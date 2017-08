Sai lầm trong kỳ nghỉ lễ rút kiệt năng lượng của bạn

Nhiều người có thói quen xả hơi trong những ngày nghỉ, nhất là những kỳ nghỉ dài như lễ Tết, Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, điều này lại khiến sức khỏe của bạn bị cạn kiệt sau kỳ nghỉ. Tốt hơn hết, hãy tránh những thói quen sau. Ảnh: Eat This Not That. Ăn uống không lành mạnh. Những ngày nghỉ lễ, hầu hết các gia đình tụ tập vui chơi, vì thế việc ăn uống sẽ mất trật tự. Thứ nhất ăn uống lệch giờ, lệch bữa, thứ hai ăn nhiều đồ chiên rán, đồ chế biến sẵn. Ảnh: Eat This Not That. Những loại thực phẩm này sẽ gây hại cơ thể, nó làm cho lượng đường huyết cao, lại nhiều chất béo khiến bạn và tăng cân sau ngày nghỉ. Thực phẩm không lành mạnh cũng rất giàu chất béo, đường, muối có thể gây khó tiêu và các vấn đề dạ dày khó chịu khác. Ảnh:Pixabay. Thay đổi giấc ngủ. Hầu hết yếu tố này xảy ra ở tất cả mọi người. Nghỉ lễ là cơ hội để bạn nướng trên giường hoặc thức quá khuya. Bạn nghĩ rằng sẽ ngủ bù vào ngày hôm sau nhưng điều đó làm đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Ảnh: PakistanTribe. Ngủ nướng khiến bạn đau đầu, mệt mỏi, sa sút trí tuệ và dẫn đến nhiều bệnh đường ruột nguy hiểm. Việc thức khuya lại làm cho bạn bơ phờ mệt mỏi, đầu óc không sáng suốt. Nó còn là nguyên nhân khiến bạn kém sắc khi ảnh hưởng đến làn da, nổi mụn. Ảnh: The Daily Mind. Rong ngoài đường. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vẫn chưa vào chính mùa thu cho nên vẫn có tia nắng. Nếu bạn cứ ở ngoài trời quá lâu e rằng sẽ ảnh hưởng đến làn da. Hoặc không có ánh nắng khi khói bụi của xe cộ cũng tác động tiêu cực đến vẻ ngoài của bạn. Ảnh: istockphoto. Do vậy, nếu có các hoạt động vui chơi ngoài trời, bạn hãy thoa kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất 30 và thoa lại 2 giờ đồng hồ mỗi lần. Đồng thời bổ sung nước cho cơ thể và hạn chế ra ngoài vào lúc 10-14h bởi đây là thời điểm tia cực tím độc hại nhất trong ngày. Ảnh: The Sun. Dùng nhiều rượu bia, cà phê. Thói quen chén chú chén anh hoặc cà phê cà pháo trong khi tụ họp bạn bè là rất nguy hiểm. Bởi các chất kích thích góp phần làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cơ thể mất điện giải và gây tăng cân. Ảnh: About Drink Smart. Không thể tránh khỏi việc rượu bia ngày nghỉ lễ nhưng hãy tránh loại rượu kém chất lượng có thể gây ngộ độc metathon dẫn đến tử vong. Để giải trừ rượu bia có thể uống nước chanh hoặc nước mật ong mỗi ngày. Ảnh: Lemon Water Guide. Không uống đủ nước. Thói quen uống nước hàng ngày có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi bởi các hoạt động vui chơi ngày nghỉ lễ. Nếu bạn để cơ thể mất nước, dù chỉ là mức nhẹ cũng có thể gây hại cơ thể. Ảnh: Sites at Penn State. Mất nước làm giảm thể tích máu, làm cho máu đặc hơn và khiến oxy và các chất dinh dưỡng đến các cơ quan bị trì trệ. Điều này làm cho bạn uể oải, mệt mỏi, kiệt sức. Đó là lý do sau kỳ nghỉ lễ, bạn chẳng muốn làm gì, chỉ ước nằm ì tại chỗ. Ảnh: Healthplus. Nằm dài trước ti vi. Nhiều người xem kỳ nghỉ lễ để xả hơi và chẳng làm gì chỉ nằm dài cả ngày xem ti vi, bên cạnh là núi đồ ăn nhanh để mắt và miệng cùng hoạt động. Không phải thói quen mà chỉ diễn ra trong mấy kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng có thể phá hoại sức khỏe của cả năm. Ảnh: Bussiness Insider. Việc lười vận động làm cho các cơ bắp bị cứng lại, mất sự linh hoạt, khiến oxy và dinh dưỡng đến mô giảm. Đồng thời việc nạp quá nhiều đồ ăn nhanh vào cơ thể sẽ khiến cho lượng đường trong máu bất ổn. Đây là nguyên nhân chính khiến bạn mệt mỏi kéo dài sau đó. Ảnh: Brisk Post.

