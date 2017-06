Hai hành tinh "khủng" quanh sao HD 27894 có gì đặc biệt?

Trước giờ, HD 27894 được biết đến là một ngôi sao thuộc loại quang phổ K2V, nặng hơn Mặt trời khoảng 20% và nằm cách Trái đất chúng ta khoảng 138 năm ánh sáng phát hiện vào năm 2005 nhờ Đài quan sát La Silla ở Chi Lê. Nguồn ảnh: Phys. Mới đây, nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do nhà nghiên cứu Trifon Trifonov dẫn đầu thuộc Viện thiên văn học Max Planck ở Đức cho hay, họ đã hiện thêm hai hành tinh khổng lồ mới xoay quanh ngôi sao này. Nguồn ảnh: Phys. Chúng là hai ngoại hành tinh khí và lần lượt có tên khoa học là HD 27894 c và HD 27894 d. Nguồn ảnh: Phys. Trong đó, HD 27894 c có khối lượng khoảng bằng 0,16 lần sao Mộc, chu kỳ quỹ đạo 36 ngày và đang đi vòng quanh sao chủ của nó. Nguồn ảnh: Phys. Còn HD 27894 d có kích thước lớn hơn nhiều, với khối lượng khoảng bằng 5,4 lần sao Mộc và cũng đang quay quanh sao chủ HD 27894 nhưng với khoảng cách xa hơn. Nguồn ảnh: Phys. Các nhà khoa học nhận định rằng, đây là bằng chứng cho tiến hóa mới của vũ trụ hiện đại xoay quanh hệ thống hành tinh này. Nguồn ảnh: Phys.

