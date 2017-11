Hoàng My “cảnh báo” thí sinh: 'Không tìm cách hối lộ BGK!'

Á hậu Hoàng My nhắn nhủ đến top 45 Hoa hậu Hoàn vũ: "Không tìm cách hối lộ BGK". Hoàng My là một trong những giám khảo chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Không chỉ nhắc nhở các thí sinh chú ý chăm sóc làn da, vóc dáng, Hoàng My đặc biệt nhấn mạnh 45 cô gái hãy chú ý giữ gìn phong thái, tinh thần cho đêm thi cuối cùng. Đặc biệt, người đẹp cũng nhắn nhủ các thí sinh: "Không tìm cách hối lộ/gây áp lực cho BGK dưới mọi hình thức".

