5 lần xuất hiện mới đây của UFO gây choáng về người ngoài hành tinh

Chương trình bí mật trị giá 22 triệu USD này không phải là chương trình đầu tiên. Trên thực tế, các nghiên cứu về UFO chính thức của chính phủ bắt đầu vào những năm 1940 và Project Sign cung cấp một số video đáng tin cậy nhất về hiện tượng trên không cho đến nay.

Từ năm 2017 chính phủ Mỹ đã tích cực nghiên cứu các UFO đã giành được sự quan tâm của thế giới về UFO và người ngoài hành tinh. Hãy xem lại năm trong số những lần nhìn thấy UFO đáng tin cậy nhất của thế kỷ 21.

Ánh sáng kỳ dị ở Turnpike New Jersey (2001)

Ngày 14.7. 2001, hàng loạt lái xe trên đường cao tốc New Jersey Turnpike đã phải dừng lại khi đang lưu thông . Khoảng 15 phút sau nửa đêm, họ ngạc nhiên trước ánh đèn màu cam và vàng kỳ lạ trong hình chữ V trên đường Arthur Kill Waterway giữa Staten, New York và Carteret, New Jersey. Trung úy Daniel Tarrant của Sở Cảnh sát Cataret là một trong những nhân chứng, cũng như những cư dân vùng đô thị khác từ Cầu cổ Throgs trên đảo Long và Fort Lee, New Jersey gần cầu George Washington. Ban kiểm soát không lưu ban đầu phủ nhận rằng bất kỳ máy bay, máy bay quân sự hay chuyến bay không gian nào cũng có thể gây ra những ánh sáng bí ẩn, nhưng một nhóm được gọi là Nhà điều tra hiện tượng kỳ lạ New York (NY-SPI) tuyên bố nhận dữ liệu radar FAA cho thấy đó là ánh sáng từ một UFO.

Cuộc gặp gỡ của USS Nimitz (2004)

Vào ngày 14.11.2004, chiếc USS Princeton lưu ý một hiện tượng lạ trên radar 100 dặm ngoài khơi bờ biển San Diego. Trong hai tuần, phi hành đoàn đã theo dõi các vật thể xuất hiện ở độ cao 80.000 feet và lao xuống để di chuyển ngay trên Thái Bình Dương. Khi hai máy bay chiến đấu FA-18F từ USS Nimitz đến khu vực này, họ lần đầu tiên nhìn thấy vật lạ đang khuấy nước nổi lên trong một hình bầu dục bên dưới bề mặt. Sau đó, trong một khoảnh khắc, một vật thể giống như Tic Tac màu trắng xuất hiện trên mặt nước. Nó không có dấu hiệu rõ ràng để chỉ ra một động cơ, cánh, hoặc cửa sổ, và màn hình hồng ngoại không tiết lộ bất kỳ khí thải nào. Tư lệnh David Fravor và Trung úy Cmdr. Jim Slaight của Strike Fighter Squadron 41 đã cố gắng để ngăn chặn, nhưng nó tăng tốc đi, xuất hiện lại trên radar 60 dặm-nó di chuyển nhanh ba lần tốc độ của âm thanh và gấp đôi so với tốc độ của máy bay chiến đấu. Cuộc gặp gỡ này là một trong những câu chuyện được báo cáo cùng với tin tức về AATIP.

Đĩa bay sân bay quốc tế O’Hare (2006)

Chuyến bay 446 đã sẵn sàng bay đến Bắc Carolina từ sân bay quốc tế O’Hare của Chicago, khi một nhân viên của hãng hàng không United Airlines trên đường băng nhận thấy một chiếc kim loại màu xám đen lơ lửng trên cổng C17. Ngày hôm đó, ngày 7.11.2006, tổng cộng mười hai nhân viên của United Airlines, và một vài nhân chứng bên ngoài sân bay, đã phát hiện ra chiếc đĩa hình chiếc đĩa vào khoảng 4:15 chiều. Các nhân chứng nói rằng nó lơ lửng trong khoảng 5 phút trước khi quay trở lên, nơi nó đã phá vỡ một lỗ trên mây, đủ để các phi công và cơ khí có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Báo cáo tin tức đã trở thành câu chuyện được đọc nhiều nhất trên trang web của Chicago Tribune cho đến ngày đó và đưa ra tin tức quốc tế. Tuy nhiên, vì UFO không được nhìn thấy trên radar, FAA gọi nó là “hiện tượng thời tiết” và từ chối điều tra.

Áng sáng trắng ở Stephenville (2008)

Thị trấn nhỏ của Stephenville, Texas 100 dặm về phía tây nam của Dallas, chủ yếu được biết đến với trang trại bò sữa của nó, nhưng vào tối ngày 8.1.2008, hàng chục cư dân địa phương đã nhìn thấy cái gì đó độc đáo trên bầu trời. Công dân báo cáo nhìn thấy ánh sáng trắng trên Quốc lộ 67, đầu tiên trong một cung tròn đơn và sau đó theo các đường thẳng đứng song song. Một nhân chứng là Steve Allen ước tính rằng đèn nhấp nháy “kéo dài khoảng một dặm dài và một nửa dặm rộng” và di chuyển khoảng 3.000 dặm một giờ. Không có âm thanh nào được báo cáo. Các nhân chứng tin rằng sự kiện này gợi nhớ đến sự xuất hiện của ngọn đèn Phoenix vào năm 1997. Trong khi Không quân Mỹ tiết lộ vài tuần sau đó, những chiếc F-16 bay trong khu vực điều hành quân sự Brownwood (phía tây nam của Stephenville), nhiều người dân đã không tin điều đó, và tiếp tục cho rằng những gì họ thấy là quá tiên tiến về công nghệ đối với khả năng của con người hiện tại.

Bờ biển phía đông GO FAST Video (2015)

Bị rò rỉ vào năm 2017 cùng với tin tức về Chương trình nhận dạng mối đe dọa hàng không tiên tiến, là một đoạn video cho thấy một cuộc gặp gỡ giữa chiếc F / A-18 Super Hornet và một chiếc xe bay không xác định. Các phi công đã theo dõi vật thể ở độ cao 25.000 feet so với Đại Tây Dương khi nó bay đi và quay đồng thời trên trục của nó. Cho dù chiếc xe là một sản phẩm công nghệ của một nước khác hay khí cầu người nước ngoài vẫn là một bí ẩn.