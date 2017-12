Nghĩ đến 10 quái thú gớm ghiếc này trong tương lai mà phát sợ!

Tên khoa học là Manambulus perhorridus, là loài quái thú lớn hung dữ. Săn mồi ban đêm như loài dơi nhưng chân phát triển hơn có thể di chuyển được. Con vật tương lai này sẽ dựa vào cơ chế định vị điện tử để săn mồi, tai và mũi bị tê liệt. Quái thú này có chiều cao như con người khoảng 1.7 mét. Là sự kết hợp giữa chim ăn thịt và sói hung dữ. Chiếc mỏ lớn dùng để phá những xương cứng của con mồi. Con vật to lớn này đi bộ để săn mồi nên đôi chân rất chắc khỏe. Mỗi ngày có thể đi tới vị trí cách tổ 10 km để kiếm thức ăn. Điểm độc đáo của loài này là chúng thường đẻ 3 quả trứng một lần, làm tổ tại xác động vật chết. Tên khoa học đầy đủ là Pennatacaudus volitarius, là động vật có vú nhỏ sinh sống ở vùng núi. Quái thú này có ngoại hình lai giữa cá và chuột. Chiếc đuôi dài giống như chiếc dù dùng để di chuyển và phần đuôi xòe như ô để bắt côn trùng trong không khí. Môi trường sống tương lai được dự đoán là khu vực Bắc Mỹ. Con quỷ nhỏ có tên khoa học là Daemonops rotundus, là một con quỷ nhỏ, kẻ săn mồi nhỏ bé nguy hiểm, hay lẩn trốn trên những sa mạc rộng lớn. Con dơi ăn thịt tương lai có sải cánh dài tới 1,3 mét dễ dàng bắt con mồi dưới mặt đất từ trên cao. Con thú này có khác biệt so với dơi đó là nó chỉ hoạt động vào ban ngày. Chúng sẽ chờ đến khi mặt trời lên cao, sử dụng dòng không khí ấm áp để di chuyển với khoảng cách lớn hơn. Các chuyên gia dự đoán loài vật này sinh sống ở Bắc Mỹ. Tên khoa học là Vulpemusetla acer, được mô tả là quái thú ăn thịt khổng lồ. Chiều cao con trưởng thành lên tới gần 2 mét. Cơ thể mạnh mẽ, to lớn cho phép quái thú dễ dàng tấn công con mồi bằng cách vây trùm chúng. Đây là một loài côn trùng ăn tảo, môi trường sống dự đoán là Novopangea. Terabyte có đầu siêu lớn, có vòi dài phun hóa chất để loại bỏ kẻ thù. Các chuyên gia cho biết con vật sẽ sinh sống khoảng 200 triệu năm sau công nguyên khi mà vũ khí hóa học phát triển tinh vi hơn. Tên khoa học của quái thú này là Anabracchium struthioforme, thuộc bộ đà điểu nhưng to lớn hơn rất nhiều. Con vật khổng lồ ăn cỏ, sống ở đồng cổ bao la ở Nam Mỹ. Chân của loài này rất dài, cổ dài giúp chúng giữ cân bằng duy trì trung tâm trọng lực ở thân. Đây được cho là khủng long có kích thước khủng khiếp nhất nếu tồn tại trong tương lai. Khủng long Harundopes virgatus sống trên bờ, gần sống hồ để săn cá, thường xuất hiện ở lục địa phía Bắc. Cấu trúc thân thể độc đáo, có vú, có đốt sống cổ số 7. Loài sinh vật ăn thịt phát triển từ loài sao biển. Con trưởng thành sẽ có chiều cao khoảng 0,5 mét, đường kính khoảng 1 mét. Quái thú biển này sẽ sinh sống ở thềm lục địa.

