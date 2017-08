Nhìn lại lần 2 đi, những hình ảnh này đang lừa bạn đấy

Nhìn vào bức ảnh gây nhầm lẫn này, có chắc rằng bạn không nhíu mày ngay từ giây đầu tiên vì sự kỳ quái của nó? Mới nhìn nhiều người tưởng rằng cô gái này có một chiếc cổ dài kỷ lục. Thế nhưng, nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng, có một phụ nữ thứ hai, đứng ở phía sau mặc một chiếc áo màu tương tự mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Có rất nhiều bộ phim kinh dị lấy bối cảnh là buổi hòa nhạc hoặc một buổi khiêu vũ ở trường học, thế nhưng đây không phải là trường hợp kinh dị đó. Thực tế, không phải cô ấy cố ý dọa chúng ta, cô ấy chỉ đánh mắt màu nhũ và vô tình nhắm mắt khi bức ảnh ấn tượng này được chụp mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Bạn nghĩ đây là một bức ảnh chỉnh sửa, cắt ghép? Bạn đã nhầm, tất cả chỉ là một sự trùng hợp thú vị, tạo thành một đường chéo hoàn hảo mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Con bò này cụt đầu nhưng vẫn đi lại bình thường? Thực tế, nó chỉ đang cúi đầu xuống và bằng cách nào đó, kết quả cuối cùng lại khiến cho nó xuất hiện trong bức ảnh giống như không đầu. (Nguồn Boredomtherapy) Mới nhìn, nhiều người nghĩ rằng MC truyền hình này có chiếc đầu to quá khổ so với cả cơ thể. Thế nhưng, nheo mắt lại nhìn kỹ một chút, mọi người sẽ nhận ra cô ấy chỉ đang mặc một trang phục không phù hợp mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Khi bạn nhìn vào bức ảnh này, bạn có nghĩ rằng bạn đang nhìn thấy một hồ nước thanh bình? Vâng, bạn đã sai nếu nghĩ như vậy. Đó chỉ là một hàng rào bằng gỗ hoàn hảo mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Nó có thể trông giống như bạn đã nhìn thấy một ngôi nhà được bao quanh bởi loại bê tông xanh đặc biệt, thế nhưng đừng để bị lừa. Nếu bạn muốn đi vào nhà bằng cách băng qua chiếc "sân" màu xanh này, bạn sẽ chìm thẳng xuống phía dưới. Bởi vì thực sự, đây chỉ là tảo nổi trên một cái hồ nhỏ thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Đây không phải là những chiếc ghế mới, mang phong cách độc đáo ở quầy bar. Chúng chỉ là một hàng đồ uống có cồn được đổ đầy một cách hoàn hảo. (Nguồn Boredomtherapy) Nhìn vào chiếc cốc này, bạn có đoán được là nó đầy sắp tràn hay rỗng? Thực tế, đây chỉ là một chiếc cốc rỗng có men tráng bên trong màu khá độc lạ. (Nguồn Boredomtherapy) Trông giống như con chó đã cắn chặt lấy môi của chủ nhân nhưng thực sự, đó chỉ là khoảnh khắc chú chó liếm lên mặt của chủ. Do bức ảnh là đen trắng, cân bằng sáng khiến nhiều người nhầm lẫn hơn. (Nguồn Boredomtherapy) Con chó đứt đôi thân người vẫn còn sống? Nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng con chó và khúc khỗ là hai thực thể hoàn toàn tách rời, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. (Nguồn Boredomtherapy) Một sự kết hợp hoàn hào giữa chó cưng và cậu chủ. (Nguồn Boredomtherapy)

