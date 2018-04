Hải Phòng xử lý thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca thế nào?

Thông tin mới nhất về vụ việc phát hiện thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca, chiều 12/4, lãnh đạo Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đã họp bàn và quyết định cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca đã chứng nhận cho Cty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).



Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho hay, ngày 9/4, khi đoàn kiểm tra của sở này đến kiểm tra tại trụ sở của Công ty Hồng An Phong, chỉ thấy công nhân đang đốt tre nứa lấy tro. Trong khi đó, giám đốc Công ty này khai đây là nơi chế biến nguyên liệu, còn nơi sản xuất các sản phẩm thành phẩm của doanh nghiệp lại ở km 22+500, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, sáng 12/4, đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng đã đến kiểm tra theo địa chỉ nói trên. Thế nhưng tại đây, doanh nghiệp được ông Nguyễn Văn Tuấn khai là sản xuất sản phẩm của Công ty Hồng An Phong cho biết, công ty này không liên quan và cũng không sản xuất gì cho Công ty Hồng An Phong. Như vậy, tại tỉnh Hưng Yên, Công ty An Hồng Phong không có cơ sở đóng gói sản phẩm. Công ty này đã vi phạm Điều 46, Khoản M, Thông tư 06/2011/TT- BYT về Quy định quản lý mỹ phẩm do kê khai không trung thực các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

“Với việc kê khai không trung thực, không sản xuất sản phẩm như đã đăng ký, Công ty Hồng An Phong không có hoạt động sản xuất, nên sở Y tế Hải Phòng quyết định thu hồi toàn bộ 6 loại sản phẩm đã cấp chứng nhận cho Công ty Hồng An Phong” – đại diện sở Y tế Hải Phòng cho biết.

Trước đó, 6 sản phẩm của Công ty Hồng An Phong được đăng ký và cấp chứng nhận là sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.

Đối với sản phẩm thực phẩm chức năng được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư “vinaca ung thư CO3.2”, trong ngày 12/4, sở Y tế TP Hải Phòng đã sao lục toàn bộ hồ sơ mà Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường Hải Phòng đã điều tra, xử lý.

Theo đó, Quản lý thị trường Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt công ty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) số tiền 44 triệu đồng về hành vi không có giấy phép đăng kí kinh doanh, nguyên liệu sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế Hải Phòng cho hay, muốn sản xuất thực phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và có bản đăng kí công bố tên sản phẩm tại cục này.

“Sở Y tế Hải Phòng đã làm việc với Cục An toàn thực phẩm, được cục xác định, Cục không cấp giấy chứng nhận sản phẩm đảm bảo an toàn cho Cty Vinaca, và sở Y tế cũng không tìm thấy giấy đăng ký sản phẩm. Do đó, có thể xác định, sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2” không được phép sản xuất và lưu hành” – đại diện sở Y tế Hải Phòng thông tin.

Theo vị lãnh đạo này cho biết, Sở Y tế Hải Phòng cũng đã báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế về việc sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an Hải Phòng đề nghị đơn vị này điều tra làm rõ. Sở Y tế cũng sẽ ra văn bản đề nghị Công an quận Kiến An (nơi Cty Vinaca đóng) và huyện An Dương (nơi Cty Hồng An Phong đóng trên địa bàn) để đề nghị phối hợp giám sát hoạt động của hai công ty nói trên.

Ngay sau đây, sở cũng sẽ thành lập đoàn thanh tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn và tổ chức hậu kiểm những cơ sở đã được cấp chứng nhận đăng kí sản phẩm. Ngày 13/4, sở sẽ yêu cầu Cty Hồng An Phong lên làm việc và sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Vinaca , phát hiện công nhân của Công ty này đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng bán cho bệnh nhân ung thư.

Công ty TNHH Vinaca đã nhập bột than tre từ Công ty TNHH An Hồng Phong để sản xuất ra các sản phẩm Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.