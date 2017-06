Kinh ngạc trước những hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục nhất TG

Mẹ Trái đất đã sáng tạo nên sân khấu cho những bữa tiệc thị giác tuyệt vời nhất. Có nhiều địa danh thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm, họ mong muốn được trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp yên bình mà hùng tráng của tự nhiên. Hãy cùng điểm danh 10 hiện tượng thiên nhiên khiến du khách kinh ngạc nhé.

10. Cầu lửa Naga

Hằng năm cứ vào tháng Mười, dòng sông Mekong lại bắn những quả cầu lửa lên trời.

Thử tưởng tượng nhé, bạn sẽ làm gì khi vào buổi tối nọ, bạn đang đi dạo dọc theo một dòng sông nhiệt đới, rồi đột nhiên con sông bắt đầu phát ra các quả cầu ánh sáng đỏ rực to như quả trứng? Đó chính xác là những gì xảy ra hằng năm vào tháng Mười dọc theo sông Mekong đoạn chảy qua Lào. Người ta gọi hiện tượng này là Cầu lửa Naga. Những quả cầu lửa ma mị này là một trong nhiều bí mật mà khoa học không thể giải thích được, mãi cho đến năm 2014. Bộ Khoa học đã xác nhận đây là một sự kiện tự nhiên do khí phosphine dễ cháy gây ra. Những quả cầu thường bay lên từ các khúc sông khác nhau, nhưng chủ yếu chúng vẫn phát sinh từ một điểm duy nhất.

9. Thành phố cổ Chichen Itza, Mexico: Mãng xà Hiển linh

Hiện tượng này xảy ra hai lần một năm - lần lượt là xuân phân (khoảng 20 tháng 3) và thu phân (23 tháng 9). Vào chiều muộn ngày xuân phân và thu phân, mặt trời chiếu một dòng ánh sáng nhấp nhô lên phần phía bắc của kim tự tháp, gợi lên cho người ta thấy hình ảnh sự xuất hiện của một con rắn khổng lồ đang trườn xuống. Lý giải cho hiện tượng này là do góc của tia sáng mặt trời cộng hưởng với rìa các bậc cầu thang của kiến trúc Itza.

Nổi lên trên nền sân phía bắc của Chichen Itza là đền thờ Kukulkan (một vị thần rắn khổng lồ có lông vũ của người Maya). Thiết kế của đền thờ được cho là có liên quan đến lịch của người Maya. Mỗi bên của bốn phía kim tự tháp đều có 91 bậc thang. Thêm sân nền ở trên đỉnh tháp được tính là một bậc, tổng cộng có 365 bậc thang: mỗi bậc đại diện cho mỗi ngày trong năm.

8. Đồi Fajada, Hoa Kỳ: Lưỡi dao găm Mặt Trời

Vào năm 1977, khi nhà nghiên cứu Anna Sofaer đến thăm nơi bây giờ là bang New Mexico ở miền Tây Nam Hoa Kỳ để khám phá nghệ thuật đá, cô ấy đã không thể ngờ được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Khi tới khu vực Hẻm núi Chaco, cô đã phát hiện ra ba phiến đá dựa vào vách núi và hai hình xoắn ốc. Nghi vấn về sự sắp xếp của những viên đá, suốt một năm trời cô đã quay trở lại khu vực này vào các các khoảng thời gian khác nhau.

Những gì cô quan sát thấy thật đáng kinh ngạc! Vào thời điểm hạ chí, một tia ánh sáng mặt trời màu bạc - hiện tượng mà cô gọi là “dao găm mặt trời” xuất hiện gần đỉnh xoắn ốc lớn hơn, “cắt” xuống trung tâm, qua đó cắt vòng xoắn ốc thành nửa. Một lần nữa vào đông chí, hai con dao găm ánh sáng xuất hiện trong khoảng một giờ, trong thời gian đó chúng “đóng khung” hình xoắn ốc lớn. Mặc dù chưa ai biết rõ mục đích của hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, nhưng nó chắc chắn cho thấy sự nhận thức và trân trọng mặt trời của người bản địa sống trong thời kỳ lịch sử.

7. Cuộc di cư của cua đỏ đảo Giáng sinh

Những con cua đỏ di cư.

Rất nhiều loài động vật phải di cư để sinh sản và tự bảo vệ mình khỏi khí hậu khắc nghiệt. Loài cua đỏ đảo Giáng sinh cũng vậy. Hàng triệu con cua nhỏ mở đường đi từ rừng đến bờ biển để đẻ trứng. Hằng năm, mùa mưa bắt đầu cũng là lúc đàn cua di cư. Cua cái sẽ đẻ trứng vào lúc thủy triều cao nhất trong tuần cuối cùng của mặt trăng, khi trăng tròn đầy nhất.

Bữa tiệc thị giác khi cuộc di cư diễn ra cực kỳ rung động. Hòn đảo như được trải một tấm thảm đỏ rực, một trong những cảnh quan ấn tượng nhất trong năm. Cảnh tượng khó tin đến mức hàng ngàn người ghé thăm hòn đảo để xem hiện tượng này. Hầu hết các con đường trên đảo sẽ được chặn lại. Những con cua này được luật pháp bảo vệ, du khách được yêu cầu đi bộ thay vì sử dụng phương tiện giao thông.

6. Mùa hoa Selenicereus grandiflorus nở

Trong nhiều năm, loài hoa nở về đêm Selenicereus grandiflorus đã mê hoặc bất cứ ai đủ may mắn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bông hoa trắng khổng lồ nở tung trong bóng tối. Những loài nở hoa ban đêm này là thành viên của họ xương rồng. Nhưng thực tế đáng buồn là nó chỉ nở một đêm duy nhất và lụi tàn ngay sau đó.

Selenicereus có thể cao tới trên 10 mét. Nụ hoa như một viên ngọc trai trắng muốt nhỏ xíu nấp trong lá lớn dần lên từng ngày, cho đến một đêm, nở bừng ra trước mắt ta. Lập tức không gian sẽ tràn ngập một mùi thơm như hương vani rất khó quên. Hoa nở suốt đêm, chờ bướm đêm thụ phấn trước khi héo tàn ngay sau đó.

5. Ngày Tưởng niệm Cựu chiến binh ở Mỹ

Ngày Cựu chiến binh kỷ niệm sự phục vụ của tất cả các cựu chiến binh quân đội Hoa Kỳ. Ngày Cựu chiến binh là ngày lễ chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 11 hàng năm. Điều hấp dẫn là mỗi năm đúng vào ngày 11 tháng 11, lúc 11:11 sáng ở Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Anthem, đặt tại Anthem, Arizona, các tia sáng mặt trời chiếu qua các hình bầu dục của năm cột trụ, tạo thành một điểm sáng hoàn hảo có hình Tấm triện quốc gia (Great Seal of the United States of America). Nhiều đoàn người sẽ tập trung gần đài tưởng niệm để chiêm ngưỡng hiện tượng tuyệt vời được tạo dựng bởi mặt trời này.

4. Hồ Nước Xanh (Grüner See), Áo

Chốn thần tiên dưới mặt nước.

Nằm giữa dãy núi Karst tuyết phủ của Áo, Hồ Gruner See, nổi tiếng hơn với tên gọi Hồ Nước Xanh (Green Lake) là một điểm du lịch xứng đáng khám phá. Vào mùa đông, hồ chỉ sâu từ 1 đến 2 mét với quang cảnh công viên xinh đẹp tuyệt vời để đi dạo và ngắm nhìn. Nhưng đến mùa xuân, băng và tuyết từ những ngọn đồi xung quanh và dãy núi Hochschwab bắt đầu tan chảy, làm hồ nước dâng lên tới gấp 10 lần, khiến công viên xinh đẹp này trở thành một hồ nước khổng lồ, tất cả các lối đi bộ và băng ghế trong công viên đều chìm vào thế giới dưới nước. Kết quả là vẻ đẹp tự nhiên này trở thành điểm nóng dành cho những người đam mê môn lặn.

3. Cực quang phương Bắc

Một cảnh tượng không thể dự đoán trước và cực kỳ ngoạn mục, Bắc cực quang là chương trình ánh sáng xa hoa nhất của thiên nhiên. Khi quang cảnh tràn ngập bầu trời, hàng loạt các sắc thái xanh lục, đỏ và vàng rực lên như trải dài bao trùm cả vũ trụ tinh không. Hiện tượng tự nhiên này có thể thấy ở các vùng cực bắc của Trái đất, bao gồm Na Uy, Iceland, Greenland và Alaska.

2. Mùa phù du trên sông Tisza, Hungary

Người dân sinh sống ở gần sông Tisza ở Hungary và Serbia phải đối phó với hiện tượng kỳ lạ và phiền phức này mỗi năm. Sau ba năm làm ấu trùng chui nhủi trong lòng đất, những con Palingenia longicauda, còn được gọi là phù du sông Tisza, đã trưởng thành và sẵn sàng để thiêu mình trong ba giờ, rồi sau đó sẽ lập tức nhắm mắt xuôi tay. Do việc sinh nở đồng bộ, tất cả phù du sẽ xuất hiện cùng lúc, hình thành những đám mây côn trùng dày đặc. Phù du bay nhiều đến mức trông giống như tuyết rơi mùa hè vậy. Hiện tượng thiên nhiên độc đáo này thu hút hàng trăm lượt du khách đến bờ sông vào tháng Sáu hằng năm.

1. Đường hầm hoa tử đằng, Nhật Bản