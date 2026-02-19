Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn tàn tích vương quốc cổ đại tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Bí ẩn tàn tích vương quốc cổ đại tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khi kiểm tra một khu gò đất cổ ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã bất ngờ tìm thấy tàn tích của một vương quốc cổ đại.

Tâm Anh (TH)
Vào năm 2019, một nhóm nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ tình cờ được nông dân địa phương kể về một con kênh trong vùng được nạo vét gần đây và làm lộ ra một tảng đá lớn kỳ lạ. Theo lời người nông dân, trên tảng đá có chạm khắc một số loại ký tự bí ẩn. Ảnh: James Osborne.
Vào năm 2019, một nhóm nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ tình cờ được nông dân địa phương kể về một con kênh trong vùng được nạo vét gần đây và làm lộ ra một tảng đá lớn kỳ lạ. Theo lời người nông dân, trên tảng đá có chạm khắc một số loại ký tự bí ẩn. Ảnh: James Osborne.
Sau khi nghe câu chuyện đó, các nhà khảo cổ đã tới khu vực con kênh được đề cập đến để tìm hiểu về tảng đá "lạ" mà nông dân nhắc tới và có khám phá bất ngờ. Ảnh: James Osborne.
Sau khi nghe câu chuyện đó, các nhà khảo cổ đã tới khu vực con kênh được đề cập đến để tìm hiểu về tảng đá "lạ" mà nông dân nhắc tới và có khám phá bất ngờ. Ảnh: James Osborne.
"Chúng tôi có thể thấy tảng đá vẫn nhô lên khỏi mặt nước. Do đó, chúng tôi đã nhảy ngay xuống kênh có mực nước đến ngang lưng để kiểm tra thật kỹ. Ngay lập tức, chúng tôi phát hiện ra rõ ràng nó có niên đại từ thời cổ đại", nhà khảo cổ học James Osborne từ Đại học Chicago cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2020. Ảnh: Oriental Institute.
"Chúng tôi có thể thấy tảng đá vẫn nhô lên khỏi mặt nước. Do đó, chúng tôi đã nhảy ngay xuống kênh có mực nước đến ngang lưng để kiểm tra thật kỹ. Ngay lập tức, chúng tôi phát hiện ra rõ ràng nó có niên đại từ thời cổ đại", nhà khảo cổ học James Osborne từ Đại học Chicago cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2020. Ảnh: Oriental Institute.
Theo nhận định ban đầu của nhóm nghiên cứu, ngôn ngữ được chạm khắc trên tảng đá là chữ viết Luwian. Đây là ngôn ngữ được sử dụng trong thời Đồ đồng và Đồ sắt trong khu vực. Ảnh: ancient-origins.
Theo nhận định ban đầu của nhóm nghiên cứu, ngôn ngữ được chạm khắc trên tảng đá là chữ viết Luwian. Đây là ngôn ngữ được sử dụng trong thời Đồ đồng và Đồ sắt trong khu vực. Ảnh: ancient-origins.
Với sự hỗ trợ của chuyên gia về ngôn ngữ cổ, các nhà nghiên cứu đã biết được nội dung được khắc trên tảng đá đề cập đến một chiến thắng quân sự. Nội dung tấm bia cổ cũng nói đến thất bại của Phrygia - vương quốc Anatolia tồn tại cách đây khoảng 3.000 năm. Ảnh: Public Domain.
Với sự hỗ trợ của chuyên gia về ngôn ngữ cổ, các nhà nghiên cứu đã biết được nội dung được khắc trên tảng đá đề cập đến một chiến thắng quân sự. Nội dung tấm bia cổ cũng nói đến thất bại của Phrygia - vương quốc Anatolia tồn tại cách đây khoảng 3.000 năm. Ảnh: Public Domain.
Hoàng gia Phrygia từng được cai trị bởi một nhà lãnh đạo quyền lực, được nhiều người biết đến là vua Midas. Niên đại của tảng đá dựa trên phân tích ngôn ngữ cho thấy nội dung các chữ tượng hình có thể ám chỉ đến vua Midas - vị vua trong huyền thoại có đôi bàn tay thần kỳ với khả năng chạm cái gì cũng thành vàng. Ảnh: ancient-origins.
Hoàng gia Phrygia từng được cai trị bởi một nhà lãnh đạo quyền lực, được nhiều người biết đến là vua Midas. Niên đại của tảng đá dựa trên phân tích ngôn ngữ cho thấy nội dung các chữ tượng hình có thể ám chỉ đến vua Midas - vị vua trong huyền thoại có đôi bàn tay thần kỳ với khả năng chạm cái gì cũng thành vàng. Ảnh: ancient-origins.
Trên phiến đá có khắc một chữ tượng hình đặc biệt tượng trưng cho thông điệp chiến thắng đến từ một vị vua khác có tên là Hartapu. Tiếp đến, nội dung phiến đá mô tả vua Midas đã bị quân của Hartapu bắt giữ. "Các vị thần bão tố đã giao các vị vua cho bệ hạ", trích nội dung phiến đá viết. Ảnh: Public Domain.
Trên phiến đá có khắc một chữ tượng hình đặc biệt tượng trưng cho thông điệp chiến thắng đến từ một vị vua khác có tên là Hartapu. Tiếp đến, nội dung phiến đá mô tả vua Midas đã bị quân của Hartapu bắt giữ. "Các vị thần bão tố đã giao các vị vua cho bệ hạ", trích nội dung phiến đá viết. Ảnh: Public Domain.
Thông tin về nhà vua Hartapu cũng như về vương quốc mà ông cai trị chưa được giới nghiên cứu biết đến. Dù vậy, việc tìm thấy tảng đá trên cho thấy gò đất khổng lồ Türkmen-Karahöyük có thể là kinh đô của vương quốc do Hartapu cai trị. Thành phố này trải dài khoảng 300 mẫu Anh vào thời hoàng kim - trung tâm của cuộc chinh phục cổ đại do vua Midas tiến hành. Ảnh: paleothea.com.
Thông tin về nhà vua Hartapu cũng như về vương quốc mà ông cai trị chưa được giới nghiên cứu biết đến. Dù vậy, việc tìm thấy tảng đá trên cho thấy gò đất khổng lồ Türkmen-Karahöyük có thể là kinh đô của vương quốc do Hartapu cai trị. Thành phố này trải dài khoảng 300 mẫu Anh vào thời hoàng kim - trung tâm của cuộc chinh phục cổ đại do vua Midas tiến hành. Ảnh: paleothea.com.
Để tìm hiểu kỹ hơn về vương quốc bí ẩn này, các chuyên gia đã tiến hành một số dự án khảo cổ, bao gồm các cuộc khai quật với hy vọng sẽ có những khám phá quan trọng. Họ kỳ vọng có thể tìm thấy tàn tích của cung điện, nhà cửa, đường sá... cũng như các hiện vật quý giá giúp hé lộ bí mật về vương quốc cổ xưa đã biến mất từ hàng ngàn năm trước. Ảnh: paleothea.com.
Để tìm hiểu kỹ hơn về vương quốc bí ẩn này, các chuyên gia đã tiến hành một số dự án khảo cổ, bao gồm các cuộc khai quật với hy vọng sẽ có những khám phá quan trọng. Họ kỳ vọng có thể tìm thấy tàn tích của cung điện, nhà cửa, đường sá... cũng như các hiện vật quý giá giúp hé lộ bí mật về vương quốc cổ xưa đã biến mất từ hàng ngàn năm trước. Ảnh: paleothea.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#vương quốc bí ẩn #tàn tích cổ xưa #vương quốc #bí ẩn #Thổ Nhĩ Kỳ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT