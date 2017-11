7 phát hiện kinh hoàng về lượng vi khuẩn trú ngụ tại siêu thị

Reusethisbag.com đã khảo sát hơn 100 cửa hàng tạp hoá lớn nhỏ ở 10 tiểu bang nước Mỹ và ủy nhiệm cho EMLab P&K bang Ohio để kiểm tra vi khuẩn. Kết quả cho thấy, một lượng lớn vi khuẩn có hại hiện diện khắp nơi trong cửa hàng tạp hóa. Những vi khuẩn có hại nhất thì bám trên bề mặt các giỏ hàng. 1. Xe đẩy tại cửa hàng tạp hóa giá rẻ có số vi khuẩn nhiều gấp 270 lần hơn so với tay gạt bồn cầu của bạn

Một xe đẩy tại cửa hàng tạp hóa giá rẻ có 8.112 vi khuẩn trên mỗi inch vuông, trong khi trên tay gạt nước bồn cầu chỉ có 30 vi khuẩn khuẩn trên mỗi inch vuông. 2. Xe đẩy của cửa hàng tạp hóa truyền thống có số vi khuẩn nhiều gấp 361 lần so với tay vặn cửa phòng tắm

Phải nói rằng, các cửa hàng tạp hoá truyền thống là nơi có xe đẩy hàng bẩn nhất hành tinh này. Mức độ vi khuẩn của chúng gần gấp 10 lần so với xe đẩy tại cửa hàng tạp hóa khác. 80% loại vi khuẩn trong số đó là có hại, có thể làm suy giảm hệ miễn dịch và gây bệnh cho con người. 3. 75% mầm bệnh được xác định trong xe đẩy hàng là có hại

Nhìn chung, 75% xe đẩy được xét nghiệm tại mỗi cửa hàng cho ra kết quả dương tính đối với loại vi khuẩn 'gram-negatve rods' – mỗi loại vi khuẩn có thể gây bệnh cho con người đến 90% trường hợp tiếp xúc. 4. Cửa tủ lạnh của siêu thị có lượng vi khuẩn gấp 1.235 lần so với bề mặt điện thoại di động của bạn

Nếu bạn muốn mua hàng với số lượng lớn ở siêu thị, bạn sẽ phải tiếp xúc rất nhiều vi khuẩn ẩn chứa tại khu vực quầy đông lạnh. Cửa tủ lạnh tại siêu thị có 33.340 vi khuẩn khuẩn trên mỗi inch vuông, trong khi bề mặt điện thoại di động chỉ có 27 vi khuẩn khuẩn trên mỗi inch vuông. 5. Một trong những loại vi khuẩn phổ biến nhất tìm thấy ở cửa tủ lạnh tạp hóa là vi khuẩn chống kháng sinh

Mức độ có hại của loại vi khuẩn này là rất khủng khiếp. Chúng liên quan đến một loại vi trùng được gọi là gram-positive cocci, là tác nhân gây ra viêm họng, tụ cầu khuẩn và nhiễm trùng da, viêm phổi, hoặc ngộ độc máu. 6. Sản phẩm ở cửa hàng thực phẩm cao cấp có số vi khuẩn cao gấp 11 lần so với đáy bát thức ăn cho chó

Đáng ngạc nhiên là sản phẩm tại các cửa hàng thực phẩm cao cấp có số vi khuẩn cao gấp 30 lần so với số lượng một tập đoàn vi khuẩn thông thường, có thể do việc tiết chế sử dụng thuốc trừ sâu trong trái cây và rau hữu cơ. 7. Hàng tạp hóa rẻ tiền có số vi khuẩn cao gấp ba lần so với vật đựng bàn chải đánh răng của bạn

Các cửa hàng tạp hóa giá rẻ đến nay có số lượng vi khuẩn có hại cao nhất, với 5.666.667 vi khuẩn trên mỗi inch vuông - chúng bẩn hơn gấp ba lần so với ly chứa bàn chải của bạn.

