Ăn ngay thực phẩm xả stress này khi thiếu thời gian nghỉ ngơi

Giữa căng thẳng và ăn uống có mối quan hệ rất phức tạp. Căng thẳng có thể khiến bạn thèm ăn, dẫn đến ăn sai cách, ăn quá nhiều. Lúc này vì sự thèm ăn tăng lên nên rất dễ chọn nhầm những món không có lợi cho sức khỏe như bánh ngọt, kem, khoai tây chiên, phô mai… Đây đều là những món nhiều chất béo và đường nhưng lại có thể tăng hormone vui vẻ serotonin. Nhưng đây mới là những món ăn xả stress nên chọn. Các loại rau lá thẫm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh… chứa rất nhiều folate giúp cơ thể sản sinh ra những dẫn truyền thần kinh (chẳng hạn như serotonin và dopamine) có tác dụng kiểm soát tâm trạng. Thành phần chủ yếu có trong gà tây là L-tryptophan, một loại axit amino cơ thể cần để tổng hợp serotonin, chất này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. L-tryptophan có trong các thực phẩm chứa đạm (ngoại trừ gelatin) nhưng gà tây chứa rất nhiều chất này. Sữa chua và thực phẩm lên men có chứa các probiotic có tác dụng làm giảm hormone gây stress corticosterone và làm dịu căng thẳng. Mặc dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nhưng những thực phẩm như sữa chua, sữa chua kefir, tương miso, kim chi, đồ ngâm dấm chắc chắn là không có hại cho đường ruột, Khi nghiên cứu về những rối loạn căng thẳng do chấn thương ở động vật được cho ăn quả việt quất, người ta thấy lượng serotonin trong não tăng lên. Chất chống oxy hóa và phytonutrients có trong loại quả này có thể cải thiện phản ứng của cơ thể trước căng thẳng và chống lại các gốc tự do do căng thẳng gây ra. Là một đồ ăn vặt có lợi cho sức khỏe, socola đen đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm hormone gây stress, trong đó có cortisol. Chất chống oxy hóa có trong socola đen cũng có tác dụng thư giãn thành mạch máu và tăng cường lưu thông máu. Một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ hoàn toàn có thể giúp bạn thư giãn. Thói quen này xuất phát từ khoa học có liên quan đến L-tryptophan, có tác dụng làm giảm căng thẳng như đã nói ở trên. Sữa còn chứa các axit amino có tác dụng làm dịu và vitamin D, dưỡng chất cần thiết để có tâm trạng vui vẻ. Nhờ có omega-3 mà cá hồi có thể ảnh hưởng đến tâm trạng. Chất này còn có đặc tính chống viêm sưng chống lại được tác động tiêu cực của các hormone căng thẳng.

