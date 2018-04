Sở Y tế Hải Phòng báo cáo gì vụ thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca?

(Kiến Thức) - Sở Y tế Hải Phòng đã chính thức có công văn gửi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc ngừng lưu thông sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” - thuốc chữa ung thư từ than trẻ của Vinaca.

Liên quan vụ việc thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca - Vinaca ung thư Co3.2 - và một số sản phẩm khác được làm than tre nứa, ngày 13/4, Sở Y tế Hải Phòng chính thức có công văn 826/SYT-ATTP gửi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.



Công văn nêu rõ, ngày 15/1/2018, Đội quản lý thị trường số 8, Chi Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp cùng Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Kiến An tiến hành kiểm tra cơ sở gia công thực phẩm chức năng cho Vinaca (cơ sở bà Đào Thị Chúc), địa chỉ tại ngõ Đại Tu, tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.

Viên nang được làm từ bột than tre nứa.

Kết quả kiểm tra, tại cơ sở có một số sản phẩm như Vinaca vi lượng, Vinaca ung thư Co3.2, Vinaca tẩy mùi hôi, Vinaca đa dụng dạng tuýp, Vinaca baby V6 cùng vỏ nang viên thuốc và sản phẩm khác.

Trong các sản phẩm phát hiện, thu giữ tại cơ sở có sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” đóng gói 80 viên/hộp, nhãn mác có nội dung thực phẩm chức năng; ghi đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Vinaca , địa chỉ số 17b/40 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội; đóng gói tại Trangly Pharma Co.,ltd.

Qua xác minh tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất; Sản phẩm thực phẩm chức năng Vinaca ung thư CO3.2 chưa đăng ký công bố chất lượng.

“Như vậy, sản phẩm thực phẩm chức năng Vinaca ung thư Co3.2 không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường” – công văn cho biết.

Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn gửi Giám đốc Công an TP Hải Phòng điều tra xử lý và có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố yêu cầu không kinh doanh sản phẩm trên.

Công văn của Sở Y tế Hải Phòng.

Tuy nhiên, do sản phẩm này đã lưu thông trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, vì vậy Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Cục An toàn thực phẩm có biện pháp chỉ đạo đối với việc ngừng lưu thông sản phẩm.

Cũng trong ngày 13/4, Sở Y tế Hải Phòng ra quyết định số 463/QĐ-SYT về việc thu hồi tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng quyết định thu hồi 6 phiếu tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được sở cấp cho Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) gồm: Vinaca tẩy mùi hôi cơ thể Vi5, Vinaca ung thư Vi3, Vinaca spa đa dụng xà phòng, Vinanca tẩy mùi hôi cơ thể Vi4, Vinaca Baby V6 và Vinaca tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập, căng thẳng.

Lý do thu hồi được Sở Y tế Hải Phòng đưa ra là do “Kê khai không trung thực các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm”.

Trong công văn số 824 ngày 13/4, gửi các cơ sở thực phẩm chức năng trên địa bàn Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2, nếu phát hiện thấy sản phẩm này phải báo cáo sở Y tế xử lý kịp thời.

“Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, xử lý; Các cơ sở kinh doanh loại thực phẩm chức năng trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luât” – công văn nêu rõ.

Trước đó, Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Vinaca, phát hiện công nhân của Công ty này đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng bán cho bệnh nhân ung thư.