Vì sao nhiều người giàu không thích công nghệ hiện đại?

Số hóa

Vì sao nhiều người giàu không thích công nghệ hiện đại?

Nhiều CEO và tỷ phú công nghệ chọn dùng iPhone đời cũ, từ chối chạy theo xu hướng mới để bảo vệ não bộ, giảm xao nhãng và duy trì sự tập trung.

Thiên Trang (TH)
Trong khi Apple liên tục ra mắt iPhone mới, nhiều CEO lại trung thành với những mẫu cũ.
Tim Cook hay Satya Nadella thường xuất hiện với iPhone bản thường, không phải Pro Max mới nhất.
Với họ, điện thoại là công cụ làm việc, cần ổn định và quen tay hơn là để khoe đẳng cấp.
Việc đổi máy liên tục tạo ra “decision fatigue” - sự mệt mỏi vì phải thích nghi với thay đổi.
iPhone đời cũ đã chứng minh độ tin cậy, phần mềm ổn định và pin hoạt động đúng khả năng.
Nhiều founder startup chỉ đổi máy khi thiết bị hỏng hoặc pin chai, không vì chạy theo xu hướng.
Giới tinh hoa còn chọn “Digital Detox”: đọc sách giấy, dùng đồng hồ cơ khí, tránh xao nhãng từ công nghệ.
Với họ, sự sang trọng thực sự nằm ở quyền được ngắt kết nối và sống trọn vẹn trong thế giới thực.
