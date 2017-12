7 món ăn nàng chớ bỏ vào salad nếu đang cố giảm cân

Salad là một loại thực phẩm không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Bởi vì việc ăn salad có lẽ là cách tuyệt nhất để bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể cũng như cân bằng dinh dưỡng. Song, việc chúng ta ăn không thường xuyên đầy đủ sẽ khiến ta nạp năng lượng từ các nguyên liệu khác mà ta không được biết rằng chúng chỉ đang làm phản tác dụng của mục đích giảm cân. Các nàng hãy note lại những món ăn chớ nên bỏ vào món Salad ngon lành này nhé! 1. Gà chiên giòn, tôm và đậu phụ

Gà chiên giòn, tôm dừa và đậu phụ chiên hay bất cứ thứ gì được làm từ những nguyên liệu giàu protein sẽ làm tăng lượng calories không cần thiết và thường sẽ đi kèm theo một lượng đường không hề thân thiết chút nào với chế độ ăn kiêng ”Nhưng có lẽ bạn luôn muốn bổ sung một chút thịt nạc vào món salad để có cảm giác hứng thú và hài lòng hơn”, Brigitte Zeitlin, R.D - nhà dinh dưỡng học tại thành phố New York chia sẻ, “bạn có thể thay thế bằng những món: gà nướng, cá hồi, cá ngừ đóng hộp, trứng luộc, đậu hũ hấp…”

2. Mì xào giòn, hoành thánh, bánh mì que Mexico

“Việc ăn mì xào giòn chẳng khác nào ăn khoai tây chiên vậy”, một chia sẻ của Bonnie Taub-Dix,R.D.N,người sáng lập của trang web BetterThanDieting.com và đồng thời là tác giả của cuốn sách “Read It Before You Eat It”. Chúng sẽ làm tăng lượng calories có trong món salad (khoảng 120 calories mỗi cốc) và chất béo ( chiếm một nửa lượng calories, khoảng 60 grams). Và điều đó cũng xảy ra tương tự với hoàng thánh và bánh mì Tortilla.

Thay vì những món không phục vụ vào mục đích giảm cân của bạn như trên, hãy thử với một nửa cốc đậu gà sấy khô: một trong những loại đậu có nguồn protein dồi dào cũng như bao gồm chất xơ hòa tan, thứ mà có lượng cholesterol thấp. Zeitlin khuyến cáo rằng thêm vào 1 đến 2 muỗng canh hạt hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười, hạt gai dầu hay hạt bí.

3. Sốt kem

Sốt kem gồm có sốt ranch, Caesar và mật ong Dijon sẽ cung cấp lượng calories (khoảng 160 cho hai muỗng canh sốt trộn phô mai xanh), khoáng chất natri (170mg) và chất béo không có lợi cho sức khỏe (17 grams hoặc 150 trong 160 calories từ đậu nành).

Bạn có thể tăng thêm hương vị nhờ vào các loại sốt giấm như giấm Balsamic hoặc thêm một chút rượu champagne cộng thêm một ít dầu ô-liu rưới trên bề mặt sẽ vô cùng có lợi cho hệ tim mạch. Hoặc bạn có thể phủ với lớp sốt kem từ những nguyên liệu khác như quả bơ chín hay sốt tahini.

4. Sốt phủ không chất béo

Sốt phủ không chất béo thật ra chứa nhiều lượng muối và đường hơn bạn nghĩ. Thêm vào đó, những nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể của bạn cần những chất béo có lợi để hấp thụ những chất dinh dưỡng thiết yếu như lycopene và vitamin A trong rau củ. Chính vì thế, bạn càng có lí do để lựa chọn những loại sốt khác để thay thế như sốt dầu olive kết hợp với sốt balsamic hay giấm táo hoặc nước cốt chanh tươi.

Song quan trọng nhất vẫn là việc kiểm soát khẩu phần ăn. Nếu cho quá nhiều sốt có thể là thủ phạm lớn nhất cho việc làm món salad của bạn trở thành món ăn phản tác dụng và dễ dàng tăng thêm 200 đến 300 calories cho mỗi phần ăn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm soát được lượng sốt cho vào món salad của mình được cho phép chỉ từ 1 đến 2 muỗng canh sốt/suất ăn thôi nhé.

5. Bánh mì nướng

Tưởng rằng bánh mì nướng sẽ làm tăng kết cấu cũng như hương vị cho món salad, song một lượng nhỏ bằng nắm tay thôi có thể thêm vào gần 100 calories, hơn 200mg natri và vài gram chất béo bão hòa mà không có bất kì chất dinh dưỡng có lợi nào. Và bà cũng khuyến cáo rằng hãy “nêm” thêm hương vị cho món salad bằng hạt óc chó để tăng thêm hiệu quả.

6. Hoa quả sấy khô

Quả mâm xôi khô, quả mơ và nho khô sẽ cung cấp khoảng 22 gram đường (nó bằng cả một thanh kẹo đậu phộng béo ngậy) và bao gồm 100 calories trong một phần tư cốc - trừ việc cung cấp chất xơ từ hoa quả tươi.

Thay vì lựa chọn hoa quả khô, bạn có thể thay thế bằng các loại hoa quả tươi theo mùa, chẳng hạn như vài quả nho cắt lát để làm món ăn trở nên thơm ngon hơn và đồng thời có tác dụng chống oxi hóa rất tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể tráng miệng với một nửa cốc quả thuộc họ berry (dâu, mâm xôi, việt quất,..) sau bữa ăn.

7. Thịt xông khói

Thịt xông khói thường được sơ chế với bột đậu nành, dầu hướng dương hoặc dầu hạt cải và điều đó tất nhiên là đã “cung cấp” thêm 180 mg natri và 30 calories, chỉ trong 1 muỗng canh.

Thêm vào đó thịt xong khói còn có cả một lượng lớn muối, và có thể làm bạn có cảm giác khát nước và đầy bụng. Chính vì vậy, một đến hai muỗng canh đậu rang không muối sẽ cung cấp một lượng chất béo có lợi và chất sơ mà vẫn đảm bảo được lượng calories hợp lí.