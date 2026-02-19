Volkswagen sẽ làm gì để cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc?

Với nền tảng CEA hợp tác cùng Xpeng, Volkswagen hướng tới sản xuất hàng loạt xe điện tại Trung Quốc, nhằm bắt kịp tốc độ đổi mới của các hãng nội địa.

Video: Volkswagen Multivan T7 2027 lộ diện hoàn toàn khi chạy thử.

Volkswagen đang đẩy mạnh chiến lược "Trung Quốc hóa" sản phẩm khi đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất phần lớn các mẫu xe bán tại thị trường Trung Quốc dựa trên nền tảng kiến trúc điện tử mới do hãng phát triển cùng nhà sản xuất xe điện Xpeng, trong nỗ lực giành lại vị thế tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Volkswagen sẽ hợp tác cùng Xpeng trên các sản phẩm tại Trung Quốc

Theo Volkswagen, nền tảng mới có tên China Electronic Architecture (CEA) cho phép hãng phát triển xe nhanh hơn tới 30% và giảm chi phí khoảng 40% so với việc sử dụng kiến trúc MEB do Đức phát triển. Lợi thế này đến từ việc áp dụng các bộ điều khiển trung tâm hóa, kiến trúc phần mềm điều khiển tập trung và gia tăng tỷ lệ linh kiện tự sản xuất nội bộ.

Volkswagen xây dựng nền tảng mới để cạnh tranh tại Trung Quốc.

Phát biểu trong chuyến tham quan tổ hợp sản xuất của Volkswagen tại thành phố Hợp Phì, ông Liu Ran, người phát ngôn của Volkswagen Group China Technology, cho biết mục tiêu của tập đoàn là đến năm 2030, "phần lớn các mẫu xe" của Volkswagen tại Trung Quốc sẽ được xây dựng trên kiến trúc CEA, một nền tảng định hướng phần mềm, phù hợp hơn với nhu cầu và tốc độ đổi mới của thị trường bản địa.

Volkswagen đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn tại Trung Quốc khi các hãng xe nội địa như BYD và Geely liên tục tung ra các mẫu xe mới với nhiều tính năng thông minh, chu kỳ phát triển ngắn và giá bán cạnh tranh. Năm 2024, Volkswagen đã bị BYD vượt qua về doanh số, và trong năm ngoái, hãng tiếp tục tụt xuống vị trí thứ ba tại thị trường Trung Quốc sau khi doanh số quý IV/2025 giảm 17,4%.

Chiến lược 'nội địa hóa' của Volkswagen với hàng chục mẫu xe tại Trung Quốc

Tại thành phố Hợp Phì, Volkswagen xây dựng một phòng thí nghiệm CEA với khoảng 850 kỹ sư, chủ yếu là người Trung Quốc. Các nhân viên tại đây cho biết họ được trao quyền tự chủ lớn hơn trong việc ra quyết định, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của tập đoàn Đức. Họ kỳ vọng danh tiếng lâu năm của Volkswagen về chất lượng, độ bền và độ tin cậy sẽ giúp hãng tạo ra lợi thế cạnh tranh khi kết hợp với tốc độ phát triển sản phẩm nhanh hơn.

Dựa trên các công nghệ của Xpeng, nền tảng CEA chủ yếu phát triển bởi các kỹ sư Trung Quốc, với mẫu xe đầu tiên sử dụng công nghệ này là chiếc Volkswagen ID. UNYX 07.

Ông Finn Cemmasson, người đứng đầu nhóm phụ trách xác nhận và kiểm thử việc tích hợp kiến trúc CEA với phần cứng trên xe, cho biết: "Chúng tôi đã tối ưu hóa toàn bộ hệ thống để có thể tăng tốc phát triển và bàn giao sản phẩm theo 'tốc độ Trung Quốc', đồng thời đáp ứng sát hơn mong muốn của khách hàng Trung Quốc".

Volkswagen đã bắt đầu sản xuất mẫu xe đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng kiến trúc CEA trên mẫu SUV thuần điện ID. UNYX 07 vào cuối năm ngoái. Trong năm nay, hãng dự kiến sẽ đưa vào sản xuất thêm 4 mẫu xe khác trên nền tảng này. Sang năm 2027, Volkswagen có kế hoạch bổ sung khoảng 10 mẫu xe mới nữa dựa trên CEA, trong đó bao gồm cả một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Trong năm nay, Volkwagen dự kiến sẽ ra mắt 4 mẫu xe mới, và 10 mẫu trong năm 2027. Tất cả đều sử dụng nền tảng CEA dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Chiến lược tập trung phát triển nền tảng riêng tại thị trường Trung Quốc cho thấy Volkswagen đang chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình "một nền tảng cho toàn cầu" sang cách tiếp cận bản địa hóa sâu, nhằm bắt kịp tốc độ đổi mới nhanh chóng của các đối thủ nội địa và lấy lại đà tăng trưởng tại thị trường then chốt này.