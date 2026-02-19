Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngựa được thuần hóa lần đầu ở đâu và khi nào?

Giải mã

Ngựa được thuần hóa lần đầu ở đâu và khi nào?

Trong lịch sử nhân loại, việc thuần hóa ngựa là bước ngoặt lớn, gắn liền với di cư, chiến tranh, giao thương và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Thảo nguyên Á-Âu là cái nôi thuần hóa ngựa. Phần lớn các bằng chứng khảo cổ và di truyền hiện nay đều chỉ về vùng thảo nguyên Á-Âu rộng lớn, trải dài từ Ukraina, miền nam Nga đến Kazakhstan, nơi có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho các đàn ngựa hoang sinh sống và tiếp xúc lâu dài với con người. Ảnh: Pinterest.
Thảo nguyên Á-Âu là cái nôi thuần hóa ngựa. Phần lớn các bằng chứng khảo cổ và di truyền hiện nay đều chỉ về vùng thảo nguyên Á-Âu rộng lớn, trải dài từ Ukraina, miền nam Nga đến Kazakhstan, nơi có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho các đàn ngựa hoang sinh sống và tiếp xúc lâu dài với con người. Ảnh: Pinterest.
Thời điểm thuần hóa sớm nhất. Giới nghiên cứu hiện thống nhất rằng ngựa được thuần hóa lần đầu cách nay khoảng 5.500 năm, vào cuối thời đồ đá mới – đầu thời đại đồ đồng. Ảnh: Pinterest.
Thời điểm thuần hóa sớm nhất. Giới nghiên cứu hiện thống nhất rằng ngựa được thuần hóa lần đầu cách nay khoảng 5.500 năm, vào cuối thời đồ đá mới – đầu thời đại đồ đồng. Ảnh: Pinterest.
Bằng chứng từ răng và xương ngựa. Các phân tích vi mô trên răng ngựa cổ cho thấy vết mòn bất thường, phù hợp với việc sử dụng hàm thiếc hoặc dây cương, củng cố giả thuyết rằng ngựa đã được con người điều khiển. Ảnh: Pinterest.
Bằng chứng từ răng và xương ngựa. Các phân tích vi mô trên răng ngựa cổ cho thấy vết mòn bất thường, phù hợp với việc sử dụng hàm thiếc hoặc dây cương, củng cố giả thuyết rằng ngựa đã được con người điều khiển. Ảnh: Pinterest.
Vai trò ban đầu của ngựa thuần hóa. Ban đầu, ngựa không chỉ được dùng để cưỡi mà còn là nguồn thực phẩm và sữa, đặc biệt quan trọng với các cộng đồng du mục sống phụ thuộc vào chăn nuôi. Ảnh: Pinterest.
Vai trò ban đầu của ngựa thuần hóa. Ban đầu, ngựa không chỉ được dùng để cưỡi mà còn là nguồn thực phẩm và sữa, đặc biệt quan trọng với các cộng đồng du mục sống phụ thuộc vào chăn nuôi. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa Botai ở Kazakhstan. Những phát hiện tại các di chỉ của văn hóa Botai, niên đại khoảng 3500–3000 TCN, cho thấy dấu vết rõ ràng của ngựa thuần hóa, bao gồm xương ngựa, vết mòn do dây cương và dấu hiệu vắt sữa ngựa. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa Botai ở Kazakhstan. Những phát hiện tại các di chỉ của văn hóa Botai, niên đại khoảng 3500–3000 TCN, cho thấy dấu vết rõ ràng của ngựa thuần hóa, bao gồm xương ngựa, vết mòn do dây cương và dấu hiệu vắt sữa ngựa. Ảnh: Pinterest.
Sự lan tỏa từ thảo nguyên ra thế giới. Từ trung tâm thảo nguyên, ngựa thuần hóa nhanh chóng lan sang châu Âu, Tây Á và Nam Á, thông qua các làn sóng di cư và giao thương của các tộc người du mục. Ảnh: Pinterest.
Sự lan tỏa từ thảo nguyên ra thế giới. Từ trung tâm thảo nguyên, ngựa thuần hóa nhanh chóng lan sang châu Âu, Tây Á và Nam Á, thông qua các làn sóng di cư và giao thương của các tộc người du mục. Ảnh: Pinterest.
Tác động đến chiến tranh và xã hội. Ngựa đã làm thay đổi căn bản chiến tranh, giúp hình thành kỵ binh, mở rộng phạm vi kiểm soát lãnh thổ và thúc đẩy sự ra đời của các đế chế lớn trong lịch sử cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Tác động đến chiến tranh và xã hội. Ngựa đã làm thay đổi căn bản chiến tranh, giúp hình thành kỵ binh, mở rộng phạm vi kiểm soát lãnh thổ và thúc đẩy sự ra đời của các đế chế lớn trong lịch sử cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Những tranh luận khoa học hiện nay. Một số nghiên cứu di truyền gần đây cho rằng việc thuần hóa ngựa có thể diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng vùng thảo nguyên Á-Âu vẫn được xem là trung tâm quyết định nhất. Ảnh: Pinterest.
Những tranh luận khoa học hiện nay. Một số nghiên cứu di truyền gần đây cho rằng việc thuần hóa ngựa có thể diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng vùng thảo nguyên Á-Âu vẫn được xem là trung tâm quyết định nhất. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Lịch sử thuần hóa ngựa #Văn hóa thảo nguyên Á-Âu #Vai trò của ngựa trong cổ đại #Phân tích khảo cổ ngựa #Lan tỏa ngựa qua các nền văn minh #Ảnh hưởng của ngựa đến chiến tranh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT