Giây phút thập tử nhất sinh của người đàn ông bị hà mã nuốt chửng

Paul Templer, 49 tuổi, hướng dẫn viên du lịch sống tại Chicago, từng bị hà mã kéo lê như một con búp bê vô tri vô giác khi anh chèo thuyền trên sông ở Zimbabwe vào năm 1996. Cuộc chiến kinh hoàng giữa người và thú trên sông hôm ấy khiến Paul thập tử nhất sinh, mất đi một cánh tay và để lại 39 vết thương trên cơ thể.

Paul Templer, 49 tuổi.

Ngày hôm đó, Paul dẫn một tour du khách gồm 6 người chèo thuyền xuống sông Zambezi thăm thú. Không may thay, đoàn của Paul gặp đối đầu một con hà mã. Do sở hữu thân hình to lớn với chiều dài gần 5 m, cao 1,5 m nên Paul chắc chắn rằng nó là kẻ tấn công anh 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, lần này không may mắn như lần trước, Paul bị con hà mã nuốt chửng vào trong miệng.

Kể lại giây phút kinh hoàng đó, Paul nói rằng ban đầu con hà mã liên tục húc vào mạn xuồng, khiến một người đàn ông rơi xuống nước. Sau đó, Paul vội vã chèo thuyền tới cứu thì anh bị hà mã bất ngờ tấn công, nuốt chửng anh.

Paul (ngoài cùng bên tay trái) là một hướng dẫn viên du lịch hoang dã.

“Khi tôi chèo thuyền về phía anh ta, hà mã cũng di chuyển về hướng tôi. Những gợn sóng trên đầu khiến con hà mã như một quả ngư lôi ngầm đang xuyên qua mặt nước vậy. Thấy vậy, tôi quay lại và cố gắng nắm lấy tay người đàn ông kia. Tuy nhiên, khi tay của chúng tôi sắp chạm vào nhau thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

Tôi không thể cử động được. Lúc đó, tôi mới nhận thức được tôi đang bị kẹt trong một nơi chật hẹp và nơi đó không đâu khác chính là bên trong miệng của một con hà mã hay cá sấu nào đó. Hàm răng của nó kẹp chặt vào tôi. Thứ tôi có thể cảm nhận lúc đó chính là hơi thở phì phò có mùi trứng thối cùng cổ họng và khoang miệng ấm nóng, nhầy nhụa của con vật“, Paul chia sẻ.

Nam hướng dẫn viên du lịch đấm vào họng hà mã túi bụi, không lâu sau, nó phải nhổ Paul ra. Tuy nhiên, “con quái vật” lại nhanh chóng nuốt Paul vào trong miệng lần nữa, nhưng lần này là từ chân anh. Mặc dù trước khi đưa đoàn đi khám phá thiên nhiên hoang dã, Paul được trang bị một khẩu súng lục nhưng trong tình huống này, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay.

Paul từng bị hà mã tấn công và nuốt vào trong miệng tới 2 lần.

“Khi nó kéo tôi dưới nước, tôi nín thở. Khi nó đưa tôi lên phía trên, tôi sẽ cố gắng hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, tôi phát hiện ra nếu giữ chặt những chiếc răng nanh của con hà mã sẽ giảm được độ sâu của răng đâm vào người tôi“, Paul kể lại.

Sau cuộc đụng độ trên mặt nước, con hà mã kéo Paul xuống tận đáy sông. “Lúc đó, tôi còn nhìn thấy máu mình loang lổ trên mặt nước. Tôi không nhớ rõ tôi bị nhốt trong đó bao lâu nhưng chắc chắn một điều rằng, khi bạn trong miệng một con hà mã, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Một lúc sau, có lẽ con hà mã cảm thấy thất vọng vì không thể nuốt trọn tôi nên đành thả tôi ra“, Paul nói.

Khi Paul được con hà mã nhả ra, một người bạn trong đoàn du lịch đã chèo thuyền lại để kéo ông lên. Tuy nhiên, con hà mã lại “nổi giận”, đánh bật người đó ra ngoài xuồng khiến anh ta bị chết đuối.

Cuộc tấn công khiến Paul bị mất một tay và để lại 39 vết thương trên người.

Cuộc chiến khiến Paul bị thương nghiêm trọng, nhưng phải mất 8 tiếng không có thuốc giảm đau hay thuốc cầm máu, Paul mới tới được bệnh viện bệnh viện gần nhất để chữa trị. Tại đây, anh phải phẫu thuật để cắt bỏ cánh tay trái.

“Tôi bị thương ở cổ, cột sống và một cánh tay của tôi bị đập vỡ thành hàng triệu mảnh. Toàn thân đau đớn khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Không ngờ tôi lại có thể chịu đựng được cơn đau đó. Nếu khẩu súng của tôi không rơi ra khỏi bao da, chắc chắn tôi sẽ tự sát ngay lúc đó“, Paul nhớ lại.

Nhiều năm sau đó, Paul, cha của 3 đứa trẻ, đang lấy câu chuyện của mình để truyền động lực sống và cảm hứng cho người khác.