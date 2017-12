Mãn nhãn loạt ảnh Trái Đất tuyệt đẹp do NASA ghi lại

Từ lâu, NASA đã sử dụng hệ thống vệ tinh dày đặc bay xung quanh Trái Đất để tổng hợp bộ dữ liệu hình ảnh về sự thay đổi của hành tinh xanh. Cho tới nay, NASA đã có trong tay một kho dữ liệu hình ảnh Trái Đất đồ sộ. Đây không phải là cảnh trong một bộ phim viễn tưởng nào đó mà chính là hình ảnh một phi hành gia trong bộ đồ SuiSat-1 do Nga phát triển vào năm 2006 Hồi tháng 11 vừa qua, Nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu của NASA đã đăng tải loạt ảnh chụp đẹp nhất về Trái Đất cho tới nay thông qua vệ tinh và phi hành gia ngoài không gian. Một vài trong số các bức ảnh đó có kết hợp thêm các hiệu ứng màu sắc để trông tự nhiên và nổi bật hơn. Đây là sông Mississippi nằm ở phía Nam thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Mỹ được chụp lại vào năm 2003. Bạn có thể thấy những hình khối uốn lượn chính là các thị trấn và các cánh đồng xung quanh con sông. Dasht-e Kevir hoặc Great Salt là sa mạc lớn nhất ở Iran. Nơi đây chủ yếu là hoang mạc không có người ở, chỉ có các đầm lầy và muối Hình ảnh đẹp về Trái đất, chụp một trong những hòn đảo thuộc quần đảo New Caledonia ở ngoài khơi bờ biển Úc chụp hồi tháng 5/2001. Màu xanh nhạt là vùng nước nông trong khi màu xanh đậm là vùng biển sâu HÌnh ảnh tại vùng Tây Úc được chụp vào năm 2013 mô tả những trầm tích và thảm thực vật phong phú ở cửa sông vùng nhiệt đới Dãy núi Atlas ở phía Nam Ma-rốc, Châu Phi. Đây là vùng có tài nguyên khoáng sản lớn và đa dạng nhất trên thế giới Núi lửa Manam nằm ở ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea, được chụp hồi năm 2010. Những cột khói trắng bốc ra từ miệng núi lửa tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp Đỉnh núi đầy tuyết phủ trên dãy Himalaya nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc Dòng phù sa chảy vào vịnh Mexico từ cửa sông Mississippi Hồ Carnegi là hồ thủy lợi điều tiết nước quy mô lớn tại Úc. Ảnh chụp vào năm 1999 Vịnh Bombetoka ở Tây bắc Madagascar Năm 1984, phi hành gia Bruce McCandless II lúc đó chỉ mới 47 tuổi, liều lĩnh vượt xa giới hạn an toàn của tàu vũ trụ với khoảng cách gần 100 mét nhờ hệ thống balô phản lực chạy bằng khí nitơ Rìa sa mạc Kalahari ở Namibia khi các cồn cát đang dần xâm lấn vào các vùng đất màu mỡ ở phía Bắc Sự xuất hiện của nhiều loài sinh vật phù du (màu xanh nhạt) ở ngoài khơi bờ biển Iceland được chụp từ vệ tinh của NASA vào năm 2010 Bức ảnh được điểm xuyết đẹp mắt thực chất là những sinh vật phù du xung quanh hòn đảo Gotland, Thụy Điển, ngoài khơi bờ biển Baltic Hình ảnh con sông Mackenzie ở Canada được chụp hồi đầu năm nay. Đây là là con sông quan trọng, đóng vai trò điều hòa khí hậu Bắc Cực Đây là hình ảnh tuyệt đẹp về Trái Đất. Các nhà khoa học đã xâu chuỗi lại hàng ngàn bức ảnh vệ tinh để tạo ra ảnh tổng hợp này vào năm 2002

Từ lâu, NASA đã sử dụng hệ thống vệ tinh dày đặc bay xung quanh Trái Đất để tổng hợp bộ dữ liệu hình ảnh về sự thay đổi của hành tinh xanh. Cho tới nay, NASA đã có trong tay một kho dữ liệu hình ảnh Trái Đất đồ sộ. Đây không phải là cảnh trong một bộ phim viễn tưởng nào đó mà chính là hình ảnh một phi hành gia trong bộ đồ SuiSat-1 do Nga phát triển vào năm 2006 Hồi tháng 11 vừa qua, Nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu của NASA đã đăng tải loạt ảnh chụp đẹp nhất về Trái Đất cho tới nay thông qua vệ tinh và phi hành gia ngoài không gian. Một vài trong số các bức ảnh đó có kết hợp thêm các hiệu ứng màu sắc để trông tự nhiên và nổi bật hơn. Đây là sông Mississippi nằm ở phía Nam thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Mỹ được chụp lại vào năm 2003. Bạn có thể thấy những hình khối uốn lượn chính là các thị trấn và các cánh đồng xung quanh con sông. Dasht-e Kevir hoặc Great Salt là sa mạc lớn nhất ở Iran. Nơi đây chủ yếu là hoang mạc không có người ở, chỉ có các đầm lầy và muối Hình ảnh đẹp về Trái đất , chụp một trong những hòn đảo thuộc quần đảo New Caledonia ở ngoài khơi bờ biển Úc chụp hồi tháng 5/2001. Màu xanh nhạt là vùng nước nông trong khi màu xanh đậm là vùng biển sâu HÌnh ảnh tại vùng Tây Úc được chụp vào năm 2013 mô tả những trầm tích và thảm thực vật phong phú ở cửa sông vùng nhiệt đới Dãy núi Atlas ở phía Nam Ma-rốc, Châu Phi. Đây là vùng có tài nguyên khoáng sản lớn và đa dạng nhất trên thế giới Núi lửa Manam nằm ở ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea, được chụp hồi năm 2010. Những cột khói trắng bốc ra từ miệng núi lửa tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp Đỉnh núi đầy tuyết phủ trên dãy Himalaya nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc Dòng phù sa chảy vào vịnh Mexico từ cửa sông Mississippi Hồ Carnegi là hồ thủy lợi điều tiết nước quy mô lớn tại Úc. Ảnh chụp vào năm 1999 Vịnh Bombetoka ở Tây bắc Madagascar Năm 1984, phi hành gia Bruce McCandless II lúc đó chỉ mới 47 tuổi, liều lĩnh vượt xa giới hạn an toàn của tàu vũ trụ với khoảng cách gần 100 mét nhờ hệ thống balô phản lực chạy bằng khí nitơ Rìa sa mạc Kalahari ở Namibia khi các cồn cát đang dần xâm lấn vào các vùng đất màu mỡ ở phía Bắc Sự xuất hiện của nhiều loài sinh vật phù du (màu xanh nhạt) ở ngoài khơi bờ biển Iceland được chụp từ vệ tinh của NASA vào năm 2010 Bức ảnh được điểm xuyết đẹp mắt thực chất là những sinh vật phù du xung quanh hòn đảo Gotland, Thụy Điển, ngoài khơi bờ biển Baltic Hình ảnh con sông Mackenzie ở Canada được chụp hồi đầu năm nay. Đây là là con sông quan trọng, đóng vai trò điều hòa khí hậu Bắc Cực Đây là hình ảnh tuyệt đẹp về Trái Đất. Các nhà khoa học đã xâu chuỗi lại hàng ngàn bức ảnh vệ tinh để tạo ra ảnh tổng hợp này vào năm 2002