Nhan sắc cực đỉnh của đôi bạn thân cùng tuổi Phanh Lee và Vũ Thu Hoài

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc cực đỉnh của đôi bạn thân cùng tuổi Phanh Lee và Vũ Thu Hoài

Cùng sinh năm 1990, Phanh Lee và Vũ Thu Hoài là đôi bạn thân lâu năm khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút theo thời gian.

Thiên Anh
Là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng hot girl Hà Nội đời đầu, Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) (trái) và Vũ Thu Hoài (phải) luôn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc một thời. Sau nhiều năm, vẻ đẹp của cả hai không hề phai nhạt mà trái lại còn trở nên đằm thắm, sắc sảo hơn.
Phanh Lee (trái) ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng nụ cười nhẹ nhàng. Dù đã rời xa showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận về “cơn mưa” lời khen bởi vẻ đẹp nền nã, sang trọng.
Phong cách thời trang của Phanh Lee (trái) hướng đến sự tối giản nhưng tinh tế, tôn trọn thần thái của một phụ nữ trưởng thành.
Trong khi đó, Vũ Thu Hoài (phải) lại mang đến cảm giác quyến rũ và hiện đại. Sở hữu đường nét sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng gu ăn mặc thời thượng, cô dễ dàng thu hút ánh nhìn trong mọi khung hình.
Vũ Thu Hoài (phải) thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, mỗi bức ảnh đều toát lên sự tự tin và phong thái cuốn hút.
Điểm chung dễ nhận thấy ở Phanh Lee và Vũ Thu Hoài chính là thần thái rạng rỡ, vẻ đẹp tự nhiên không phô trương.
Tình bạn bền chặt kéo dài nhiều năm cũng góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của cả 2 trong mắt công chúng.
Mỗi lần Phanh Lee và Thu Hoài cùng xuất hiện, dân mạng lại không khỏi trầm trồ trước nhan sắc “một chín một mười”, đúng chuẩn đôi bạn thân cùng tuổi, cùng đẹp và cùng tỏa sáng theo cách riêng.
Phanh Lee và Thu Hoài được chú ý khi xuất hiện trong một số phim truyền hình phát trên sóng VTV như Yêu thì ghét thôi, Ghét thì yêu thôi...
Có người ví von Phanh Lee và cô bạn thân "như hình với bóng" vì thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều chuyến du lịch, sự kiện và những buổi tiệc cùng bạn bè.
Thiên Anh
