Bí ẩn nhiều đốm sáng di chuyển trên cánh đồng ở Anh

Vật thể lạ được phát hiện vào ngày 8/8/2017 ngay trên cánh đồng ở Wiltshire do một chuyên gia săn lùng UFO tên là Pierre Beake bất ngờ phát hiện. Nguồn ảnh: express.co.uk. Theo phát hiện này, cánh đồng ngay thời điểm xác định hoàn toàn vắng người và nhân chứng bất ngờ nhìn thấy hai khối vật thể lạ. Nguồn ảnh: express.co.uk. Đó là hai khối dị dạng, một màu xanh xám và một vật thể màu tím và di chuyển bất thường. Nguồn ảnh: express.co.uk. Tuy nhiên, sau đó, từ hai khối vật thể này, phóng ra nhiều vật thể tròn sáng trắng di chuyển trên cánh đồng. Nguồn ảnh: express.co.uk. Các đốm trắng này di chuyển khá nhanh với tốc độ, khoảng cách, cự ly khác nhau. Do bay ở cự ly thấp so với mặt cánh đồng nên chúng rất dễ được quan sát bằng mắt thường. Sau đó, hàng loạt vật thể này nhanh chóng biến mất. Nhiều người cho rằng chúng có thể là một binh đoàn UFO. Nguồn ảnh: express.co.uk.

