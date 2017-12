10 thức uống dùng trước giờ ngủ để giảm cân và đốt mỡ thừa

1. Sữa: Sữa là nguồn giàu canxi, protein, kẽm và vitamin B. Dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn không dám uống sữa vì sợ béo. Một số người cho rằng sữa sẽ làm tăng cân, trong khi các nghiên cứu gần đây chỉ ra điều ngược lại. Sữa có chứa peptide YY (PYY) - một loại hormon chống đói, làm cho dạ dày bạn no lâu hơn. Vì vậy, mỗi đêm hãy uống một cốc sữa để giảm cơn thèm ăn và đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Ảnh: Boldsky. 2. Nước ép nho: Nho là một trong những trái cây được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, nước ép nho lại giúp đốt cháy thêm chất béo trong cơ thể của bạn. Một ly nước nho nguyên chất có chứa chất chống oxy hóa chuyển đổi lượng chất béo màu trắng thành chất béo nâu giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Thêm vào uống nước nho khi đi ngủ cũng là cách để có giấc ngủ ngon. Ảnh: Boldsky. 3. Trà hoa cúc: Loại trà này có lợi cho việc giảm cân, điều trị bệnh tật và cải thiện sức khoẻ tổng thể. Nó có các tính chất giải độc tự nhiên có tác dụng làm sạch các độc tố và làm giảm trọng lượng cơ thể. Trà hoa cúc cũng có ích trong việc giảm sự thèm ăn, do đó làm giảm cơn thèm bánh ngọt và kem vào ban đêm. Ảnh: Boldsky. 4. Nước ép bưởi: Uống một ly nước ép bưởi trong thời gian ngủ làm giảm mức độ thèm ăn của bạn và lần lượt giảm lượng calo. Một quả bưởi chứa 53 calo và 2g chất xơ, có khả năng kiểm soát cơn đói của bạn cho đến sáng hôm sau. Ảnh: Boldsky. 5. Nước đậu nành: Đây là chất đạm thực vật và nhiều dưỡng chất phong phú. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước đậu nành trong thời gian ngủ làm giảm đói và làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể. Trong quá trình này, chất béo dư thừa trong cơ thể sẽ bị đốt cháy. Ảnh: Boldsky. 6. Nước ép dưa chuột + chanh + gừng: Một trong những loại thức uống giảm cân hiệu quả nhất hỗ trợ quá trình loại bỏ mỡ thừa là hỗn hợp dưa chuột cùng với chanh và gừng. Ba thành phần này đều giúp giảm cân hiệu quả và hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn. Tất cả bạn cần là 6 lát dưa chuột cùng với 2 muỗng canh nước chanh và 1-2 muỗng canh gừng hoặc 1 muỗng canh bột gừng. Ảnh: Boldsky. 7. Nước nha đam: Nghiên cứu cho thấy rằng nước ép nha đam có tiềm năng hỗ trợ tiêu hóa thích hợp và tăng sự trao đổi chất, giúp giảm chất béo thừa trong cơ thể. Nha đam chứa chất chống oxy hóa, chất xơ, axit amin, vitamin A, C, và E, có khả năng chống viêm và giải độc cũng giúp giảm cân. Ảnh: Boldsky. 8. Nước mật ong ấm: Lợi ích của việc uống nước ấm pha mật ong khi đi ngủ bao gồm giảm táo bón, làm cho làn da hoàn mỹ, hỗ trợ quá trình giảm cân. Thức uống này còn có tác dụng giải độc khi xả chất độc dư thừa ra khỏi cơ thể và cải thiện sự tiêu hóa. Để pha hỗn hợp này, bạn cần 300 ml nước ấm và thêm một thìa mật ong rồi khuấy đều. Ảnh: Boldsky. 9. Nước ấm + quế + mật ong: Quế cùng với mật ong có lợi cho việc diệt vi trùng trong đường tiêu hóa và thức uống này cũng là một món khai vị tuyệt vời. Đối với hỗn hợp này thêm 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê bột quế vào một chén nước ấm và dùng nó trước khi đi ngủ. Ảnh: Boldsky. 10. Nước gừng chanh: Chanh và gừng là sự kết hợp hoàn hảo để bắt đầu quá trình giảm cân. Cả hai thành phần này đều có lợi trong việc làm giảm chất béo và loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Vì vậy, hãy pha một cốc nước gừng chanh uống trước khi ngủ để thúc đẩy giảm cân. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: Giảm 60kg nhờ đi bộ và uống nước (nguồn VTC)

1. Sữa: Sữa là nguồn giàu canxi, protein, kẽm và vitamin B. Dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn không dám uống sữa vì sợ béo. Một số người cho rằng sữa sẽ làm tăng cân, trong khi các nghiên cứu gần đây chỉ ra điều ngược lại. Sữa có chứa peptide YY (PYY) - một loại hormon chống đói, làm cho dạ dày bạn no lâu hơn. Vì vậy, mỗi đêm hãy uống một cốc sữa để giảm cơn thèm ăn và đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Ảnh: Boldsky. 2. Nước ép nho: Nho là một trong những trái cây được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, nước ép nho lại giúp đốt cháy thêm chất béo trong cơ thể của bạn. Một ly nước nho nguyên chất có chứa chất chống oxy hóa chuyển đổi lượng chất béo màu trắng thành chất béo nâu giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Thêm vào uống nước nho khi đi ngủ cũng là cách để có giấc ngủ ngon. Ảnh: Boldsky. 3. Trà hoa cúc: Loại trà này có lợi cho việc giảm cân, điều trị bệnh tật và cải thiện sức khoẻ tổng thể. Nó có các tính chất giải độc tự nhiên có tác dụng làm sạch các độc tố và làm giảm trọng lượng cơ thể. Trà hoa cúc cũng có ích trong việc giảm sự thèm ăn, do đó làm giảm cơn thèm bánh ngọt và kem vào ban đêm. Ảnh: Boldsky. 4. Nước ép bưởi: Uống một ly nước ép bưởi trong thời gian ngủ làm giảm mức độ thèm ăn của bạn và lần lượt giảm lượng calo. Một quả bưởi chứa 53 calo và 2g chất xơ, có khả năng kiểm soát cơn đói của bạn cho đến sáng hôm sau. Ảnh: Boldsky. 5. Nước đậu nành: Đây là chất đạm thực vật và nhiều dưỡng chất phong phú. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước đậu nành trong thời gian ngủ làm giảm đói và làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể. Trong quá trình này, chất béo dư thừa trong cơ thể sẽ bị đốt cháy. Ảnh: Boldsky. 6. Nước ép dưa chuột + chanh + gừng: Một trong những loại thức uống giảm cân hiệu quả nhất hỗ trợ quá trình loại bỏ mỡ thừa là hỗn hợp dưa chuột cùng với chanh và gừng. Ba thành phần này đều giúp giảm cân hiệu quả và hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn. Tất cả bạn cần là 6 lát dưa chuột cùng với 2 muỗng canh nước chanh và 1-2 muỗng canh gừng hoặc 1 muỗng canh bột gừng. Ảnh: Boldsky. 7. Nước nha đam: Nghiên cứu cho thấy rằng nước ép nha đam có tiềm năng hỗ trợ tiêu hóa thích hợp và tăng sự trao đổi chất, giúp giảm chất béo thừa trong cơ thể. Nha đam chứa chất chống oxy hóa, chất xơ, axit amin, vitamin A, C, và E, có khả năng chống viêm và giải độc cũng giúp giảm cân. Ảnh: Boldsky. 8. Nước mật ong ấm: Lợi ích của việc uống nước ấm pha mật ong khi đi ngủ bao gồm giảm táo bón, làm cho làn da hoàn mỹ, hỗ trợ quá trình giảm cân. Thức uống này còn có tác dụng giải độc khi xả chất độc dư thừa ra khỏi cơ thể và cải thiện sự tiêu hóa. Để pha hỗn hợp này, bạn cần 300 ml nước ấm và thêm một thìa mật ong rồi khuấy đều. Ảnh: Boldsky. 9. Nước ấm + quế + mật ong: Quế cùng với mật ong có lợi cho việc diệt vi trùng trong đường tiêu hóa và thức uống này cũng là một món khai vị tuyệt vời. Đối với hỗn hợp này thêm 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê bột quế vào một chén nước ấm và dùng nó trước khi đi ngủ. Ảnh: Boldsky. 10. Nước gừng chanh: Chanh và gừng là sự kết hợp hoàn hảo để bắt đầu quá trình giảm cân. Cả hai thành phần này đều có lợi trong việc làm giảm chất béo và loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Vì vậy, hãy pha một cốc nước gừng chanh uống trước khi ngủ để thúc đẩy giảm cân. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: Giảm 60kg nhờ đi bộ và uống nước (nguồn VTC)