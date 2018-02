Sau nhiều "sóng gió", Á hậu Hoàng My tuyên bố đóng Facebook vĩnh viễn

Mới đây, Á hậu Hoàng My gây bất ngờ khi chia sẻ dòng trạng thái về việc cô đóng vĩnh viễn trang cá nhân. Theo đó, Á hậu Việt Nam 2010 quyết định không dùng mạng xã hội Facebook từ ngày 31/1. Trong lời chia tay các fan, Hoàng My vẫn không quên nhắc nhở: “Hy vọng mọi người sẽ sử dụng Facebook một cách sáng suốt và với mục đích tốt đẹp”.



Thông báo đóng Facebook đột ngột của Á hậu Hoàng My.

Quyết định từ bỏ thói quen dùng Facebook được đưa ra với lý do khá mơ hồ, khiến nhiều fan không khỏi thắc mắc. “Chào cả nhà. Có lẽ đây cũng là lúc My sẽ nói lời chia tay với Facebook, và từ biệt những người đã theo dõi My suốt nhiều năm nay. Nếu phải nói ra một lý do, thì đó là trái tim My luôn nói với My như vậy. Facebook của My sẽ đóng cửa trong 24 tiếng nữa”, Hoàng My viết.