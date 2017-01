Run bần bật trước top địa điểm ma quái bậc nhất thế giới

Hòn đảo búp bê ở Mexico: Địa điểm ma quái rất kì lạ bởi phần lớn cư dân là những con búp bê trẻ em với hình thù đáng sợ. Vào năm 1950, Julián Santana Barrera-một người sống ẩn dật đã bắt đầu thu thập những con búp bê bị bỏ rơi và mang về hòn đảo ở phía nam thành phố Mexico.Việc làm của ông nhằm an ủi linh hồn một bé gái xấu số đã bị chết đuối. Sau đó chính ông Barrera cũng được tìm thấy bị chết đuối vào tháng 9/2001. Bộ sưu tập với hơn 1000 con búp bê hiện vẫn còn tồn tại cho tới tận ngày nay. Đảo Hashima, Nhật Bản: Hashima đã từng là một khu khai thác than được tìm thấy vào năm 1887. Đây từng được biết đến là một trong những nơi đông dân cư nhất trên thế giới. Vào năm 1959 có khoảng 5259 người từng sống ở Hashima mặc dù đường bờ biển ở đây chỉ dài 1km. Tuy nhiên khi khu vực này không còn mang lại lợi nhuận, nó đã bị đóng cửa vào năm 1974. Ngày nay địa điểm này nằm trong danh sách những thị trấn ma quái của thế giới. Nhà nguyện xương, Bồ Đào Nha: Nhà nguyện này được xây dựng vào thế kỉ 16 bởi một tu sĩ thuộc dòng Franciscan. Nơi đây không thật sự rộng lớn bởi có chiều dài chỉ 18,6m và cao khoảng 11m nhưng chứa tới 5000 bộ xương của các tu sĩ. Cụm từ ’Meliorest die mortis die nativitatis’ ( Ngày ta chết hạnh phúc hơn ngày được sinh ra) được viết trên mái là một trong những điểm nổi bật của địa điểm này. Rừng tự sát, Nhật Bản: “Rừng tự sát” là tên gọi khác của khu rừng Aokgahara nằm trên hòn đảo Honshu, Nhật Bản. Cái tên này bắt nguồn từ việc có rất nhiều vụ tự tử được tìm thấy ở đây. Khu rừng này gắn với nhiều câu chuyện thần thoại của Nhật Bản. Nơi đây được cho là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ. Khu vực này cũng là nơi có nhiều vụ tự tử thứ hai trên thế giới, đứng sau cầu cổng vàng tại Sanfrancisco. Bệnh viện tâm thần bị bỏ rơi tại Parma, Ý: Công trình này trước đây từng là một bệnh viện tâm thần tuy nhiên ngày nay nó đã được cải tạo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Brazil Herbert Baglione. Địa điểm thu hút những vị khách dũng cảm với đầy những con số, kí hiệu ma quái trên những bức tường và trần nhà. Nhà thờ St. George, cộng hòa Séc: nằm ở làng Lukova và đã bị bỏ hoang vào năm 1968 sau khi phần mái của nơi này bất ngờ đổ sập xuống trong một lễ tang. Nghệ sĩ JakubHadrava gần đây đã cho đặt một bộ sưu tập những tác phẩm điêu khắc với hình thù đáng sợ trong nhà thờ đem tới cho nơi đây một bầu không khí ma quái và bí ẩn. Hầm mộ tập thể tại Paris, Pháp: Một hệ thống những đường hầm quanh co xen kẽ với những hành lang thông gió nằm bên dưới thành phố Paris. Chiều dài tổng thể của khu vực này theo nhiều nguồn tin khác nhau vào khoảng 187 đến 300km. Từ cuối thế kỉ 18, đây là nơi chôn cất của khoảng 6000 cư dân từng sống ở khu vực này. Cầu Overtoun, Scotland: Một cây cầu cũ kĩ nằm không xa ngôi làng nhỏ của người Scotland tại Milton. Trong suốt khoảng giữa thế kỉ 20, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra tại đây. Hàng chục chú chó được ghi nhận là đã nhảy xuống khỏi độ cao 15m và chết tại tảng đá lớn phía dưới cây cầu. Những con vật nếu được cứu sống sẽ tiếp tục quay lại địa điểm này để thực hiện hành động tương tự. Vì những lý do không rõ ràng, cây cầu trở thành một địa điểm thực sự nguy hiểm cho các loài động vật. Động Actun Tunichil Muknal, Belize: Hang động này nằm không xa San Ignacio, Belize và là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên núi Tapir. Nơi đây là một di chỉ khảo cổ với những dấu tích quan trọng thuộc về nền văn minh Maya. Một phần của hang động này (được gọi là “Đền”) là nơi những người dân Maya cổ xưa đã thực hiện nghi lễ hiến sinh. Nghi lễ này được thực hiện với niềm tin rằng họ có thể đi vào thế giới tâm linh huyền bí. Lâu đài Leap, Ireland: Lâu đài Leap thuộc quận Offaly, Ireland được cho là một trong những lâu đài bị nguyền rủa trên thế giới. Điểm thu hút của nó chính là sự ghê sợ toát ra từ một nhà ngục lớn và những cọc nhọn phía dưới sàn nhà. Những điều này chỉ được phát hiện khi người ta tu sửa lại toàn lâu đài. Những người công nhân cần tới bốn chiếc xe tải để mang hết số hài cốt được tìm thấy tại lâu đài. Những người dân địa phương tin rằng lâu đài là nơi giam giữ linh hồn của những người đã từng bị nhốt trong căn ngục tối tại đây. Nghĩa địa Chauchilla, Peru: Nằm cách khoảng 300km về phía nam thành phố Nazca, bên bờ biển phía nam Peru. Nghĩa địa này được phát hiện vào năm 1920. Những nhà nghiên cứu đã tìm thấy bộ hài cốt 700 tuổi tại đây. Chauchilla có một điểm khác biệt khi so sánh nó với những khu nghĩa địa khác bởi những người được chôn cất ở đây được an táng theo một cách rất đặc biệt. Những thi thể được tìm thấy trong tư thế ngồi xổm với khuôn mặt trong trạng thái đang cười. Nơi hiến tế trẻ em Tophet, Tunisa: Khía cạnh đáng buồn nhất của tôn giáo cổ Carthage chắc chắn là nghi lễ hiến tế trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Những đứa trẻ và những người tham gia nghi lễ này thậm chí còn bị cấm không được khóc bởi những người theo tôn giáo này tin rằng nước mắt và sự đau buồn sẽ làm giảm giá trị của nghi lễ. Đảo rắn, Brazil: Ilha da Queimada Grande có lẽ là hòn đảo nguy hiểm nhất trên thế giới. Nơi này được bao phủ bởi rừng cây, núi đá và đường bờ dài 200m. Hòn đảo là nơi trú ngụ của rất nhiều loài rắn với mật độ lên tới 6 con rắn trên mỗi mét vuông. Rất nhiều loài trong số này có khả năng gây chết người gần như ngay lập tức với nọc độc kinh hoàng. Những người dân địa phương luôn nhắc lại những câu chuyện chết chóc liên quan tới loài rắn trong khi các nhà chức trách ban hành lệnh cấm khách tham quan tới khu vực này.

