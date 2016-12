Mua kháng sinh dễ như mua kẹo ở Việt Nam

Cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2050 tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu, ước tính, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do ung thư hiện nay. Riêng tại Việt Nam, một trong những vấn đề đang khiến các chuyên gia y tế vô cùng lo ngại là gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc. Trong khi đó, WHO đánh giá, dịch tễ lao sẽ còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Ở Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn kháng đa thuốc, mức độ kháng ngày càng gia tăng.