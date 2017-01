Một phụ nữ tan nát mặt vì bơm má làm đẹp đón Tết

Bác sĩ cho biết, bơm chất làm đầy vào vùng mặt có thể dẫn đến nhiều nguy cơ: Thuyên tắc mạch sau bơm chất làm đầy vào mạch máu làm thuyên tắc mạch máu não gây các biến chứng liệt, tổn thương thần kinh, mù mắt…

Nhiễm trùng do quy trình thực hiện không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong. Gây phản ứng sốc phản vệ nếu chất làm đầy là chất liệu lỏng nhân tạo, có nguy cơ tử vong. Tạo thành các nốt cứng dưới da do canxi hóa lượng mỡ bơm vào. Không đạt yêu cầu làm đầy các vết lõm do thực hiện không đúng kỹ thuật hút mỡ hay bơm quá nông gây hoại tử da...

Theo đó, bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân được khám và tư vấn kỹ về vấn đề dị ứng của bản thân với thuốc hay hóa chất. Thực hiện các bước của hút và bơm mỡ đúng quy trình vô khuẩn và tại các cơ sở y tế được cấp phép tại bệnh viện chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ.

Theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân sau khi thực hiện nhằm phát hiện sớm các biến chứng để xử lý nhanh, tránh để lại các hậu quả nặng cho người bệnh.