Vì sao phụ nữ Nhật và phương Tây thích ăn sơ ri Việt Nam?

Loại quả vị chua ngọt từ lâu đã là món ăn quen thuộc, gần gũi của nhiều bạn nữ. Tuy nhiên, chưa nhiều người hiểu hết công dụng của chúng.



Làn da tươi trẻ, khỏe đẹp

Nhắc đến nguồn vitamin C tự nhiên, mọi người thường nghĩ đến cam, chanh, quýt, dâu tây hay cà chua. Ít ai biết rằng, sơ ri mới chính là "nữ hoàng vitamin C tự nhiên" trong tất cả trái cây, chỉ đứng sau loại quả “camu camu” có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Theo Stylecraze - chuyên trang phụ nữ lớn nhất thế giới, hàm lượng vitamin C tự nhiên của sơ ri gấp 20-30 lần so với cam, chanh. Một ly nước ép sơ ri 150 ml có lượng C tương đương với 4 lít nước cam. Chỉ cần ăn 50 g sơ ri mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Sơ ri là “nữ hoàng vitamin C tự nhiên”. Vitamin C là trợ thủ đắc lực kích thích hình thành collagen - thành phần không thể thiếu để giữ làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa. Nguồn vitamin C tự nhiên trong sơ ri còn có tác dụng ức chế sự hình thành sắc tố đen melanin, làm mờ các vết thâm, nám, tàn nhang, mang lại làn da trắng, sáng mịn. Mặt khác, hàm lượng lớn vitamin A và các hợp chất chống ôxy hóa trong loại quả này giúp da tái tạo tốt hơn. Trong sơ ri còn có sự hiện diện của rất nhiều loại vitamin tự nhiên và khoáng chất khác như K, E, B1, B2, B3, B6, B12 sắt, magie, kali, canxi, kẽm, phốt pho, chất xơ, protein và một số axit béo. Tất cả giúp quá trình trao đổi chất trở nên linh hoạt hơn, cơ thể và làn da cũng khỏe mạnh và hồng hào. Vóc dáng săn chắc, thon gọn Nếu bạn vẫn đang loay hoay đi tìm thực đơn hay loại thuốc giảm cân phù hợp, hãy chú ý đến sơ ri. Vitamin C tự nhiên chuyển hóa phần mỡ trong cơ thể thành năng lượng, giúp thân hình thon gọn, sức khỏe tốt để hoạt động suốt ngày dài. Ngoài công dụng làm đẹp, sơ ri giúp bạn sở hữu thân hình gọn gàng.

Vitamin B đẩy mạnh quá trình chuyển hóa các chất, giúp kiểm soát tình trạng béo phì và giữ cơ thể luôn ở trạng thái cân đối nhất. Ăn sơ ri sau bữa ăn 30-60 phút đều đặn trong một tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả giảm cân rõ rệt.