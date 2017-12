Những tuyệt tác khoa học năm 2017 dưới lăng kính nhiếp ảnh

Dưới lăng kính khoa học, Trái Đất của chúng ta trông chẳng lớn hơn kích thước của vi sinh vật là bao. Sau đây là một số hình ảnh khoa học nổi bật nhất mà Bussiness Insider thu thập được trong năm 2017:

Bức ảnh sao Mộc được chụp bởi tàu thăm dò Juno của NASA. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranBức ảnh ấn tượng được chụp vào ngày 24/10 khi máy dò JUNO của NASA đang ở trên đỉnh của những đám mây trên sao Mộc. Hình "chuỗi ngọc trai" này chính là những cơn bão lớn đang quay trên sao Mộc. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran Bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến “sán dây” theo cách cũ sau khi chiêm ngưỡng “sinh vật quái thú" này trong tác phẩm từ cuộc thi ảnh "Thế giới thu nhỏ của Nikon". Cuộc thi nhằm hưởng ứng phong cách chụp ảnh các vật/ sinh vật có kích thước siêu nhỏ. Đây là bức ảnh chụp đầu một con sán dây qua kính hiển vi của tác giả Teresa Zgoda tại Viện Công nghệ Rochester, New York, Mỹ. Độ phóng đại 200 lần. Tác phẩm đoạt giải tư cuộc thi. Ảnh: TTeresa Zgoda/Nikon Small World Bức hình ghi lại sự kiện phun trào núi lửa Agung tại Bali vào tháng 11 cũng thu hút sự quan tâm của độc giả. Các chuyên gia cảnh báo, núi lửa Agung phát ra lượng lớn hợp chất lưu huỳnh sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu giảm. Ảnh: Andri Tambunan/Getty Images Cuốn sách mới "Endangered" của nhiếp ảnh gia Tim Flach thể hiện những bức ảnh tuyệt đẹp, khắc họa gương mặt của những sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng. Những bức ảnh không chỉ khiến chúng ta kinh ngạc, mà còn gửi thông điệp quan trọng về cách mà con người nên đối xử và chăm sóc tốt hơn cho hành tinh này. Ảnh: Tim Flach/Endangered Năm 2017, nạn cháy rừng xảy ra với số lượng đáng lo ngại, đặc biệt là ở California, Mỹ. Ảnh: Gene Blevins/Reuters Bức ảnh chụp thác Ruacana tại miền nam Namibia giành giải thưởng “Bức ảnh phong cảnh quốc tế của năm”. Giải thưởng được công bố hồi tháng 1. Ảnh: Hougaard Malan/The International Landscape Photographer of the Year Bức ảnh giành giải nhất hạng mục Hệ sinh thái và Khoa học môi trường, ghi lại cuộc đấu tranh để tồn tại trên Trái Đất. Bức ảnh mô tả cá voi sát thủ bất ngờ xuất hiện gần nơi tụ tập của chim cánh cụt hoàng đế. Ảnh: Nico de Bruyn/Royal Society Publishing Photography Competition Bức ảnh đau thương về một chú tê giác bị giết chết bởi những gã săn trộm tại Khu dự trữ Hluhluwe Umfolozi Game ở Nam Phi. Bức ảnh đầy ám ảnh này đạt giải nhất trong Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã năm 2017. Ảnh: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year Biplab Hazra gây sốc cho thế giới bằng hình ảnh những chú voi bị tấn công bởi đám đông ở Tây Bengal, Ấn Độ. Hình ảnh đã giành được giải thưởng tại cuộc thi Nhiếp ảnh Động vật hoang dã Sanctuary Asia. Ảnh: Biplab Hazra/The Sanctuary Wildlife Photography Awards 2017 Bức ảnh ghi lại toàn bộ quá trình nhật thực toàn phần tại nước Mỹ hồi tháng Tám vừa qua. Ảnh: Jonathan Ernst /Reuters Bão Irma tràn qua vùng biển Caribê trước khi tấn công Virgin và Florida Keys hồi đầu tháng Chín, khởi động cho mùa bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Đại Tây Dương. Ảnh: Gerben Van Es/AP Hình ảnh đàn chim mòng biển bao quanh một con thuyền trên sông Yamuna ở New Delhi, trong khi phần còn lại đang chìm trong khói bụi đã lột tả được vấn nạn ô nhiễm môi trường nhức nhối ở Ấn Độ. Ảnh: Saumya Khandelwal/REUTERS Những dải màu rực rỡ được tạo ra bởi "hiện tượng cực quang” không bao giờ là "lỗi thời". Bức ảnh được chụp tại Lapland, Phần Lan vào ngày 8/9/2017. Ảnh: Alexander Kuznetsov/REUTERS Đây là bức ảnh cuối cùng mà tàu vũ trụ Cassini ghi lại được của Sao Thổ trước khi "tự sát". Khi nhận thấy nhiên liệu của Cassini sắp cạn kiệt, NASA quyết định để nó "thả mình" xuống Sao Thổ nhằm tránh va chạm với các vệ tinh Titan và Enceladus, nơi tiềm ẩn sự sống ngoài Trái Đất. Cassini bốc cháy hôm 15/9, kết thúc sứ mệnh vĩ đại sau 20 năm lơ lửng trong vũ trụ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute, Roman Tkachenk

