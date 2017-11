5 chứng bệnh mà đàn ông béo bụng có nguy cơ mắc phải

1. Bệnh yếu sinh lý

Theo một nghiên cứu của các chuyên gia tâm sinh lý thì đàn ông chỉ cần thêm 6,35 cm vòng bụng so với bình thường thì rủi ro mắc bệnh yếu sinh lý tăng vọt. Đàn ông béo phì thường mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa dẫn tới testosterone giảm trong khi đó lại làm tăng lượng estrogen.

Sự mất cân bằng này làm cho quý ông giảm ham muốn, rối loạn cương dương và khả năng sinh tinh trùng giảm. Giới chuyên môn khuyến cáo đàn ông nên duy trì cuộc sống lành mạnh, vận động thể thao, giảm chất béo, uống ít bia rượu để giảm cân, giúp máu lưu thông tốt và giảm các chứng bệnh liên quan đến giai đoạn khủng hoảng ở tuổi trung niên.

Ảnh minh họa.

2. Bệnh tim mạch

Những người béo bụng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhiều hơn những người bình thường. Theo một nghiên cứu khoa học, người có cân nặng trên mức bình thường, đặc biệt là béo bụng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp 3 lần so với các nguyên nhân khác. Ở những người có cân nặng bình thường nhưng tỷ lệ vòng bụng lại to hơn so với cơ thể, cũng được tính vào những người béo bụng, và nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người này cũng rất cao.

3. Bệnh loãng xương

Theo một nghiên cứu khoa học, có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng béo bụng gây loãng xương ở nam giới, thứ nhất là việc giảm hormone ở tuyến yên, thứ hai là việc các chất béo dư thừa cùng tham gia đẩy mạnh quá trình viêm gây tác động tiêu cực tới tình trạng của xương. Ngày nay, tỷ lệ mắc bệnh loãng xương ở nam giới gia tăng, đặc biệt là với những quý ông béo bụng.

4. Các bệnh liên quan đến thận

Béo bụng làm tăng gần gấp đôi nguy cơ bị bệnh thận, chủ yếu là bệnh sỏi thận. Theo các chuyên gia y tế phân tích thì kết quả cho thấy chỉ có 2,6% người có cân nặng bình thường bị chẩn đoán mắc sỏi thận trong khi đó tỷ lệ ở những người béo là 4,9%.

5. Tăng huyết áp

Rất nhiều kết quả nghiên cứu chứng minh sự liên hệ nhân quả giữa béo phì và huyết áp cao. Người béo có nguy cơ bị cao huyết áp hơn người không béo từ 2 đến 6 lần. Theo một vài nghiên cứu thì có tới 60% người tăng huyết áp đều mắc căn bệnh béo phì. Do đó, giảm cân thường là bước đầu trong việc trị cao huyết áp ở người béo.