Bài thuốc chữa bệnh không ngờ từ các loại phân động vật

1. Phân chim sẻ. Theo cuốn sách y dược cổ là Danh y biệt lục thì loại phân động vật như chim sẻ đã được dùng làm thuốc đã từ rất lâu (năm 502-549), nó có vị đắng, tính ôn, hơi độc nhưng lại có thể tiêu ích, trừ trướng, sáng mắt, chữa ung nhọt... Ảnh: Soncute. Chữa cổ họng sưng tấy, nuốt nước bọt thấy đau. Dùng 20 hạt phân chim sẻ trộn với đường cát trắng, viên thành 3 viên, gói vào miếng lụa ngậm trong miệng. Ảnh: Saigongame. Chữa đau bụng đầy hơi. Nghiền 21 hạt phân chim sẻ và hòa cùng với một ít rượu để uống trong ngày. Ảnh: Daitrang. 2. Phân tằm. Còn được gọi là tàm sa, phân từ con tằm ăn lá dâu có diệp lục tố, kích thích tố, protit, vitamin A, B... Để làm thuốc, có thể lấy phân phơi khô rồi sao nhỏ lửa cho khô vàng. Ảnh: Suckhoedoisong. Chữa đái tháo đường: Dùng phân tằm 40g, nước 600ml, sắc còn 300ml chia nhiều lần uống trong ngày, uống liên tục trong nhiều ngày. Những người nóng trong không nên dùng bài thuốc này. Ảnh: Suckhoe. Bại nửa người. Dùng 300g tàm sa sao nóng, bọc vào mảnh vải mỏng, chườm nơi tê đau, hết nóng lại sao lại, làm nhiều lần. Đồng thời có thể ăn gạo nếp nấu với thận dê, ngày một quả. Ảnh: Alobacsy. 3. Phân dơi. Còn được gọi là dạ minh sa, phân dơi đóng thành lớp dày trên thành của các hang động. Người ta cạy lấy lớp này, đem loại bỏ hết tạp chất rồi sấy hoặc phơi khô để dùng làm thuốc. Ảnh: Trị Hôi Nách. Chữa quáng gà ở trẻ. Dùng lượng bột dạ minh sa vừa đủ, đem trộn cùng một cái mật lợn và vắt thành viên nhỏ như hạt ngô để cho trẻ uống mỗi ngày 3-6g. Ảnh: Megafun. Chữa hôi nách. Dùng phân dơi đã phơi khô để tán thành bột mịn và trộn đều với nước đậu thành hỗn hợp sệt. Trước khi đi ngủ, bôi hỗn hợp này vào nách để sáng mai thức dậy rửa lại. Ảnh: Chữa Hôi Nách. 4. Phân mèo, phân gà. Vào thế kỷ 17, tại Anh, trong tủ thuốc của các quý ông còn không thể thiếu được những vị thuốc làm từ phân mèo, phân gà. Tạp chí cổ về sức khỏe The Path Way To Health chép lại rằng, những quý ông hói đều đã có bài thuốc mọc tóc là dùng tro của phân gà cho vào nước kiềm và dùng dung dịch đó làm nước gội đầu. Ảnh: Khampha. Ngoài ra, họ còn có phương thuốc tẩy lông rất độc đáo là lấy phân mèo, phơi khô và trộn với bột, đun lên cùng dấm, sau đó rửa lên chỗ cần cạo lông. Tuy nhiên, những bài thuốc này vẫn chưa ai kiểm chứng về hiệu quả của nó. Ảnh: Kazuhashop. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

