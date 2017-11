Mẹ nào đang lo con mình “chân ngắn một mẩu” hãy làm ngay 3 điều này!

Tăng cảm giác thèm ăn của trẻ

Khi trẻ đói, có cảm giác thèm ăn, hormone phát triển của cơ thể trẻ sẽ tiết ra nhiều hơn. Vì vậy, bạn không nên cho trẻ ăn quá no để đến bữa bé sẽ có cảm giác đói hơn. Nếu bạn muốn phát triển chiều cao của trẻ, bạn cần chuẩn bị một chế độ dinh dưỡng cân bằng dành cho trẻ.

Ảnh minh họa. Tránh làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ



Trẻ có 2 giấc ngủ chính là vào ban ngày và vào ban đêm. Khi trẻ từ 1-6 tháng tuổi, trẻ cần được ngủ từ 14-15 tiếng mỗi ngày. Trẻ từ 6-18 tháng thường ngủ từ 13-14 tiếng mỗi ngày. Trẻ trên 3 tuổi thường dành ít nhất 12 tiếng trong ngày để ngủ.

Mẹ chú ý nên cho trẻ ngủ trước 9 giờ tối vì 10 giờ tối - 2 giờ sáng là khoảng thời gian hormone phát triển trong cơ thể trẻ tiết ra nhiều nhất. Bạn chú ý để trẻ ngủ say, sâu giấc, tránh đánh thức trẻ lúc trẻ đang ngủ say. Giấc ngủ say, sâu giấc cực kỳ quan trọng để giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu .

Mời độc giả xem video "Những thói quen ngủ giúp bé cao hơn bạn cần biết". Nguồn Youtube:

Không cho trẻ tập đi quá sớm

Thường thì khi trẻ được 12 tháng tuổi đã bắt đầu học cách đi bộ và chập chững bước những bước đi đầu tiên. Tuy nhiên, bố mẹ không nên cho trẻ tập đi quá sớm hoặc lúc trẻ chưa sẵn sàng. Cho trẻ đi quá sớm sẽ khiến chân bé bị cong, vòng kiềng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và cấu trúc xương của trẻ.

Sau khi trẻ đã biết đi, mẹ nên chú ý đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ vì đây là giai đoạn quan trọng để bé phát triển chiều cao. Sau khi trẻ tròn 18 tháng, mẹ nên cân nhắc cho bé uống thêm sữa có bổ sung canxi.

