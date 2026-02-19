Hà Nội

Cuộc sống điểm 10 của 2 mỹ nhân bằng tuổi Nhã Phương - Diễm My 9x

Giải trí

Từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân, Nhã Phương và Diễm My 9X đều đang ở giai đoạn viên mãn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhã Phương kết hôn với Trường Giang vào năm 2018. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút khỏi guồng quay showbiz để toàn tâm cho vai trò làm vợ, làm mẹ, xây dựng cuộc sống gia đình êm ấm. Ảnh: FB Nhã Phương.
Cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc của Nhã Phương nhận được nhiều thiện cảm. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng và các con, toát lên cảm giác ấm áp, đủ đầy. Ảnh: FB Nhã Phương.
Làm hot mom ba con, Nhã Phương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà. Dù không xuất hiện dày đặc trong các dự án nghệ thuật, mỗi lần lộ diện, nữ diễn viên đều ghi điểm với phong cách thanh lịch, thần thái nhẹ nhàng của người phụ nữ gia đình. Ảnh: FB Nhã Phương.
Vợ chồng Nhã Phương – Trường Giang sống trong căn nhà phố rộng rãi, tiện nghi. Không gian được bài trí hiện đại, ấm cúng, ưu tiên sự thoải mái và riêng tư cho gia đình nhỏ. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ngoài nhà phố, gia đình Nhã Phương còn thường xuyên về nghỉ ngơi tại các căn nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Đà Lạt và Đồng Nai. Đây là nơi cả gia đình tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tránh xa nhịp sống ồn ào. Ảnh: FB Nhã Phương.
Bằng tuổi Nhã Phương, Diễm My 9X kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò. Ảnh: FB Diễm My 9X.
Đầu năm 2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi sinh con, Diễm My 9X dành phần lớn thời gian cho gia đình, tạm gác bớt các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc con nhỏ. Ảnh: FB Diễm My 9X.
Vinh Nguyễn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng luôn đồng hành cùng vợ. Anh được nhận xét là chỗ dựa vững chắc, giúp Diễm My 9X an tâm cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Ảnh: FB Diễm My 9X.
Diễm My 9X nhiều lần chia sẻ niềm vui khi nhận được sự yêu thương, thấu hiểu từ gia đình chồng. Sự hậu thuẫn này giúp nữ diễn viên nhanh chóng thích nghi với vai trò làm vợ, làm mẹ. Ảnh: FB Diễm My 9X.
Hiện tại, vợ chồng Diễm My 9X sống trong căn biệt thự trắng sang trọng, không gian tối giản, tinh tế. Ảnh: FB Diễm My 9X.
#Nhã Phương #Diễm My 9X #diễn viên Nhã Phương #diễn viên Diễm My 9x #hạnh phúc #gia đình

