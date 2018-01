Cách nấu canh chống ngấy và đại bổ cho cả nhà trong ngày Tết

1. Canh chua thịt băm nấu dứa

Canh chua thịt băm nấu dứa không chỉ dễ ăn mà còn chống ngán cực tốt trong những ngày Tết. Món canh chua thịt băm nấu dứa vừa làm đơn giản mà nguyên liệu chế biến món ăn cũng rất quen thuộc. Bạn chỉ mất khoảng 15 phút là sẽ có được món canh chống ngấy vừa chua chua, vừa ngọt thơm này.

Nguyên liệu nấu canh chua:

– 500g thịt lợn (hoặc thịt bò) xay

– 6 quả cà chua rửa sạch, bổ múi cau

– 300g dứa gọt vỏ, cắt bỏ mắt, cắt miếng

– 2 muỗng hành khô rửa sạch và băm nhỏ

– Muối, bột nêm, nước mắm

– Hành lá (không bắt buộc)

Cách làm món canh dứa thịt băm:

Bước 1. Bắc 1 chiếc chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào đun đến khi nóng dầu thì cho hành vào phi thơm. Tiếp theo, bạn cho dứa vào, để lửa to xào khoảng 3 phút rồi cho cà chua vào. Xào thêm 3 – 5 phút hoặc đến khi thấy dứa mềm, cà chua gần nhuyễn.

Bước 2. Cho thịt vào, nêm ít muối hoặc gia vị, xào thêm khoảng 2 – 3 phút. Khi thịt chín sơ, chuyển sang màu nâu thì bạn trút toàn bộ vào nồi nấu phở. Sau đó, bạn cho một bát to nước lã vào nồi. Đun sôi.

Bước 3. Khi nước sôi, bạn hớt hết bọt nổi lên để nước canh được trong. Sau đó, bạn nêm gia vị cho vừa miệng, đun thêm khoảng 15 – 20 phút cho nước ngọt thịt và ngấm vị dứa, cà chua.

Bước 4. Cuối cùng, bạn múc canh ra bát, rắc hành lên trên và thưởng thức món canh dứa thịt bằm cùng cơm nóng nhé.

2. Canh bò nấu dưa chua

Canh dưa chua thịt bò ngoài vị ngon ngọt, chua dịu nước canh còn có màu sắc hấp dẫn, bắt mắt giúp bữa ăn gia đình bạn thêm phần phong phú và ngon miệng.



Nguyên liệu:

150g thịt bò (có thể có chọn loại bò bắp có gân sẽ ngon hơn)

1 tép tỏi

1 tép hành tím

200g dưa chua

1 trái cà chua - khoảng 100g

Hành ngò, gia vị.

Cách làm:

Bước 1: Dưa cải vắt nước sạch, nếu dưa mặn hoặc chua quá bạn có thể rửa sơ qua nước rồi vắt sạch, để ráo.

- Hành tỏi lột vỏ, bằm nhỏ.

- Cà chua rửa sạch, cắt thành 6 múi.

- Hành ngò cắt khúc.

- Thịt bò thái nhỏ và ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm, để 5 phút cho thấm.

Bước 2: Làm nóng nồi trên bếp với 1 thìa canh dầu ăn, khi dầu nóng bạn cho 1/2 số phần hành, tỏi đã bằm nhỏ vào.

- Khi hành tỏi bắt đầu thơm thì cho toàn bộ thịt đã ướp vào xào.

Bước 3: Khi thịt bò xào trong nồi đã săn lại bạn thêm 500ml nước vào nồi, đậy nắp nấu khoảng 10 phút cho thịt chín mềm. Bạn lưu ý khi nước sôi trong nồi sẽ có nhiều bọt, vì thế ta phải vớt bỏ toàn bộ bọt có trong nồi.

Bước 4: Làm nóng 1 thìa canh dầu ăn trong chảo, phi thơm nốt chỗ hành tỏi còn lại rồi trút toàn bộ cà chua vào.

- Rắc chút muối vào cà, xào cho cà chín sơ thì bỏ toàn bộ dưa cải vào xào chung, thêm 1 thìa cà phê đường để làm dịu đi một phần độ chua trong dưa cải.

Bước 5: Trút toàn bộ phần dưa xào trong chảo vào nồi nước thịt đang sôi, thêm 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa canh nước mắm. Đậy nắp nồi canh.

Khi nồi canh sôi lại được 5 phút thì nêm nếm lại lần cuối rồi tắt bếp, thêm hành ngò vào, múc canh ra tô, dọn ăn cùng cơm nóng.

3. Canh cá nấu chua dọc mùng

Vị chua chua, cay cay của bát canh cá nấu dọc mùng thật thích hợp cho bữa cơm quây quần dịp Tết của cả nhà.

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng (có thể thay bằng cá lóc)

- Cà chua, dọc mùng, dứa

- Đậu bắp, giá đỗ

- Nước mắm, gia vị, 1 thìa cà phê đường

- Vắt me khô, ớt, hành lá, hành tím, rau ngổ

Cách làm:

Bước 1: Cá bóc mang, rửa sạch với muối cho hết nhớt. Cắt khúc vừa ăn hoặc cắt làm đôi.

- Dọc mùng tước vỏ, thái lát mỏng, bóp sạch với chút muối.

- Cà chua bổ múi cau, dứa thái lát. Đậu bắp cắt bỏ cuống, thái lát vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành tím với chút dầu ăn, đổ cà chua vào xào chín và nêm thêm một chút mắm.

Bước 3: Chế nước sôi ngập mặt cà chua và nêm gia vị, đường cho vừa khẩu vị.

- Vắt me cho ra bát, chế nước dùng cá vào khuấy cho me tan rồi đổ từ từ nước me vào nồi cá. Cho dứa vào nồi để dứa tiết ra chất làm ngọt và thơm nước dùng.

- Sau đó trút cá vào. Cá chín vớt ra để riêng. Thêm dọc mùng, đậu bắp vào nấu chừng 3 phút cho mềm rồi cho giá đỗ vào. Canh sôi, cho cá lại vào nồi, rắc hành ngổ thái nhỏ lên và tắt bếp.

4. Canh ngao nấu dứa chua

Vị canh ngao ngon ngọt, chua chua của món canh đại bổ này sẽ giúp bữa cơm của gia đình bạn thêm phần ngon miệng.



Nguyên liệu:

Ngao tươi : 1kg

Dứa: 1 quả

Cà chua: 2 quả

Hành lá, hành khô 1 củ.



Cách làm:

Bước 1: Ngao rửa sạch đem luộc qua nước sôi. Gạn phần bọt và cho nước ngao vào một bát riêng, thịt ngao bóc ra rửa sạch.

- Hành khô, hành lá rửa sạch thái nhỏ.

- Cà chua rửa sạch, bổ quả múi cau. Dứa gọt rửa sạch rồi thái mỏng vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành khô với dầu ăn. Cho ngao vào xào qua. Nêm ít hạt nêm vào vừa ăn (tránh cho nhiều muối vì nước ngao đã mặn)

Bước 3: Cho nước ngao vào nấu sôi.

- Sau đó cho cà chua bổ cau và dứa vào nấu sôi thêm lần nữa.

Cho hành lá, mì chính vào đảo đều và tắt bếp, nhắc nồi canh ra. Như vậy, bạn đã có nồi canh ngao nấu dứa chua thơm ngon đãi cả nhà.

5. Canh hến nấu chua

Vị ngọt của hến, chua dịu của cà chua, khế cùng với mùi thơm của rau răm đã tạo nên sức hấp dẫn cho món canh này.

Nguyên liệu:

- Hến: 1kg

- 2 trái cà chua

- 1 quả khế

- 1 củ hành tím

- Rau răm, hành lá.

- Gia vị: muối, bột nêm.

Cách làm:

Bước 1: Hến mua về rửa sạch sau đó ngâm trong chậu nước đầy, có thể thêm 2 trái ớt xắt cho hến sạch hơn.

Bước 2: Cho hến vào nồi luộc đến khi hến sôi, vặn bớt bếp lại, thêm chút muối vào nồi luộc hến và dùng đũa khuấy đều cho phần thịt hến tách ra khỏi vỏ.

Bước 3: Đổ hến ra rổ, phần nước luộc để cho lắng, gạn lấy phần nước trong để riêng, đổ bỏ phần cặn.

Bước 4: Cho hến đã luộc vào rổ, đãi trong chậu nước đầy, lấy thịt hến, rửa sạch, để ráo.

Bước 5: Cà chua rửa sạch, bổ múi. Hành lá, rau răm nhặt bỏ rễ, gốc già, rửa sạch. Khế rửa sạch, cắt bỏ riềm, thái miếng. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng.

Bước 6: Bắc nồi lên bếp, cho thìa dầu ăn. Khi dầu nóng già, cho hành tím vào phi thơm sau đó cho thịt hến và chút gia vị vào xào săn. Sau đó chút ra bát để riêng.

Bước 7: Thêm thìa dầu ăn nữa, cho 1/2 chỗ cà chua trên vào xào kỹ. Khi cà chua chín mềm cho bát nước luộc hến vào đun sôi. Nước sôi cho nốt phần cà chua còn lại và khế vào đun tiếp 2 phút rồi cho phần thịt hến đã xào ở trên vào, nêm nếm vừa miệng.

Tắt bếp, cho hành lá, rau răm xắt nhỏ vào đảo đều, cho canh ra bát tô là được.

6. Canh chua sườn và dưa

Canh sườn nấu dưa chua – một món ăn quen thuộc với vị chua thanh nhẹ nhàng của dưa cải hòa cùng mềm ngọt của sườn non.

Nguyên liệu:

- 1 bát dưa chua lấy cả nước

- 0,5kg sườn

- 2 quả cà chua

- 1 quả ớt, 2 củ hành khô, bột canh, mỳ chính.

Cách làm:

Bước 1: Sườn chần qua nước sôi rồi ninh chín, trong quá trình ninh sườn bạn cho thêm ít gia vị để sườn được đậm đà.

Bước 2: Hành khô bóc sạch. Làm nóng chút dầu ăn trong nồi, cho hành vào phi thơm. Thêm dưa vào đảo cùng chút gia vị cho ngấm đều.

Bước 3: Cà chua bổ múi cau rồi cho vào nồi dưa đảo đều. Nếu muốn ăn canh dưa có nhiều vị chua thì bạn cho nước dưa vào đun cùng ở bước này.

Bước 4: Trút phần sườn đã ninh vào nồi dưa, tiếp tục ninh trong khoảng 20 phút nữa.

Nếu bạn muốn ăn cay thì cho thêm ớt vào nồi canh dưa đun 5 phút nữa rồi tắt bếp. Múc ra bát và ăn nóng.

7. Canh trứng cà chua

Đây là món canh rất bổ dưỡng và dễ ăn mà chúng ta có thể thực hiện dễ dàng trong ngày Tết.

Nguyên liệu:

- Trứng gà ta: 2-3 quả

- Cà chua: 1-2 quả

- Muối, gia vị, dầu ăn

- Các loại rau gia vị đi kèm: hành, mùi…