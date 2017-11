Những bức ảnh đẹp mê hồn về thế giới động vật hoang dã ở Ấn Độ

Sa mạc Little Rann of Kutch là vùng đất khô cằn với lượng mưa trong năm rất ít và thất thường nhưng lại là nơi ẩn náu an toàn của nhiều loài động vật . Loài lừa hoang trong ảnh là một ví dụ điển hình cho khả năng thích nghi với điều kiện sống ở sa mạc.