hôn, cùng chung sống tại căn nhà số 408 Cách mạng tháng 8 (quận Tân Bình, TP HCM) do ông đứng tên. Năm 1980, ông bị bắt tại Bến Tre. Sau 4 năm ở tù ông được về thì người vợ xin ly hôn. Tòa thuận tình và giao hết tài sản, bao gồm cả căn nhà cho bà Lan. Ảnh: Tuổi trẻ. Không chấp nhận phán quyết của tòa, năm 1987, ông Ân khiếu nại yêu cầu tòa cấp trên xem xét lại việc phân chia tài sản. Vụ việc tranh chấp kéo dài đến tận năm 2013 mới có hồi kết khi cơ quan quản lý thẩm tra lại và ra quyết định đại gia Lê Ân được nhận lại ngôi nhà. Ảnh: ĐSPL. Vụ ly hôn 2.000 tỷ đồng kéo dài 4 năm giữa ông Trần Văn Mười, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn quốc tế Năm Sao và vợ Phạm Thị Hương Giang, Phó giám đốc Công ty Cổ phần giám định Đại Tây Dương đến nay vẫn chưa có hồi kết vì chưa đạt thỏa thuận phân chia tài sản. Ảnh: Namsaogroup. Bà Giang đòi được hưởng 50% số tài sản nhưng ông Mười cho rằng số tài sản này hầu hết là đi vay. Ông Mười đề nghị đưa cho bà Giang 60 tỷ đồng, phần còn lại ông sẽ chi trả nợ nần và toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, bà Giang không đồng ý. Ảnh: Saostar. Vụ ly hôn ồn ào tranh cãi giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy xảy ra năm 2011 do không tìm được thỏa thuận chung về tài sản và trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Ảnh: Vietnamnet. Trong lúc, chồng cũ Ngọc Thúy - doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An đệ đơn kiện cô chiếm đoạt tài sản 288 tỷ đồng của mình tại Việt Nam thì Ngọc Thúy cũng kiện ngược trở lại chồng cũ yêu cầu phải chi cho cô mỗi tháng gần 3 tỷ đồng để nuôi 2 con gái. Vụ kiện tranh chấp số tài sản này đến nay vẫn chưa có hồi kết. Ảnh: Anninhthegioi. Video: Hải quan khổ vì vụ ly hôn của 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ. Nguồn: Doisongvietnam.

