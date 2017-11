Những khẩu súng dân Mỹ mua như “rau” ngoài siêu thị

Một trong những khẩu súng bán chạy nhất ở Mỹ chính là khẩu Browning Citori. Đây là khẩu súng săn hai nòng được sản xuất từ năm 1973 và có xuất xứ từ... Nhật Bản. Trong ảnh là Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trên tay một khẩu súng săn Browning Citori. Nguồn ảnh: BI. Rất được ưa chuộng trong giới săn bắn, khẩu Browning Citori có trọng lượng vừa phải, tùy thuộc vào chiều dài và cỡ nòng mà trọng lượng của nó sẽ từ 3,2 tới 4,6 kg. Nguồn ảnh: Youtube. Do có thiết kế súng săn và sử dụng đạn gém (đạn hoa cải) nên tầm sát thương của Browning Citori khá gần, chỉ khoảng 100 mét đổ lại. Tuy nhiên, ở cự ly dưới 50 mét, khẩu súng này có uy lực khủng khiếp và có thể giết người chỉ với một cú bắn. Nguồn ảnh: Gamali. Tiếp theo là khẩu Colt M1911, khẩu súng ngắn hơn 100 năm tuổi này ra đời từ năm 1911 và đã từng là khẩu súng ngắn tiêu chuẩn cho quân đội, cảnh sát Mỹ trong suốt một thế kỷ qua. Nguồn ảnh: Youtube. Sử dụng nhiều cỡ đạn khác nhau từ .38 Super cho tới .45 ACP, khẩu M1911 được người dân Mỹ coi là một vũ khí tự vệ rất tiện lợi khi họ có thể giấu nó ở bất cứ đâu trong nhà, kể cả đặt dưới gối khi đi ngủ. Nguồn ảnh: Arms. Nghe có vẻ khó tin nhưng AK-47 lại là một trong những khẩu súng trường tấn công được người dân Mỹ ưa chuộng bậc nhất. Thiết kế đơn giản, độ ổn định cao, tên tuổi nổi tiếng là tất cả những gì khiến khẩu súng này luôn "cháy hàng" ở Mỹ. Nguồn ảnh: Arms. Trước khi Mỹ cấm vận kinh tế Nga, nhiều công ty xuất nhập khẩu súng ở Mỹ đã kịp nhập hàng ngàn khẩu AK-47 do Nga sản xuất về "bán dần". Mặc dù vậy, do nhu cầu quá lớn nên những khẩu AK-47 xuất xứ Nga hoặc Liên Xô hiện tại ở Mỹ rất hiếm. Nguồn ảnh: Tele. Nhiều công ty ở Mỹ cũng sản xuất AK-47 dựa trên thiết kế của Nga, do Liên Xô không đăng ký sở hữu trí tuệ toàn cầu cho khẩu AK-47 này nên bất cứ nhà sản xuất nào cũng đều được phép sản xuất và bán nó trên thị trường, tuy nhiên những khẩu AK-47 "chính chủ Nga" với những nét đặc biệt riêng của mình vẫn được yêu thích hơn cả. Nguồn ảnh: Youtube. "Quốc hồn quốc tuý" của ngành sản xuất vũ khí Mỹ, khẩu súng từng được Quân đội Mỹ sử dụng nhiều nhất, được người dân Mỹ sở hữu nhiều nhất và là nổi ám ảnh trong các vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ gần đây chính là khẩu AR-15. Nguồn ảnh: Digest. Ra đời từ năm 1964 tới nay, súng trường tấn công AR-15 đã có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: Huff. AR-15 phổ biến trong xã hội Mỹ tới bạn có thể mua nó ở bất kỳ đâu với mức giá bình dân đi kèm nhiều hậu mãi khủng chẳng khác gì một mặt hàng gia dụng. Hầu hết các mẫu AR-15 dân sự phổ biến ở Mỹ đều thiết nhỏ gọn, dễ cất giấu trong nhà, dễ mang theo người và có khả năng "độ", "chế" thêm nhiều phụ kiện. Nguồn ảnh: AR15. Kể từ sau năm 1986, các loại vũ khí khi bán ra tại nhiều bang ở Mỹ đã bị cấm có chế độ tự động mà chỉ được phép có chế độ bắn bán tự động (nghĩa là từng viên một). Tuy nhiên, nhiều thiết bị giúp biến súng bán tự động thành tự động hoàn toàn được bán đầy rẫy trên mạng hoặc ở những bang không có lệnh cấm vũ khí tự động. Nguồn ảnh: DW. Điều này khiến cho người dân Mỹ có thể biến bất cứ khẩu AR-15 hay khẩu AK-47 bán tự động nào thành súng tự động một cách dễ dàng. Ảnh: Người dân Mỹ mua súng trong siêu thị. Nguồn ảnh: SPI.

