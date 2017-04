Món ăn ngon tuyệt từ đặc sản bông mỏ quạ miền Tây

Bông dây mỏ quạ là một loại dây leo hoang dã mọc vào mùa mưa. Nó rất quen thuộc với người dân vùng miền Tây bởi lá, đọt, hoa và trái non được chế biến thành các món ăn dân dã ngon tuyệt vời. Ảnh: Baomientay. Cây dây leo mỗi năm chỉ ra hoa và kết trái một lần và kéo dài 3 - 4 tháng. Do đó bông và trái mỏ quạ trở thành quý hiếm. Bông mỏ quạ mềm, hơi giống bông thiên lý nhưng có vị ngọt hơn. Do đó các đầu bếp thường dùng để xào thịt bò, xào tép, chấm mắm kho, nhúng lẩu. Nó được chế biến món ăn từ bông dây mỏ quạ như luộc, nấu canh tới hấp đều khoái khẩu, độc đáo nhất là xắt mỏng xào với tôm, tép hoặc thịt bò. Ảnh: Dacsanmientay. Bông mỏ quạ xào tỏi. Bông mỏ quạ hái về ngắt bỏ cuống, rửa sạch, để ráo. Tỏi băm nhuyễn. Đặt chảo dầu lên bếp lửa nóng và phi nhiều tỏi cho thật thơm rồi cho số bông mỏ quạ vào, lật qua lật lại cái sạn vài lần, cho hành lá xắt khúc vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, nhanh tay xúc ra dĩa, rắc tiêu bột đều lên trên. Ảnh: Monngonmoingay. Bông mỏ quạ xào thịt bò. Thịt bò rửa sạch, xắt miếng mỏng. Ướp thịt bò với gia vị nước tương, bột ngọt, đường cho vừa khẩu vị. Hoa mỏ quạ lặt cuống, rửa sạch, để ráo. Hành tây lột vỏ, rửa sạch, xắt miếng, rau cắt khúc. Bắc chảo lên bếp phi dầu, đổ thịt bò đã ướp gia vị xào chín, múc ra dĩa. Ảnh: Baodulich. Tiếp đến, cho hành tây xắt miếng cùng hoa mỏ quạ vào chảo xào vừa chín tới (đừng để lâu, hoa mỏ quạ chín quá, mất ngon!). Cuối cùng, cho thịt bò (đã xào) vào trộn đều, nhắc xuống, múc ra dĩa. Nhớ thêm vào dĩa vài cọng rau cần, một ít tiêu xay thì món ăn rất tuyệt vời. Ảnh minh họa. Trái mỏ quạ xào thịt vịt. Nguyên liệu gồm trái mỏ qua, thịt ức vịt, hành lá, hành củ, gừng, tiêu. Đầu tiên thịt vịt rửa sạch lọc bỏ xương và thái miếng mỏng. Quả mỏ quạ rửa sạch thái lát dày, gừng gọt vỏ băm nhuyễn, hành băm nhỏ. Ảnh: Thucphamsachnghean.

Bắc chảo dầu lên bếp và phi hành, gừng thơm sau đó cho thịt vịt vào đảo, nêm gia vị vào thịt vịt đun nhỏ lửa cho đến khi thấy thịt vịt chín đều mới cho quả mỏ quạ vào xào. Nêm lại gia vị và cho thêm hành lá cắt khúc vào. Ảnh: Tiepthithegioi. Chả cá nhồi trái mỏ quạ. Nguyên liệu gồm chả cá thát lát, quả bông dây mỏ quạ, gia vị mắm muối tiêu. Quả bông dây rạch lấy hết ruột ra ngoài và rửa sạch. Sau đó nhồi chả cá thát lát sống vào. Đổ một ít nước vào nồi đun sôi và thả quả bông dây vào. Hầm nhừ và nêm gia vị vừa ăn. Ảnh: Tuoitre.

