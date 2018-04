Trước thuốc chữa ung thư than tre Vinaca, hàng loạt vụ thuốc giả bị phanh phui

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương với mẫu thuốc Zinnat 500mg Film Tablet lấy tại Hà Nội cho kết quả không có phản ứng định tính của Cefuroxime acetyl – thành phần chính của thuốc.

Loại thuốc này trên nhãn in “Sefuroksim aksetil 20 film table”; số giấy phép 14209/QLD-KD ngày 30/3/2013; Parti no C763039. Sol kul. Ta 01-2019. Nhãn phụ ghi mạo danh nhà sản xuất là công ty Glaxo Operatione UK Ltd (Anh) và mạo danh cả DN nhập khẩu là công ty cổ phần Armephaco (Hà Nội).

Cục Quản lý dược xác định thuốc mang tên Zinnat 500mg nêu trên là thuốc giả.

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc giả trên.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Zinnat 500mg thuộc nhóm kháng sinh thế hệ 2, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và được sử dụng rất phổ biến. Đây cũng là một trong những loại kháng sinh đắt tiền, với giá từ 24.000-27.000 đồng/viên.

Thu hồi thuốc kháng sinh Lincomycin 500 mg của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Tháng 1/2018, Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi các sản phẩm thuốc giả, thuốc kém chất lượng vừa được công bố. Sản phẩm thuốc bị làm giả là Lincomycin 500 mg (thuốc kháng sinh) do Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất.