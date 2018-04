Đông Á nói gì việc ông Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố?

Thông cáo vừa phát đi của nhà băng này nêu rõ việc truy tố các nguyên lãnh đạo không phải phát sinh mới, mà đây chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016. Ban lãnh đạo ngân hàng khẳng định những thông tin này không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của DongA Bank ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Cũng theo thông cáo này, hoạt động kinh doanh của DongABank đang duy trì ổn định, các tỷ lệ thanh khoản của DongA Bank tính đến hết tháng 3 cao hơn quy định của NHNN.

DongABank cho biết các hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể, tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 19,65% so với quy định của NHNN là 10%; tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với Việt Nam đồng là 78,9% so với quy định là 50%, đối với ngoại tệ là 74,46% so với quy định là 10%.

Qua đó DongA Bank khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường và quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn được đảm bảo.

Trong khi đó, chia sẻ với Zing.vn, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, khẳng định không có biến động bất thường về giao dịch tại nhà băng này cho đến chiều nay. Khách hàng vẫn giao dịch bình thường, không có tình trạng rút tiền trước thời hạn hay hạn chế các giao dịch khác.

Cũng theo ông Minh, kể từ khi cựu lãnh đạo DongA Bank và đồng phạm bị bắt, NHNN đã nhanh chóng điều động các các bộ có chuyên môn sang tiếp quản và kiểm soát kịp thời các diễn biến bất thường đối với ngân hàng này. Không chỉ duy trì hoạt động mà các chỉ số tín dụng của ngân hàng đều cho thấy dấu hiệu tăng trưởng, ngay cả khi bị đưa vào diện soát đặc biệt.

“Đề án tái cơ cấu DongABank đang trình Chính phủ phê duyệt, và không có chuyện nhà băng này bị phá sản hay Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Nhiệm vụ của NHNN là đảm bảo quyền lợi của khách hàng gửi tiền, định hướng ngân hàng phát triển một cách an toàn”, ông Minh cho biết.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, cùng 20 đồng phạm, trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại ngân hàng DongABank.

Ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank, bị đề nghị truy tố hai tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.