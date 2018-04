Kinh ngạc bản đồ tuổi thọ đầu tiên của Dải Ngân hà

Dải Ngân hà là một thiên hà xoắn ốc với phình ở trung tâm. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng phình này chứa hai thành phần: một quần thể các ngôi sao kim loại nghèo, và một quần thể các ngôi sao giàu kim loại.

Nguồn ảnh: phys.

Tuy nhiên, các phân tích về tuổi của các ngôi sao cho đến nay cho kết quả trái ngược nhau. Giờ đây, một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà thiên văn học từ Đài thiên văn Nam Âu (ESO) dẫn đầu phân tích màu sắc, độ sáng và thông tin quang phổ về hóa học của từng ngôi sao để tạo ra bản đồ tuổi của Dải Ngân hà.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các dữ liệu mô phỏng và quan sát hàng triệu ngôi sao từ các biến sao VISTA trong Cuộc khảo sát hồng ngoại Via Milky Way bằng phương pháp hồng ngoại (VVV) và so sánh chúng với các phép đo hàm lượng kim loại khoảng 6000 ngôi sao qua phần phình bên trong từ một quang phổ khảo sát được thực hiện với kính hiển vi GIRAFFE / FLAMES trên Kính thiên văn Very Large ESO (GIBS).

