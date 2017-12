DongA Bank lên tiếng về sở hữu cổ phần liên quan ông Vũ “nhôm“

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) vừa có thông cáo liên quan đến việc nắm giữ cổ phần DongA Bank của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Thông cáo cho biết, hiện trên một số trang mạng đang đề cập thông tin liên quan đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 10% vốn điều lệ của DongA Bank.



DongA Bank xác nhận, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) là người đại diện phần vốn góp này.

Giao dịch tại DongA bank. (Nguồn: DongA Bank)

DongA Bank cũng xác nhận cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank.

Lãnh đạo DongA Bank khẳng định, dù là cổ đông lớn, nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DongA Bank từ trước đến nay tại ngân hàng này.

"Do vậy, các sự kiện vừa qua liên quan đến cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DongA Bank," thông báo trên khẳng định.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Phan Văn Anh Vũ , tức Vũ “nhôm” (sinh năm 1975, ở tại Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự./.