Giang hồ đất Cảng: Cuộc đổ bộ của những kẻ vượt ngục tàn bạo

Cuối năm 1982, đầu 1983, dân Hải Phòng lại giật mình thon thót khi trên địa bàn thành phố xảy ra liên tiếp nhiều vụ cướp giật trắng trợn. Đối tượng gây án hung hãn, sẵn sàng xiết cò súng để thực hiện hành vi phạm tội.

Rà soát lại toàn bộ các vụ việc, các trinh sát nhận định đối tượng gây án rất có thể là những tên tù trốn trại ở Quảng Ninh dạt sang. Có nhận định ấy bởi thời gian này, theo thông báo của Bộ công an, một số tù nhân nguy hiểm ở Quảng Ninh đã đào tẩu khỏi trại và gây ra rất nhiều vụ cướp, giết ở khắp vùng đất mỏ. Chúng liều lĩnh, manh động đến độ có tên để giải cứu đồng bọn mới bị công an bắt lại đã đem lưu đạn đến cộp ngay trên bàn làm việc của công an phường để “mặc cả” chuyện “thả người”.

Đúng như nhận định của các trinh sát, những vụ cướp có sử dụng hàng nóng xảy ra liên tiếp ở Hải Phòng chính là “sản phẩm” của 2 băng cướp, đều là những tên tù trốn trại từ đất Quảng Ninh. Băng thứ nhất do Tuyến “lợn” (Nguyễn Văn Tuyến) và Phương “Tế” (Hoàng Văn Phương) cầm đầu. Băng thứ hai do hai tên Cẩm “Thi” (Phạm Hồng Cẩm) và Hùng “Hề” (Đinh Văn Hùng) thao túng.

Tuyến “lợn” là người Hải Phòng nhưng theo gia đình chuyển ra Hòn Gai sinh sống từ tấm bé. Tuổi thơ của Tuyến gắn liền với trường giáo dưỡng và trưởng thành thì phiêu bạt khắp các nhà tù. Đầu năm 1982, khi đang nằm trong nhà đá cũng bởi tội cướp giật, Tuyến đã gặp Phương “Tế”, một “hảo hán” có “cảnh ngộ” giống mình.

Cảnh sát hình sự Hải Phòng tóm một giang hồ.

Thời đó, trang thiết bị canh phòng ở các nhà tù rất thô sơ và thiếu thốn, Tuyến “lợn” đã bàn với Phương “Tế” tìm thời cơ vượt ngục, ra ngoài “dựng nghiệp bá vương”.

Một buổi đi làm, được sự hỗ trợ nhiệt tình của đám đàn em trong trại, cặp mèo mả gà đồng cùng một số tên lưu manh có hạng khác đã vọt ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

“Ra tù”, súng đạn đã đuề huề, ngay lập tức chúng khiến nhân dân đất mỏ sống phải trong nỗi kinh hoàng tột độ. Liên tiếp cướp, liên tiếp nổ súng khi cần. Sau này, khi bị bắt trở lại, Tuyến “lợn” đã khai rằng, chỉ trong vài ba tháng ở Quảng Ninh, bọn chúng đã gây ra trên 20 vụ cướp, trong số đó già nửa là phải dùng đến khẩu Col “bát” mà hắn lúc nào cũng dắt bên mình.

Về độ “liều” thì Phương “Tế” phải gọi Tuyến “lợn” bằng… thầy. Còn nhớ, ngày 8/12/1982, sau một “phi vụ” trót lọt, Tuyến cùng Phương đáp về nhà một chiến hữu tên Yên ở gần bến ca nô phường Bạch Đằng tổ chức khao quân. Đang đập phá thì công an ập đến, chẳng nói chẳng rằng Tuyến liệng luôn quả lựu đạn rồi mới vơ súng chạy.

Lựu đạn nổ, Yên chậm chân chết luôn tại chỗ. Thấy em mình chết thảm, anh của Yên uất quá cũng cùng công an đuổi theo truy kích Tuyến cùng đồng bọn. Trong khi Phương “Tế” chạy thục mạng thì Tuyến “lợn” cứ đủng đỉnh. Khi mọi người đuổi gần đến nơi, tiếng súng đã xé tai đoàng đoàng thì bất ngờ y đứng lại. Lại một quả lựu đạn nữa được y thản nhiên ném ra. Và, mạt vận, anh trai Yên cũng lìa bỏ cõi đời.

Hôm sau, biết tin hai anh em Yên đều đã chết, mặc kệ Phương “Tế” cùng đám đàn em can ngăn, Tuyến “lợn” một mình ung dung quay lại nhà Yên. Y bảo, đến thắp cho anh em Yên nén nhang gọi là tạ lỗi.

Thời điểm này, được hỗ trợ của Bộ công an, Công an Quảng Ninh đã tiến hành những trận đánh lớn. Nhiều băng nhóm nguy hiểm đã sa lưới. Có băng nhóm biết khó thoát khỏi “lưới trời”, đã kéo nhau lên đồi ăn nhậu, rồi dùng lựu đạn tự tử hàng loạt.

Đàn em “rơi rụng” hết, biết khó sống ở đất mỏ, Tuyến “lợn” đã bàn với Phương “Tế” tính bài lánh sang đất khác. Và, chẳng còn nơi nào phù hợp hơn là kéo “bạn” về đất Cảng quê mình.

Hùng “Hề” nhà ở Cẩm Phả. Cũng sống nhẵn mặt ở các trường giáo dưỡng và các nhà tù. Năm 1981, đang thụ án tù, Hùng “Hề” trốn trại, ngược lên vùng đồng bào dân tộc ở Bình Liêu, Ba Chẽ kiếm ăn qua ngày bằng nghề xẻ gỗ.

Thế nhưng, với bản chất một tên lưu manh chuyên nghiệp, lao động nặng nhọc, hắn thấy không cam. Thế nên, kéo cưa lừa xẻ được vài tháng, Hùng “Hề” quay về Cẩm Phả. Tại đây, hắn gặp Cẩm “Thi”, một “người hùng” mới nổi. “Duyên phận giang hồ” đã khiến chúng gắn bó với nhau để rồi dân Cẩm Phả phải sống trong nơm nớp hãi hùng. Cũng chỉ vài ba tháng mà chúng đã làm loạn cả vùng than vốn dĩ yên bình. Cướp ở mọi nơi, mọi lúc và cũng sẵn sàng nổ súng khi cần.

Hùng “Hề” là kẻ cực kỳ ranh mãnh, khôn ngoan. Chính vậy, nhiều lần công an vây bắt, hắn đều nhanh chân trốn thoát. Cuộc “đảo tẩu” của Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” sang đất Hải Phòng, dưới sự đạo diễn của Hùng, đến giờ, nhiều “cựu binh” hình sự Hải Phòng vẫn còn “ấn tượng”.

Bị Công an Quảng Ninh vây kín các ngả đường, bọn chúng đã vào nhà một chiến hữu ở Cẩm Phả để mượn xe đạp, và mượn luôn bộ quần áo của vợ tên chiến hữu này. Chỉ một loáng, từ một kẻ thô lỗ, bặm trợn Hùng “Hề” đã biến mình thành một… cô gái duyên dáng, yểu điệu.

Thế là, súng dắt cặp quần, lựu đạn nhồi trong áo lót, “cô gái” ngồi lên xe đạp để “người yêu” (Cẩm “Thi”) đạp một mạch từ Cẩm Phả về đến Hải Phòng, qua mắt hàng chục chốt gác. Khi bị bắt, Hùng “Hề” khai, trên đường chạy trốn, y hãi nhất là qua bến phà Bãi Cháy, bởi y trên phà có rất nhiều công an. Chọn chuyến phà đông nhất mới xuống, nhưng để an toàn hơn, y đã liên tục nhõng nhẽo với “người yêu”: “Anh à, nhanh lên, mẹ em đang chờ cơm đấy! Không nhanh thì tối nay… ứ cho đâu!”. Đôi “uyên ương” cứ thong dong một cách tình tứ trên đường, về đến Quảng Yên, biết là đã thoát, “cô gái” mới “rũ bỏ xiêm y”.

Về đến Hải Phòng, bọn chúng lao ngay vào những vụ cướp, giết điên cuồng như chẳng có gì phải sợ. Sau này, khi bị bắt, được hỏi : “Khi đi cướp anh có sợ không?”. Tuyến “lợn” đã trả lời: “Cháu không sợ gì cả!”. “Thế khi rút súng bắn người anh có nghĩ gì không?”. “Cháu không nghĩ gì cả, cháu chỉ nghĩ là tiền kia phải vào túi cháu! Không đưa thì cháu bắn!”.

Từ khi chúng xuất hiện, dân Hải Phòng ăn ngủ không yên. Nhiều người, ban ngày ban mặt ra đường có xe đạp mà chẳng dám đi bởi đó là miếng mồi ngon để chúng cướp. Đã nhiều trường hợp phải gánh chịu hậu quả đau lòng cũng bởi chiếc xe đạp, của quý lúc bấy giờ. Cướp bóc xảy ra liên tiếp, dân tình hoang, lo sợ, tình thế đó khiến các chiến sĩ CSHS Hải Phòng như thấy mình ngồi trên chảo lửa.

Nhiều ngày cật lực điều tra, nắm bắt tình hình, bóng dáng của Tuyến “lợn”, Phương “Tế”, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” đã rõ dần trước mắt các trinh sát. Biết rõ tội ác chúng làm, nhưng chúng thì cứ như những bóng ma, thoắt ẩn, thoắt hiện không theo một quy trình nào, khiến nhiều lần vây bắt các trinh sát đều phải về không.

Đang lúc bế tắc thì các trinh sát nhận được tin báo, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” đang ngủ tại nhà người quen của chúng ở một huyện ngoại thành. Nửa đêm hôm đó, mục tiêu được các chiến sĩ hình sự giả trai làng vây kín.

Từ ngoài cổng nhìn vào, các trinh sát thấy rõ Hùng “Hề” và Cẩm “Thi” đang nằm ngủ trên giường. Bất ngờ ập vào, hai tên tội phạm sẽ không thoát dù ai cũng biết súng của chúng đang kè kè dưới gối.

Đang định tấn công thì các trinh sát khựng lại bởi một tình huống bất ngờ. Trong nhà có chó. Nếu tiến thêm vài bước nữa thế nào chó cũng sủa như vậy sẽ tức thì bị lộ. Khả năng bất ngờ không còn thì rủi ro sẽ rất lớn bởi đấu súng thì vô cùng nguy hiểm. Trong nhà có cả người già và trẻ nhỏ, súng đạn thì chẳng có mắt bao giờ. Thấy kế hoạch đó không ổn nên “những cậu trai làng” lại phải lặng lẽ rút lui.

Sớm hôm sau, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” ra quán quen ăn phở như mọi ngày. Và, chúng chẳng thể ngờ rằng sau lưng chúng có một chiếc xe khách lặng lẽ bám theo. Quán phở ở ngay giữa ngã ba đường, và chiếc xe khách đó cũng đỗ lại để “lơ xe” chạy loăng quăng bắt khách.

Súng dắt cặp quần, quan sát khắp lượt thấy đã yên tâm, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” yên chí ngồi ăn. Sáng sớm, quán vắng nên khi thấy đã đưa mắt chằm chằm nhìn một thanh niên ăn mặc tuềnh toàng vào gọi liền lúc 6 bát phở. Thấy chúng nhìn mình như vậy, anh thanh niên ấy lảng mắt, quay sang nói với bà chủ quán: “Gớm, đi làm thuê cả năm, nay chuẩn bị về quê mới dám ăn phở đấy!”.

Nói xong, anh thanh niên quanh ra vẫy mấy người đang ngồi lố nhố ở quán nước bên kia đường: “Sang ăn nhanh đi các tướng! Nhanh lên, kẻo nhỡ xe không về kịp với bu nó bây giờ!”.

5 người lũ lượt sang, kéo bàn ngồi sát Hùng, Cẩm rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện nhà quê. Nhìn toán người “quê một cục”, hai tên tôi phạm không còn nghi ngại gì nữa mà thở phào tiếp tục cắm cúi ăn. Đang ăn, một “ông nhà quê” kêu phở nhạt đứng dậy quay sang bàn Hùng, Cẩm mượn lọ gia vị.

Bà chủ quán chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì 6 “ông nhà quê”, hai vị khách cũ đã lao vào nhau quần thảo như những người mang thù vạn kiếp. Bàn ghế lật nhào, bát đĩa vỡ loảng xoảng. Và, khi chiếc còng số 8 bập gọn gàng vào tay hai vị khách cũ thì quán phở đã chẳng khác gì một bãi chiến trường, ngổn ngang đổ nát.

Cần nói rõ thêm, thời điểm diễn ra vụ “tập kích” kích này thì “miếng võ” bắt tội phạm nguy hiểm, tội phạm có “hàng nóng” đã được các chiến sĩ hình sự Hải Phòng thuộc làu làu và đã từng tác chiến thành công trong rất nhiều phi vụ trước đó. “Miếng võ” này do chính hình sự Hải Phòng sáng tác ra và đã được hình sự của rất nhiều tỉnh thành học tập. “Miếng võ” này tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Bắt một tên tội phạm nguy hiểm phải cần chí ít ba chiến sĩ. Chiêu đầu tiên là một chiến sĩ bất ngờ lao vào ôm chặt lấy nửa người trên của đối tượng, khống chế chặt đôi tay. Tiếp đó, chiến sĩ thứ hai lao vào khóa chặt đôi chân và chiến sĩ thứ ba nhanh chóng khám người tước ngay vũ khí, đồng thời tra khóa vào tay đối tượng.

Thế nhưng, nhớ lại trận bắt Hùng “Hề”, Cẩm “Thi”, những “ông nhà quê” ấy năm ấy bây giờ vẫn còn thấy rùng mình bởi nhiều tình huống suýt làm hỏng việc.

Tình huống thứ nhất, vừa vào quán thì một trinh sát bị một đối tượng cũng từng là lưu manh xách cạp lồng vào mua phở nhận ra. Anh này thấy “cố nhân” thì vồ ngay lấy, hỏi thăm rối rít. Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” thấy lạ, nên đã buông đũa dỏng tai nghe. Nhưng rất nhanh, người trinh sát được những lời hỏi thăm… chết người đó đã vội vàng chạy ra, cũng vờ cười cười, nói nói để cướp lời kẻ xuất hiện không đúng lúc kia. Mặt vẫn tươi roi rói, miệng vẫn niềm nở thân tình nhưng bất ngờ khuôn mặt ấy biến sắc, rồi một âm gió phát ra chỉ đủ cho người đối diện nghe: “biến!”.

Cũng là kẻ thông minh, nên thấy “người quen” quát vậy, biết “các anh” đang “làm việc” nên đối tượng này đã ấp úng rồi giả vờ quên tiền rồi chuồn thẳng. Khi đối tượng kia đã quay đầu… phắn, để hai “nhân vật chính” trong quán khỏi ngờ vực, trinh sát này đã gọi với theo: “Này, bố mày ơi, về bảo vợ nhốt gà vào nhé! Nếu tí nữa nhỡ xe, bọn tôi sẽ vào uống rượu đấy! Anh em lâu ngày gặp lại phải có cái gì sương sương mới khoái đấy!”.

Quay lại trong quán, trinh sát này đã cố tình thông báo lại với mấy ông bạn của mình: “Thằng H, cùng đội xây với tôi năm kia ở miền ngược! Đúng là trái đất tròn, không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây. Ông tướng cứ nài vào nhà chơi mãi!”.

Cú gỡ bí ngoạn mục đó đã hoàn toàn qua mắt Hùng “Hề” và Cẩm “Thi”, chúng lại điềm nhiên xì xụp như chẳng có chuyện gì.

Tình huống thứ hai, ấy là “miếng võ” “ba trong một” (ba người bắt một người) đã không suôn sẻ như mong muốn. Nguyên nhân tại các trinh sát quá đói và quá mệt. Một sự thật mà đến giờ nhiều cựu binh hình sự Hải Phòng vẫn sống và chiến đấu trong thời gian đó chẳng thể nào quên.

Chuyện là, từ chiều hôm trước, số tiền công tác phí ít ỏi anh em đã tiêu hết nhẵn. Đến sáng, đi qua hàng xôi, ai cũng mơ ước có được một nắm xôi nóng dẻo để quên đi cơn đói đang hành hạ đến cồn cào. Sáu bát phở mà một trinh sát vừa gọi, ấy là vì công việc nên làm liều vậy chứ thực ra chẳng còn ai có đủ tiền để trả. Đang định vội vàng ăn để lấy sức nhưng không kịp, phải ra tay ngay bởi bàn bên, hai tên tội phạm đã ăn sắp xong, chuẩn bị đứng dậy đi ra.

Là những tên có thể hình lực lưỡng nên dù ba đánh một nhưng phải rất vất vả các trinh sát mới tra được tay hai tên tội phạm vào còng. Trong cuộc vật lộn ấy, một trinh sát mặc ít áo đã bị bỏng ở lưng khi Cẩm “Thi” vùng vẫy đạp đổ nồi nước phở khiến cả nền quán sũng nước, khói bốc nghi ngút.