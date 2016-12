5 căn bệnh đàn ông hói đầu dễ mắc phải

Ung thư tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu, những người đàn ông hói đầu có khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt cao hơn đàn ông bình thường. Khảo sát được tiến hành ở Tây Ban Nha với 30 đối tượng nam giới cho thấy, 34% những người đàn ông bị rụng tóc, hói đầu có tuyến tiền liệt kích thước lớn hơn (bệnh phình tuyến tiền liệt). Ảnh: Bottomlineinc. Lý giải cho nguyên nhân này, các bác sĩ cho rằng, cả hai bệnh ung thư tuyến tiền liệt và hói đầu ở nam giới có thể được gây ra bởi mức độ cao hơn của hormone giới tính nam - androgen - và thụ thể androgen. Ảnh: SKĐS. Dễ bị bệnh tim mạch. Tạp chí Y học Anh năm 2013 đã đăng kết quả nghiên cứu rằng, những đàn ông mắc chứng rụng tóc và hói đầu có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn 32% so với người khác. Tuy rằng, bất kỳ giải thích nào cho sự liên quan này hiện cũng khá mù mờ. Ảnh: Chuyenkhoanamhoc. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, sự nhạy cảm tăng lên đối với các hormone nam, sự đề kháng insulin và viêm sưng trong các tế bào máu ảnh hưởng tới cả tóc và tim ở người. Tuy nhiên, nam giới vẫn có thể cứu vãn bằng một lối sống lành mạnh để giữ cho trái tim khỏe mạnh. Ảnh: Bottomlineinc. Rối loạn chức năng tuyến giáp. Điều này được chứng minh bởi tuyến giáp ở cổ họng có nhiệm vụ điều tiết sự tăng trưởng của râu và tóc. Nếu chức năng của tuyến giáp trục trặc thì lượng hormone bị giảm xuống gây suy giáp, làm gián đoạn quá trình tăng trưởng của tóc, khiến tóc không thể mọc được, rụng đi. Ảnh: Khampha. Khi hormone tuyến giáp tăng cao cũng khiến chu kỳ tăng trưởng tóc bị rối loạn khiến tóc yếu, mỏng và dễ gãy rụng. Ảnh: Hoidau. Yếu sinh lý. Một nghiên cứu tại Mỹ tiến hành điều tra đời sống tình dục của 900 đàn ông trong độ tuổi 40-60 cho thấy, những người đàn ông trung niên có ham muốn tình dục mạnh thì có nguy cơ bị rụng tóc, hói đầu ngày càng cao. Ảnh: Trithucsong. Nguyên nhân do, testosterone giảm thì hormone Dihydrotestosterone sẽ tăng lên để cân bằng quá trình lưu thông máu đến mao mạch bị cản trở, chân tóc yếu đi hoặc mọc chậm hơn. Bên cạnh đó, Dihydrotestosterone cũng kích thích các tuyến bã nhờn ở nang tóc hoạt động quá mức, khiến tóc dễ bị rụng. Tóc cũ nhanh rụng trong khi tóc mới lại mọc chậm nên không thay thế kịp thời dẫn đến hiện tượng hói đầu ở nam giới. Ảnh: Khoahocphattrien. Rối loạn hệ miễn dịch. Chứng hói đầu cũng do một loại ban đỏ. Bệnh này khiến hệ thống miễn dịch mất khả năng nhận biết tác nhân lạ gây hại. Khi nhiễm lupus ban đỏ, hệ thống miễn dịch sẽ không giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của tác nhân lạ mà quay ra chống lại cơ thể bằng cách sinh ra các kháng thể kháng lại các tế bào của hầu hết các cơ quan như nang tóc nang lông làm cho nó không mọc được. Ảnh: Namkhoa.

