Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Không phải phụ kiện USB nào cũng an toàn cho điện thoại

Số hóa

Không phải phụ kiện USB nào cũng an toàn cho điện thoại

Nhiều phụ kiện USB giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng pin, phần cứng và rò rỉ dữ liệu, người dùng cần cảnh giác khi kết nối với điện thoại.

Thiên Trang (TH)
Cổng USB trên điện thoại hỗ trợ sạc pin, truyền dữ liệu và kết nối nhiều phụ kiện khác.
Cổng USB trên điện thoại hỗ trợ sạc pin, truyền dữ liệu và kết nối nhiều phụ kiện khác.
Tuy nhiên, phụ kiện kém chất lượng có thể gây hại cho pin, phần cứng và an toàn dữ liệu.
Tuy nhiên, phụ kiện kém chất lượng có thể gây hại cho pin, phần cứng và an toàn dữ liệu.
Bộ sạc nhanh không chứng nhận dễ làm pin chai nhanh hoặc hỏng linh kiện bên trong.
Bộ sạc nhanh không chứng nhận dễ làm pin chai nhanh hoặc hỏng linh kiện bên trong.
Cáp sạc rẻ tiền thường truyền điện không ổn định, khiến điện thoại nóng bất thường khi sạc.
Cáp sạc rẻ tiền thường truyền điện không ổn định, khiến điện thoại nóng bất thường khi sạc.
Trạm sạc công cộng tiềm ẩn nguy cơ “juice jacking”, cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu.
Trạm sạc công cộng tiềm ẩn nguy cơ “juice jacking”, cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu.
Ổ USB và ổ cứng ngoài không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc hoặc yêu cầu nguồn điện quá cao.
Ổ USB và ổ cứng ngoài không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc hoặc yêu cầu nguồn điện quá cao.
Các phụ kiện USB giá rẻ như quạt mini, đèn LED thường không được kiểm định, dễ gây quá nhiệt.
Các phụ kiện USB giá rẻ như quạt mini, đèn LED thường không được kiểm định, dễ gây quá nhiệt.
Chuyên gia khuyến cáo nên chọn phụ kiện đạt chuẩn và hạn chế cắm thiết bị không cần thiết vào điện thoại.
Chuyên gia khuyến cáo nên chọn phụ kiện đạt chuẩn và hạn chế cắm thiết bị không cần thiết vào điện thoại.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#phụ kiện USB #an toàn điện thoại #sạc nhanh #bảo vệ dữ liệu #hỏng phần cứng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT