10 quan niệm sai lầm về rượu bạn chớ nên tin

1.Uống rượu khiến bạn mất nước: Đây là một sai lầm về rượu được nhiều người tin tưởng. Trên thực tế, rượu làm mất cân bằng nước - muối, dẫn đến cơn khát. Lượng nước trong cơ thể không thay đổi, nhưng không có đủ nước trong các mạch máu, đó là lý do tại sao nước di chuyển vào không gian giữa các tế bào. Nước gây sưng và đó là lý do cho cơn đau đầu buổi sáng. Ảnh: Depositphotos. 2. Rượu để càng lâu càng ngon: Mỗi chai rượu có ngày hết hạn riêng, vì vậy, bạn không thể tích trữ rượu quá lâu. Mỗi loại rượu đều có độ “tuổi” lý tưởng: ví dụ, một số loại rượu vang nên được tiêu thụ trong năm đầu tiên và bạn không thể dự trữ chúng lâu hơn. Ngoài ra, còn có một số loại rượu không nên uống trước 10-20 năm bởi lúc đó, vị của chúng sẽ rất tệ. Ảnh: Depositphotos. 3. Rượu khiến bạn ấm hơn: Chúng ta thường cảm thấy ấm người hơn ngay sau khi uống rượu vì máu chảy vào da. Tuy nhiên, trên thực tế, máu lúc này cũng di chuyển đến từ các bộ phận cơ thể khác, bao gồm các cơ quan nội tạng của bạn. Kết quả là, cơ thể bạn cũng chịu lạnh kém hơn dù không có dấu hiệu rõ ràng. Ảnh: Depositphotos. 4. Bạn không nên kết hợp rượu với đồ uống khác: Việc bạn say là do số lượng rượu bạn đã uống chứ không phải do bạn đã trộn nhiều loại đồ uống với nhau. Trên thực tế, khi bạn uống một loại rượu duy nhất thì bạn sẽ dễ dàng kiểm soát liều lượng hơn. Ảnh: Depositphotos. 5. Rượu bảo vệ bạn khỏi bị bức xạ: Đây thực sự là một sai lầm khi uống rượu mà bạn không nên tin. Trên thực tế, cồn không phải là thuốc chữa bệnh cho xạ trị, nó không thể loại bỏ các chất phóng xạ phóng xạ ra khỏi cơ thể bạn và nó cũng không bảo vệ bạn khỏi những bức xạ nguy hiểm. Nếu bạn cần được bảo vệ khỏi bức xạ, có những nguồn cung cấp y tế đặc biệt. Ảnh: Depositphotos. 6. Thuốc kháng sinh và rượu là một sự kết hợp nguy hiểm: Trên thực tế, chỉ có một số loại kháng sinh không tương thích với rượu. Nếu bạn uống thuốc và uống rượu cùng một lúc, bạn có thể cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và bạn có thể bị đau ngực. Bác sĩ của bạn phải cảnh báo bạn về việc này khi kê toa thuốc. Hầu hết các kháng sinh không thể làm hại bạn nếu bạn uống một ly rượu. Ảnh: Depositphotos. 7. Bạn không nên tự giảm nồng độ của rượu bạn uống: Trên thực tế, ngay cả khi bạn uống rượu whisky và sau đó thêm một ít bia, không có gì xấu sẽ xảy ra. Việc bạn đang uống rượu mạnh rồi chuyển sang uống loại nồng độ thấp hơn không thể khiến bạn say. Quan trọng hơn cả là bạn uống bao nhiêu. Ảnh: Depositphotos. 8. Rượu có lượng calo: Trên thực tế, rượu không chứa calo nhưng nó có thể can thiệp vào sự trao đổi chất của bạn. Cơ thể của bạn cố gắng để loại bỏ rượu càng nhanh càng tốt vì nó coi rượu như một chất độc. Vì vậy, sự trao đổi chất của bạn chậm lại cho đến khi tống hết rượu ra khỏi cơ thể. Do đó, mọi thứ bạn ăn trước khi uống rượu sẽ trở thành chất béo. Ảnh: Depositphotos. 9: Tiêu thụ nhiều rượu phá hủy tế bào não: Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt giữa mật độ nơ-ron trong số những người uống nhiều rượu và những người không uống. Tuy nhiên, rượu phá hủy các đường dẫn thần kinh, có thể can thiệp vào việc phát triển các tế bào não mới. May thay, sự thay đổi này có thể đảo ngược và các đường thần kinh được khôi phục sau khi bạn ngừng uống rượu. Ảnh: Depositphotos. 10. Nếu bạn ăn nhiều, bạn sẽ không say: Đây là một quan niệm sai lầm khi uống rượu rất phổ biến. Tuy nhiên, một lượng lớn thực phẩm không giúp bạn giữ được tỉnh táo. Thực phẩm trong dạ dày của bạn chỉ làm chậm sự hấp thu rượu. Ảnh: Depositphotos.

1.Uống rượu khiến bạn mất nước: Đây là một sai lầm về rượu được nhiều người tin tưởng. Trên thực tế, rượu làm mất cân bằng nước - muối, dẫn đến cơn khát. Lượng nước trong cơ thể không thay đổi, nhưng không có đủ nước trong các mạch máu, đó là lý do tại sao nước di chuyển vào không gian giữa các tế bào. Nước gây sưng và đó là lý do cho cơn đau đầu buổi sáng. Ảnh: Depositphotos. 2. Rượu để càng lâu càng ngon: Mỗi chai rượu có ngày hết hạn riêng, vì vậy, bạn không thể tích trữ rượu quá lâu. Mỗi loại rượu đều có độ “tuổi” lý tưởng: ví dụ, một số loại rượu vang nên được tiêu thụ trong năm đầu tiên và bạn không thể dự trữ chúng lâu hơn. Ngoài ra, còn có một số loại rượu không nên uống trước 10-20 năm bởi lúc đó, vị của chúng sẽ rất tệ. Ảnh: Depositphotos. 3. Rượu khiến bạn ấm hơn: Chúng ta thường cảm thấy ấm người hơn ngay sau khi uống rượu vì máu chảy vào da. Tuy nhiên, trên thực tế, máu lúc này cũng di chuyển đến từ các bộ phận cơ thể khác, bao gồm các cơ quan nội tạng của bạn. Kết quả là, cơ thể bạn cũng chịu lạnh kém hơn dù không có dấu hiệu rõ ràng. Ảnh: Depositphotos. 4. Bạn không nên kết hợp rượu với đồ uống khác: Việc bạn say là do số lượng rượu bạn đã uống chứ không phải do bạn đã trộn nhiều loại đồ uống với nhau. Trên thực tế, khi bạn uống một loại rượu duy nhất thì bạn sẽ dễ dàng kiểm soát liều lượng hơn. Ảnh: Depositphotos. 5. Rượu bảo vệ bạn khỏi bị bức xạ: Đây thực sự là một sai lầm khi uống rượu mà bạn không nên tin. Trên thực tế, cồn không phải là thuốc chữa bệnh cho xạ trị, nó không thể loại bỏ các chất phóng xạ phóng xạ ra khỏi cơ thể bạn và nó cũng không bảo vệ bạn khỏi những bức xạ nguy hiểm. Nếu bạn cần được bảo vệ khỏi bức xạ, có những nguồn cung cấp y tế đặc biệt. Ảnh: Depositphotos. 6. Thuốc kháng sinh và rượu là một sự kết hợp nguy hiểm: Trên thực tế, chỉ có một số loại kháng sinh không tương thích với rượu. Nếu bạn uống thuốc và uống rượu cùng một lúc, bạn có thể cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và bạn có thể bị đau ngực. Bác sĩ của bạn phải cảnh báo bạn về việc này khi kê toa thuốc. Hầu hết các kháng sinh không thể làm hại bạn nếu bạn uống một ly rượu. Ảnh: Depositphotos. 7. Bạn không nên tự giảm nồng độ của rượu bạn uống: Trên thực tế, ngay cả khi bạn uống rượu whisky và sau đó thêm một ít bia, không có gì xấu sẽ xảy ra. Việc bạn đang uống rượu mạnh rồi chuyển sang uống loại nồng độ thấp hơn không thể khiến bạn say. Quan trọng hơn cả là bạn uống bao nhiêu. Ảnh: Depositphotos. 8. Rượu có lượng calo: Trên thực tế, rượu không chứa calo nhưng nó có thể can thiệp vào sự trao đổi chất của bạn. Cơ thể của bạn cố gắng để loại bỏ rượu càng nhanh càng tốt vì nó coi rượu như một chất độc. Vì vậy, sự trao đổi chất của bạn chậm lại cho đến khi tống hết rượu ra khỏi cơ thể. Do đó, mọi thứ bạn ăn trước khi uống rượu sẽ trở thành chất béo. Ảnh: Depositphotos. 9: Tiêu thụ nhiều rượu phá hủy tế bào não: Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt giữa mật độ nơ-ron trong số những người uống nhiều rượu và những người không uống. Tuy nhiên, rượu phá hủy các đường dẫn thần kinh, có thể can thiệp vào việc phát triển các tế bào não mới. May thay, sự thay đổi này có thể đảo ngược và các đường thần kinh được khôi phục sau khi bạn ngừng uống rượu. Ảnh: Depositphotos. 10. Nếu bạn ăn nhiều, bạn sẽ không say: Đây là một quan niệm sai lầm khi uống rượu rất phổ biến. Tuy nhiên, một lượng lớn thực phẩm không giúp bạn giữ được tỉnh táo. Thực phẩm trong dạ dày của bạn chỉ làm chậm sự hấp thu rượu. Ảnh: Depositphotos.