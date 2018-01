Cuộc vượt ngục táo bạo của những nữ tù nhân nổi tiếng lịch sử

Judy Lynn Hayman là một trong những nữ tù nhân đã vượt ngục táo bạo. Năm 1977, Hayman đào tẩu khỏi nhà thù Coronetre ở Huron Valley, Pittsfield Township, Michigan, Mỹ. Khi ấy, nữ tù nhân Hayman 23 tuổi. Vào thời điểm đào tẩu khỏi nhà tù, nữ tù nhân Hayman đã thụ án gần nửa thời gian của án phạt 11 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp quần áo tại một cửa hàng ở Detroit. 37 năm sau cuộc vượt ngục thành công, cảnh sát ở San Diego mới tìm ra nơi lẩn trốn của nữ tù nhân này và nhanh chóng tiến hành bắt giữ Hayman. Theo thông tin từ cảnh sát, sau khi đào tẩu, Hayman đã thay đổi danh tính và sống dưới cái tên Jamie Lewis kể từ năm 1983. Khi cảnh sát bắt giữ Hayman, người con trai 32 tuổi của nữ tù nhân vô cùng kinh ngạc. Sau đó nữ tù nhân này bị dẫn độ về Michigan. Một trong những vụ vượt ngục táo bạo khác là của Samantha Lopez. Nữ tù nhân này bị kết án 50 năm tù vì tham gia một vụ cướp ngân hàng ở Georgia. Samantha thụ án tù tại Sở Cải huấn Liên bang Pleasanton, thành phố Dublin, Mỹ. Bạn trai của Samantha là Ronald McIntosh, 42 tuổi, từng là phi công trực thăng thời chiến, đã giúp nữ tù nhân này vượt ngục. Cụ thể, năm 1986, Ronald đã dùng trực thăng bay tới sân tập thể dục của Sở Cải huấn Liên bang Pleasanton để giúp bạn gái đào tẩu khỏi nhà tù. Do hệ thống an ninh của nhà tù lỏng lẻo nên cuộc vượt ngục của Samantha dưới sự giúp đỡ của Ronald thành công. Cặp đôi tội phạm này đã sống ung dung ngoài vòng pháp luật 10 ngày trước khi bị bắt lại. Do vượt ngục, bản án của Samantha tăng thêm 5 năm tù và người bạn trai Ronald bị kết án 25 năm tù giam. Mời quý độc giả xem video: Vợ lái trực thăng giúp chồng vượt ngục (nguồn: VTC1).

