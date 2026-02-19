Hà Nội

Khủng long có thật sự biết gầm gừ như trong phim Hollywood?

Giải mã

Trong trí tưởng tượng đại chúng, tiếng gầm khủng long luôn vang dội và đáng sợ, nhưng khoa học hiện đại lại kể một câu chuyện khác.

T.B (tổng hợp)
Tiếng gầm khủng long trong điện ảnh. Hollywood thường xây dựng tiếng gầm trầm, to và dữ dội cho khủng long nhằm tạo hiệu ứng kịch tính. Nhưng đây là sự hư cấu của con người chứ không có cơ sở khoa học đáng tin cậy. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch không cung cấp thông tin về âm thanh khủng long có thể tạo ra. Khủng long đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm, và hóa thạch chỉ bảo tồn xương, không phải các cấu trúc mềm hơn như thanh quản, không thể trực tiếp cho biết chúng phát ra âm thanh như thế nào. Ảnh: Pinterest.
So sánh với động vật hiện đại. Các nhà khoa học thường so sánh khủng long với chim và cá sấu – hai nhóm họ hàng gần nhất còn sống – để suy đoán cách chúng phát âm. Ảnh: Pinterest.
Khủng long có dây thanh quản không? Nhiều nghiên cứu cho rằng phần lớn khủng long không có dây thanh quản như động vật có vú, nên khó tạo ra tiếng gầm lớn theo kiểu sư tử hay hổ. Ảnh: Pinterest.
Khả năng phát ra âm trầm thấp. Một số giả thuyết cho rằng khủng long có thể tạo ra âm thanh tần số thấp bằng cách rung túi khí, tương tự chim bồ câu hoặc cá sấu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ và cấu trúc mũi đặc biệt. Ở một số loài như Parasaurolophus, mào rỗng trên đầu được cho là hoạt động như ống cộng hưởng, giúp tạo ra âm thanh vang xa chứ không phải tiếng gầm dữ dội. Ảnh: Pinterest.
Khủng long ăn thịt có “gầm” không. Những loài săn mồi lớn như Tyrannosaurus rex có thể phát ra âm thanh đe dọa, nhưng nhiều nhà khoa học nghiêng về khả năng đó là tiếng rít, thở mạnh hoặc âm trầm rung hơn là gầm lớn. Ảnh: Pinterest.
Khoa học đối đầu trí tưởng tượng. Dù chưa có câu trả lời dứt khoát, phần lớn chuyên gia đồng ý rằng tiếng khủng long gầm rống trong phim chỉ là sản phẩm của nghệ thuật, còn âm thanh thật của chúng có lẽ lạ lẫm và ít “hoành tráng” hơn nhiều. Ảnh: Pinterest.
